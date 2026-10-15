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Имаме право на рекламация и за видим дефект на стоката

Имаме право на рекламация и за видим дефект на стоката

15 Октомври, 2026 09:51 509 8

  • стока-
  • рекламация

Габриела Руменова подчертава, че потребителят може да загуби правото си да предяви рекламация, ако още при покупката е бил изрично уведомен за конкретното отклонение и с изрично и отделно изявление го е приел

Имаме право на рекламация и за видим дефект на стоката - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правото на рекламация на стоките до две години важи и за видими дефекти, които е могло да бъдат установени към момента на покупката. Това разясняват от онлайн платформата „Ние, потребителите“ в специален подкаст епизод, повод за който става историята на потребител за неговата неправомерно отказана жалба.

Потребителят е закупил маратонки от физически магазин и след прибирането си у дома е установил, че обувките имат крив шев на лицевата част. Когато се върнал при търговеца и предявил рекламация, получил отговор, че дефектът е видим и е трябвало да го забележи в магазина, преди да купи обувките. Възможно е отговорът на търговеца да звучи логично, но отказването да разгледа рекламацията е неправомерно.

„Фактът, че едно несъответствие е било видимо, не означава автоматично, че потребителят е загубил правото си да предяви рекламация. Законът задължава продавача да предостави стока, която отговаря както на договореното при покупката, така и на обичайните изисквания за артикул от този вид, които със сигурност не предполагат крив шев като този“, коментира авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

При несъответствие на стоката с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация до две години от доставката. За подобен дефект законодателят може да приеме, че е съществувал към момента на покупката, а ако търговецът твърди обратното, той трябва да го докаже. И това е съществената защита за потребителя.

Габриела Руменова подчертава, че потребителят може да загуби правото си да предяви рекламация, ако още при покупката е бил изрично уведомен за конкретното отклонение и с изрично и отделно изявление го е приел. „Тогава за въпросното отклонение не е налице липса на съответствие. Но това е нещо съвсем различно от ситуацията, в която след покупката търговецът казва: „То се виждаше. Трябвало е да го забележите.“, уточнява експертът.

Когато една стока не съответства на договора за продажба, потребителят може да поиска тя да бъде ремонтирана или заменена. В случая кривият шев е малко вероятно да може да се изправи, затова обувките следва да бъдат заменени - безплатно и в рамките на един месец от уведомяването на продавача за несъответствието, без значително неудобство за потребителя. От своя страна потребителят трябва да предостави стоката на продавача. Как обаче да го направи при получен отказ на рекламацията?!

Ако ремонтът или замяната са невъзможни или биха довели до непропорционално големи разходи за продавача, законът допуска да бъде отказано конкретното средство за защита, но не и самата рекламация. В случай че стоката не бъде приведена в съответствие в рамките на едномесечния срок, потребителят може да има право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора. Същото може да се случи и ако проблемът се появи отново след предприет ремонт или замяна. Или ако несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора.

До намаляване на цената или разваляне на договора може да се стигне и когато търговецът заяви или от обстоятелствата е ясно, че няма да приведе стоката в съответствие в срок – както е в конкретния случай.

При намаляване на цената то трябва да бъде пропорционално на разликата между стойността на стоката с дефекта и стойността, която тя би имала без този дефект. А ако се стигне до разваляне на договора, потребителят връща стоката на продавача, който трябва да възстанови платената цена чрез същото платежно средство, което е използвано при покупката, освен ако потребителят изрично се съгласи на друго и това не му създава разходи. Има обаче едно важно ограничение. Договорът не може да бъде развален, ако несъответствието е незначително. Но това не се решава просто с думите на продавача – у него е тежестта да докаже това, обясняват още от „Ние, потребителите“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос:

    3 0 Отговор
    Ако платя за цугтромбон а жената ме уапе, имам ли право да си искам парите обратно?

    Коментиран от #3

    09:58 15.10.2026

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Коя е тази сладорана?

    09:59 15.10.2026

  • 3 Ах Ох

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос:":

    Стига с тия жени бе 🌈🦄

    Коментиран от #4

    10:02 15.10.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ах Ох":

    Чувал съм че някои може да подадат жалба ако ги уапе некой мъШ, ама аз тази игра не я играя!

    10:05 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Верно ли

    0 0 Отговор
    Кабинетите и парламентите през последните пет години, никак не бяха стока и постоянно имаше дефекти и рекламации, поради лоша сглобка и коалиции, които даваха на късо.

    10:19 15.10.2026

  • 8 Винаги е било така!

    1 0 Отговор
    Кифла

    10:38 15.10.2026

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