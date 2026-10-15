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Пламен Димитров: Розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена?

Пламен Димитров: Розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена?

15 Октомври, 2026 20:51 732 30

  • пламен димитров-
  • цени-
  • минимална заплата

Според него с данъчните мерки правителството ще „вкара“ 1,5 млрд. евро допълнително в бюджета за 2027 г.

Пламен Димитров: Розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Минималната заплата дава долното ниво на доходите. Нейното нарастване ориентира как да вървят всички останали доходи. 6,4% нагоре е категорично неприемливо. За нас това няма как да бъде решението“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Хората отдавна са сметнали колко да е минималната заплата – 690 евро за 2027 година. Не може да бъде друго числото“, добави той.

„Иронията и сарказмът на Румен Радев, че иска 1000 евро минимална работна заплата, но не може, са неуместни. 70 евро ръст е във възможностите на бюджета. Вече има недоволство. Вече имаше проведени протести. Утре, 16 октомври, ще организираме автошествие“, обясни Димитров.

„Искаме 690 евро да е МРЗ. Искаме 10% увеличение на заплатите, които плаща правителството, за да се покрие инфлацията. Малката кошница е 8,6% ръст според нас. Всички числа са над 5%“, каза още президентът на КНСБ.

Според него с данъчните мерки правителството ще „вкара“ 1,5 млрд. евро допълнително в бюджета за 2027 г.

„Най-много средства идват от косвени данъци. Косвените данъци – ДДС и акцизите ги плащат хората. Може да спорим дали бизнесът плаща данъците. Имаме ръст на цената на производителя. Фалити в България заради минималната работна заплата няма. Имаше компании, които се изнесоха, защото разчитаха на минималната работна заплата. Ние сме с добър растеж. Има инвестиции. Преувеличено е да опитваме да представим колко е зле икономиката“, обясни Пламен Димитров.

„Надценките на краставиците и доматите няма как да бъде пазарно. Гледам, розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена? 16 лева кога е бил доматът миналата година. Мога да дам много примери. Заразно е. Всички започват да следват тази цена. Прясното мляко в България е най-скъпо. Българският ориз – най-скъпият цяла година. Пакетиран боб – същата история“, подчерта Пламен Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    7 7 Отговор
    Той в кой квартал пазарува?

    Коментиран от #6, #10, #28

    20:53 15.10.2026

  • 2 червен пабирог

    10 1 Отговор
    малко е!

    20:56 15.10.2026

  • 3 Тоя кога стана въщка

    4 3 Отговор
    И кога ме наедря акъла
    Всеки иска
    Никой нищо да копае
    Домат се прави с сред с месеци
    Турски бол
    Анадъму

    20:59 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе

    16 3 Отговор
    Розовият домат бил в София 8 евро. Къде беше гербавия канесебеец, когато баце унищожи лева? А сега пита, даже герб/пп/дб протести ще вдига за минималната заплата. Лелей...

    21:00 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баце

    12 0 Отговор
    За да расте МРЗ, работодателите и самонаетите трябва да плащат осигуровки на действителните възнаграждения, а не по тефтера в чекмеджето. Обаче и тоя гръмогласен "синдикалист" под заплати вижда само държавните, а в частния сектор не смее и да погледне!

    21:00 15.10.2026

  • 8 спрете да говорите за цени

    4 0 Отговор
    в ЕС цени като ЕС говорете повече за заплатите които са като социални помощи в цивилизованите държави???

    21:01 15.10.2026

  • 9 интересно

    6 2 Отговор
    по 1/4 домат продават ли, щото цял излиза много скъпо? Направо се размечтах как си купувам 1/4 домат, нарязвам го на четири и си пия гълъбова акцизна ракия. Ще наблегна на ракията, защото е студено, а парното и токът са твърде скъпи, но пък ги продават и на дребно. А бе, живот си живеем и при Радев, няаме оплаквания, обаче това е ефектът на "чуждата" ракия.

    Коментиран от #29

    21:02 15.10.2026

  • 10 Мирчев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Ияз ги купувам по 2.6 евро килограмат
    Испански

    21:04 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кина

    4 3 Отговор
    София е клозета на ЕС..! Талибани , африканци. кюрди и някой друг софиянец..!

    Коментиран от #21

    21:05 15.10.2026

  • 13 Розовите понита не ги мисля

    5 1 Отговор
    Розовите понита имате пари и за 16 евро. Да му мислят софийските пенсионери. Аз на село днес си набрах 2 кила чеРита от градината.Напролет си засаждам в две кофи чЕриТа на терасата в София. Раждат много и не са капризни.

    21:05 15.10.2026

  • 14 Този какво се упражнява

    5 0 Отговор
    в констатации, неща които са известни на всички. Защо не предложи държавата да отнема лиценза на такива търговци и тях повече да ги няма на пазара . Да, ама го е страх , че може да му се случи случка след това.

    21:07 15.10.2026

  • 15 РОЗОВ ДОМАТ СУПЕР

    13 0 Отговор
    СОРТ ВАЛЕНСИАНА В ИСПАНИЯ СТРУВА 3 €. БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА НА ОЛИГАРСИ И ТОП БОГАТАШИ,БЕДНИ ХИЧ НЯМА.

    Коментиран от #30

    21:10 15.10.2026

  • 16 Начев

    1 1 Отговор
    Точно към 10 Евро трябва да е килото според Софийските заплати . Все пак цяла България ви хрантути с данъци и понася скъпотията измислена от тези на жълтите плочки ,движещи се сред Вас . Верно ,че са с охрана ,но все пак доматите могат да летят. И не само те. Но щом си ги обичате ,халал да са Ви.

    21:11 15.10.2026

  • 17 ооо

    0 1 Отговор
    В България 30 % от доходите са в сивия сектор, докато е така няма да прокопсаме.

    21:13 15.10.2026

  • 18 И няма никога да се извини за лъжата

    2 0 Отговор
    Пламене, ЛЪЖЕШ НАЙ НАГЛО!
    Градинският домат е 7-8 евро, розовия 3, а обикновеният 1,5 - 2 ! Някой очаква ли нещо от подобни популисти ?
    Дреме му на тоя, никога нищо смислено не е работил и само е свикнал на гювеч!
    Ако искаш да печелиш, отглеждай домати!

    21:13 15.10.2026

  • 19 Изгода

    2 0 Отговор
    Леле, колко си изискан, Пламене, в този бял кюстюм. Личи си ,че властта те гали с пухкаво перце и сте си взаимно изгодни.

    21:14 15.10.2026

  • 20 Адаша

    0 0 Отговор
    Ами що се чудиш бе адаш?
    Не можем Сите да бъдем все лидери...
    Лозето си сака копане,пръскане ,бране...доматите също...
    Няма ги ТКЗСата ,като едно време ,когато ,като ученици...войници...студенти едно време ни юркаха за без пари да ги обработваме и берем...
    Но тогава НЯМАШЕ ни СИНДИКАТИ ...ни...БАНАНИ...с само истински домати...

    А Тренчев бе у затвора,оня другият ...шофьор...а ти се настани у софрата...на готово...

    21:17 15.10.2026

  • 21 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кина":

    Това си избираме и заслужаваме

    21:17 15.10.2026

  • 22 И този

    0 0 Отговор
    Е на хранилката от сто години.Само си говорят, и нулев резултат.Трябва да се раскарат всякакви измислени синдикати,само разход са.

    21:17 15.10.2026

  • 23 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    В клуба на богатите няма място за дрипльовци,или ставайте богати или напуснете държавата

    21:17 15.10.2026

  • 24 Розовият домат в Москва

    0 0 Отговор
    можете да си купите примерно на скъпият Даниловския пазар. Продуктите се внасят в столицата от Дагестан, Узбекистан и Азербайджан. Най-евтините домати са от Дагестан, струващи 250-300 рубли. Следват Узбекистан, където доматите струват 550-750 рубли. А най-скъпите домати идват от Азербайджан, на цена от 800 рубли за килограм. Повече подробности има в телевизионния канал „Москва 24“....

    21:18 15.10.2026

  • 25 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха в България и чумата и холерата с юрото

    21:18 15.10.2026

  • 26 ежко

    0 0 Отговор
    Пламен вместо да се вайка и оплаква, да почне да произвежда розови домати,да ги продава и да забогатява.Всеки един американец би видял яудесна бизнес възможност, а Пламен реве.А...Пламен не може да произвежда, той може само да консумира.Пламен добре знае,че дори да произведе розов домат,не може да го пласира.Защото цялата политика на Пламенчетата е довела до това- нито има смисъл да се произвежда,нито да се продава.А казваха,че добре върви хорото.....

    21:20 15.10.2026

  • 27 665

    0 0 Отговор
    Е ако има кой да го купува , може и 16 евро да е. Какъв е проблемът? Всеки има право да продава на каквато си цена иска. Няма монопол, розовият домат Октомври не е жизненоважен, да не говорим че вероятно е и пластмасов.
    Те и фераритата са по 300х. евро, трябва ли да вием по тоя случай?!

    21:21 15.10.2026

  • 28 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    В Корекома

    21:21 15.10.2026

  • 29 Нито ракия правиш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "интересно":

    Нито сочат произвеждаш
    Сигурно си още на заплата калинка
    Размърдай се
    Виж колко села опустяха
    Къщите празни
    Няма да плащаш наем и парно
    Иди копай и прави за салата
    Точно ще сториш шкембето от бюрото

    21:21 15.10.2026

  • 30 Да си го знаеш само че

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "РОЗОВ ДОМАТ СУПЕР":

    Точно тоя СОРТ ВАЛЕНСИАНА В ИСПАНИЯ е Сибирски домат !

    21:21 15.10.2026

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