Пламен Димитров: Розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена?

„Минималната заплата дава долното ниво на доходите. Нейното нарастване ориентира как да вървят всички останали доходи. 6,4% нагоре е категорично неприемливо. За нас това няма как да бъде решението“.
Това коментира в предаването „Лице в лице“ президентът на КНСБ Пламен Димитров.
„Хората отдавна са сметнали колко да е минималната заплата – 690 евро за 2027 година. Не може да бъде друго числото“, добави той.
„Иронията и сарказмът на Румен Радев, че иска 1000 евро минимална работна заплата, но не може, са неуместни. 70 евро ръст е във възможностите на бюджета. Вече има недоволство. Вече имаше проведени протести. Утре, 16 октомври, ще организираме автошествие“, обясни Димитров.
„Искаме 690 евро да е МРЗ. Искаме 10% увеличение на заплатите, които плаща правителството, за да се покрие инфлацията. Малката кошница е 8,6% ръст според нас. Всички числа са над 5%“, каза още президентът на КНСБ.
Според него с данъчните мерки правителството ще „вкара“ 1,5 млрд. евро допълнително в бюджета за 2027 г.
„Най-много средства идват от косвени данъци. Косвените данъци – ДДС и акцизите ги плащат хората. Може да спорим дали бизнесът плаща данъците. Имаме ръст на цената на производителя. Фалити в България заради минималната работна заплата няма. Имаше компании, които се изнесоха, защото разчитаха на минималната работна заплата. Ние сме с добър растеж. Има инвестиции. Преувеличено е да опитваме да представим колко е зле икономиката“, обясни Пламен Димитров.
„Надценките на краставиците и доматите няма как да бъде пазарно. Гледам, розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена? 16 лева кога е бил доматът миналата година. Мога да дам много примери. Заразно е. Всички започват да следват тази цена. Прясното мляко в България е най-скъпо. Българският ориз – най-скъпият цяла година. Пакетиран боб – същата история“, подчерта Пламен Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #6, #10, #28
20:53 15.10.2026
2 червен пабирог
20:56 15.10.2026
3 Тоя кога стана въщка
Всеки иска
Никой нищо да копае
Домат се прави с сред с месеци
Турски бол
Анадъму
20:59 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да бе
21:00 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баце
21:00 15.10.2026
8 спрете да говорите за цени
21:01 15.10.2026
9 интересно
Коментиран от #29
21:02 15.10.2026
10 Мирчев
До коментар #1 от "Дзак":Ияз ги купувам по 2.6 евро килограмат
Испански
21:04 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кина
Коментиран от #21
21:05 15.10.2026
13 Розовите понита не ги мисля
21:05 15.10.2026
14 Този какво се упражнява
21:07 15.10.2026
15 РОЗОВ ДОМАТ СУПЕР
Коментиран от #30
21:10 15.10.2026
16 Начев
21:11 15.10.2026
17 ооо
21:13 15.10.2026
18 И няма никога да се извини за лъжата
Градинският домат е 7-8 евро, розовия 3, а обикновеният 1,5 - 2 ! Някой очаква ли нещо от подобни популисти ?
Дреме му на тоя, никога нищо смислено не е работил и само е свикнал на гювеч!
Ако искаш да печелиш, отглеждай домати!
21:13 15.10.2026
19 Изгода
21:14 15.10.2026
20 Адаша
Не можем Сите да бъдем все лидери...
Лозето си сака копане,пръскане ,бране...доматите също...
Няма ги ТКЗСата ,като едно време ,когато ,като ученици...войници...студенти едно време ни юркаха за без пари да ги обработваме и берем...
Но тогава НЯМАШЕ ни СИНДИКАТИ ...ни...БАНАНИ...с само истински домати...
А Тренчев бе у затвора,оня другият ...шофьор...а ти се настани у софрата...на готово...
21:17 15.10.2026
21 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #12 от "Кина":Това си избираме и заслужаваме
21:17 15.10.2026
22 И този
21:17 15.10.2026
23 Тик-Ток
21:17 15.10.2026
24 Розовият домат в Москва
21:18 15.10.2026
25 Тик-Ток
21:18 15.10.2026
26 ежко
21:20 15.10.2026
27 665
Те и фераритата са по 300х. евро, трябва ли да вием по тоя случай?!
21:21 15.10.2026
28 Тик-Ток
До коментар #1 от "Дзак":В Корекома
21:21 15.10.2026
29 Нито ракия правиш
До коментар #9 от "интересно":Нито сочат произвеждаш
Сигурно си още на заплата калинка
Размърдай се
Виж колко села опустяха
Къщите празни
Няма да плащаш наем и парно
Иди копай и прави за салата
Точно ще сториш шкембето от бюрото
21:21 15.10.2026
30 Да си го знаеш само че
До коментар #15 от "РОЗОВ ДОМАТ СУПЕР":Точно тоя СОРТ ВАЛЕНСИАНА В ИСПАНИЯ е Сибирски домат !
21:21 15.10.2026