Пламен Димитров: Розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена?

„Минималната заплата дава долното ниво на доходите. Нейното нарастване ориентира как да вървят всички останали доходи. 6,4% нагоре е категорично неприемливо. За нас това няма как да бъде решението“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Хората отдавна са сметнали колко да е минималната заплата – 690 евро за 2027 година. Не може да бъде друго числото“, добави той.

„Иронията и сарказмът на Румен Радев, че иска 1000 евро минимална работна заплата, но не може, са неуместни. 70 евро ръст е във възможностите на бюджета. Вече има недоволство. Вече имаше проведени протести. Утре, 16 октомври, ще организираме автошествие“, обясни Димитров.

„Искаме 690 евро да е МРЗ. Искаме 10% увеличение на заплатите, които плаща правителството, за да се покрие инфлацията. Малката кошница е 8,6% ръст според нас. Всички числа са над 5%“, каза още президентът на КНСБ.

Според него с данъчните мерки правителството ще „вкара“ 1,5 млрд. евро допълнително в бюджета за 2027 г.

„Най-много средства идват от косвени данъци. Косвените данъци – ДДС и акцизите ги плащат хората. Може да спорим дали бизнесът плаща данъците. Имаме ръст на цената на производителя. Фалити в България заради минималната работна заплата няма. Имаше компании, които се изнесоха, защото разчитаха на минималната работна заплата. Ние сме с добър растеж. Има инвестиции. Преувеличено е да опитваме да представим колко е зле икономиката“, обясни Пламен Димитров.

„Надценките на краставиците и доматите няма как да бъде пазарно. Гледам, розовият домат в София е 8 евро. Каква е тази цена? 16 лева кога е бил доматът миналата година. Мога да дам много примери. Заразно е. Всички започват да следват тази цена. Прясното мляко в България е най-скъпо. Българският ориз – най-скъпият цяла година. Пакетиран боб – същата история“, подчерта Пламен Димитров.