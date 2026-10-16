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Стефан Белчев: Бюджет 2027 няма да раздава пари на парче

Стефан Белчев: Бюджет 2027 няма да раздава пари на парче

16 Октомври, 2026 19:20 1 221 6

  • бюджет 2027-
  • стефан белчев-
  • минимална работна заплата-
  • бюджетен дефицит-
  • народно събрание

Депутатът очаква дефицитът на касова основа да бъде между 3,5% и 3,7%. По думите му минималната работна заплата може да се увеличи с 6,6%

Стефан Белчев: Бюджет 2027 няма да раздава пари на парче - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2027 г. няма да бъде изготвен като „фирма за бързи кредити“, а ще стъпи на ясни разчети и конкретика по разходите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и член на бюджетната комисия Стефан Белчев в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

„Оттук-нататък ще има едни ясни разчети, няма да се дават пари на парче, няма да се хвърлят хеликоптерни пари. Ще има един строг разчет“, каза Белчев. Той допълни, че Народното събрание очаква конкретика по разходите, за да започне същинският дебат по проекта.

Очакван дефицит между 3,5% и 3,7%

По думите на Белчев бюджетният дефицит на касова основа се очаква да бъде между 3,5% и 3,7%. Той не посочи конкретни параметри по отделните разходни пера, но заяви, че именно те трябва да бъдат изяснени преди обсъждането в парламента.

Депутатът определи протестите като очаквани и заяви, че не е изненадан от тях. „Когато има политическа воля, се намират и решения“, каза Белчев.

Минималната заплата с предложение за ръст от 6,6%

Белчев посочи, че действащата формула за определяне на минималната работна заплата вече е записана в Кодекса на труда. Тя включва четири критерия: покупателната способност, общото ниво на заплатите, темпа на растеж и дългосрочната производителност на труда.

В момента се предлага увеличение на минималната работна заплата с 6,6%. „На всички ни се иска тя да е над 1000 евро, но това е с което в момента разполагаме“, заяви членът на бюджетната комисия.

Белчев определи предстоящото обсъждане като „гореща бюджетна есен“. Той заяви още, че управлението на държавата запазва стабилен курс и използва метафората, че „има пилот в самолета“.

Източници: novini.bg


София / България
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  • 1 Излишни

    0 1 Отговор
    бръщолевици , тотално ненужни както и сбирщината от регресивните субекти !

    19:22 16.10.2026

  • 2 Баце

    1 1 Отговор
    Ти кажи колко сте предвидили за 404, щото Комикът вече официално заяви колко ще му трябват за 2027, а Лъвицата каза "с вас сме" Шперца и той каза, че 90 млрд. дето събраха есента, /а Гюру дето сега иска да ни представлява даде 30 млн./ нямало да са достатъчни, та сега с колко ще ни стрижете?
    Те това кажи!

    19:25 16.10.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    Ще раздават парите свагони както Боко правеше няма никакви реформи както Радев обеща.

    21:51 16.10.2026

  • 4 Крадливата мафия на фатмака си отива

    1 0 Отговор
    Тези от ПБ нещо се правят на не разбрали и на разсеяни! Излитате като тапа от шампанско и вече се приземявате! Сбогом

    22:08 16.10.2026

  • 5 МНООООГО УЧИЛ МНООГО ЗНАЕЩ НО БЕЗПОЛЕЗЕН

    0 0 Отговор
    МНОГО НА ХРАНИЛКАТА ЗДРАВИ И ПРАВИ НЕ МНОГО НЯКОМУ НУЖНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НАЛИ. БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА ДЪРЖАВИЦА ПРЕПЪЛНЕНА С МНОООООГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЪРС ЕД ЩИ МЕКОТО НА ХЛЯБА

    03:30 17.10.2026

  • 6 БГ АБСУРДИСТАН

    0 1 Отговор
    БЕЗ НОВИ ЗАКОНИ ПОД ЗАКОНИ НЯМА ДА САНЕ.
    БЕЗ ПРОМЯНА НА НЯКОЙ НЕША В КОНСТИТУЦИЯТА СЪЩО.
    БЕЗ ДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СЪЩО

    03:36 17.10.2026

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