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Иван Христанов: Държавата е закъсняла с действията си срещу спекулата
  Тема: Избори

Иван Христанов: Държавата е закъсняла с действията си срещу спекулата

18 Октомври, 2026 11:33 539 20

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  • закъснения

България трябва да бъде домакин на среща за мир между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви още кандидатът за президент

Иван Христанов: Държавата е закъсняла с действията си срещу спекулата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България трябва да бъде домакин на среща за мир между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Той коментира цените, сигурността в Черно море и ролята на президентската институция.
„България може да изиграе ролята на Рейкявик. Помните преди години, в края на Студената война. България трябва да бъде домакин на тази среща“, каза Христанов.
Според него страната ни трябва да има категорични позиции, а мирът може да бъде договорен единствено между Путин и Зеленски. Той посочи, че за посредничество могат да настояват държави като Великобритания, Франция и САЩ.

Христанов заяви, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за българската икономика. По думите му през Черно море преминават 20% от българския износ, а затрудненията засягат земеделието, торовата индустрия и износа на метали и руди. „Ние нямаме атакуван кораб, но България е жертва на икономическа война“, коментира той.

Кандидатът за президент предложи компенсиране на увеличените разходи за застраховки и търговски товари, както и изграждане на „син коридор“ между България, Румъния и Турция. По думите му въоръжените сили на трите държави и силите на НАТО трябва да гарантират сигурността на превозите. Според Христанов липсата на мерки може да застраши препитанието на фермери и работните места в промишлеността. Той посочи, че кабинетът трябва да реши как да бъдат финансирани компенсациите.

По темата за цените бившият заместник-министър на земеделието заяви, че държавата е закъсняла с действията срещу спекулата. Според него поскъпването на електроенергията за промишлеността ще доведе до допълнителна инфлация. „Бизнесът не може да чака 10 месеца, той ще увеличи цените веднага“, каза Христанов по повод обсъжданите компенсации за електроенергията.

Той оспори и твърдението, че олигархията е премахната от властта. „Не само че олигархията не е премахната, тя се бетонира“, заяви кандидатът за президент.

Христанов коментира и възможностите на държавния глава да влияе върху решенията при криза. Според него президентът трябва да предупреждава за рисковете, да настоява за конкретни действия от кабинета и да търси национално съгласие.

Той определи последното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност като провал. По думите му дискусията се е съсредоточила върху произхода на дрон, вместо да търси обединение около икономическите последици от ситуацията в Черно море. „Съгласие се постига, когато имаме един конкретен проблем и всички знаем как трябва да го решим“, посочи Христанов.

Кандидатът за президент настоя и за инвестиции в защита от дронове и контрол върху разходите за отбрана. „Ние трябва да започнем да се въоръжаваме, но умно да се въоръжаваме. Трябва ни антидрон защита“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    10 0 Отговор
    Че тя държавата няма сметка от сваляне на цени.
    По-високи цени водят до повече постъпления в бюджета за раздаване на свои фирми.
    За сметка на това всички обедняват.
    Мерки чакай...
    Ха!

    Коментиран от #4

    11:40 18.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    При свободният пазар такова понятие СПЕКУЛА не съществува.

    11:41 18.10.2026

  • 3 Бфбж

    6 1 Отговор
    Държавата няма никакви мерки срещу спекулата.

    11:42 18.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    В самия бюджет за 2025 г е заложена 100 процента инфлация за да се изпълни.

    11:42 18.10.2026

  • 5 Шапкаря

    3 0 Отговор
    Ами то нямаше държава, а колония.

    11:44 18.10.2026

  • 6 Какво Е Закъсняла ?

    3 0 Отговор
    Тя Е Обхваната !

    От Спекула !

    Даже Съдебната Власт !

    И Прокуратурата !

    Не Се Съобразяват !

    С постановеното !

    От Закона !

    И Конституцията !

    На Републека България !

    Ръководени !

    От Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    На Република България !

    11:44 18.10.2026

  • 7 кокора

    1 0 Отговор
    вторият ми отбор за изборите

    11:47 18.10.2026

  • 8 спекулант

    3 1 Отговор
    тикток министъра, какво направи и като министър и като служебник? нищо! само бля бля бля! я, марш, бре, копук!

    Коментиран от #13

    11:48 18.10.2026

  • 9 4567

    3 0 Отговор
    Българите сме добри хора. С меки сърца готови всичко да прощават. Като седнеш на бюрото и отвориш чекмеджето а то пълно с евраци, как да накажеш човека дето ти го е напълнил.

    11:53 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тя Я !

    1 0 Отговор
    Инициира !

    Коментиран от #12

    11:56 18.10.2026

  • 12 Създава Предпоставки !

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тя Я !":

    И Я Инициира !

    11:57 18.10.2026

  • 13 По добре

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "спекулант":

    нищо да не прави, отколкото това, дето го правят мунчувците.

    12:06 18.10.2026

  • 14 Бая умен кадър наваля

    3 0 Отговор
    Ти къде спа досега бре, милиционерски потомъко!
    Щом дадат някому думата, той се опиянява от величината на естествения си интелект, няма спирачка никаква и рупа ли рупа !

    12:07 18.10.2026

  • 15 Емигрант

    2 1 Отговор
    Не г-н Христанов, държавата не е закъсняла с действия срещу спекулата, тя е организатор и ръководител на спекулата ! Това е цялата истина плюс това, че държавата е и мутра която рекетира народа и покровителства наркотрафиканти, че и ги помилва !

    12:07 18.10.2026

  • 16 Стенли

    0 1 Отговор
    Мда , не може да се отрече , че социалната политика на това правителство куца , и при прогнозното увеличение на газът с над 30% ,с толкова скъпия ток и промяната за ежемесечната компенсация на предприятие и фирми , плюс безумни скъпите горива , които се очертават да бъдат цени , а дори повече след нова година , благодарение на скъпата ми Урсула и компания , които въвеждат данък въглеродни емисии върху горивата , и така се задава перфектната ценова буря , не искам да съм лош пророк , но както казваше Киселова , да ни е яка гърбината, така и който да стане президент , едва ли ни чака розово бъдеще

    12:09 18.10.2026

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    То няма държава … направо си сложиха цените от лева същите ама в евро… кога направиха проверка как и защо и кое налага дадена стока от 10 лева да стане 10 евро за 6 месеца….

    Коментиран от #19

    12:09 18.10.2026

  • 18 спекула няма

    2 1 Отговор
    цени европейски заплати африкански

    12:11 18.10.2026

  • 19 късмет

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    можеше да направят цените и данъците десеторни вместо двойни и тройни с едно щракане на пръсти и пак да казват че ужким зарад еврото било тъй...

    12:13 18.10.2026

  • 20 Юрий

    0 0 Отговор
    Целта на държавата беше да се вкара евро насила с една цел. Да се теглят милиарди дълг.
    Да се вдигнат цените двойно за да крадат повече от всички данъци такси.
    Следваща крачка е да се вкара ИИ в администрацията и да не се плащат заплати.

    12:30 18.10.2026

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