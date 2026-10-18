Димитър Манолов: Трябва да бъде променена системата на заплащане в държавната администрация

Надявам се да има промени в параметрите, които управляващите залагат в бюджета за догодина.

Това заяви пред БНР Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа".

"Очаквахме съвсем различни неща. При нас, в "Подкрепа" има събрани 32 хиляди подписа за възстановяване на доплащането за професионален опит и стаж на държавните служители. Имаше очакване по тези теми не просто да започнат разговори, а конкретни действия.

Считаме, че непременно трябва да бъде променена системата на заплащане в държавната администрация, която в сегашния си вид дава възможност за необосновани различия".

Не се предвиждат никакви увеличения в сектор "Сигурност", обясни още той.

"Трябва по-разумен подход към тези неща. Не съм сигурен, че на работещите в сектора това ще им хареса. По-скоро имам вътрешна информация, че не им харесва. Знаете какво следва – протести.

В Агенцията по социално подпомагане се събира подписка за ефективна стачка".

Президентът на КТ "Подкрепа" очаква и промяна в данъчната система.

"Най-малкото въвеждане на необлагаем минимум за минималната работна заплата".

Искрено се надявам минималната работна заплата да влезе за гласуване в парламента с друг размер, отбеляза той в предаването "Неделя 150".

"Сегашният механизъм, по който се определя, сравнен с предишния, дава по-нисък резултат от двайсетина евро. На нас ни се струва, че тези двайсетина евро са достатъчно наказание за хората, работещи на минимална заплата. По тази причина би било добре поне през първата година тя да бъде определена на максималния размер, който дава новата формула".

Синдикалният лидер смята, че има необходимост от подредба на законодателството, свързано със социалното подпомагане.

"Не съм много убеден, че размерът на фалшивите ТЕЛК-ове е такъв, за какъвто става дума".

Манолов смята също, че когато хората не могат да се пенсионират, защото нямат необходимия осигурителен стаж, "бягат" в ТЕЛК.

Интересът на работодателите да предлагат ваучери ще се запази, въпреки предложението на управляващите да бъдат облагани с данък сумите над сто евро, прогнозира още той.