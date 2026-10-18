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Димитър Манолов: Трябва да бъде променена системата на заплащане в държавната администрация

Димитър Манолов: Трябва да бъде променена системата на заплащане в държавната администрация

18 Октомври, 2026 16:27 786 17

  • димитър манолов-
  • промяна-
  • система-
  • заплащане-
  • държавна администрация

Надявам се да има промени в параметрите, които управляващите залагат в бюджета за догодина, коментира още лидерът на КТ "Подкрепа"

Димитър Манолов: Трябва да бъде променена системата на заплащане в държавната администрация - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Надявам се да има промени в параметрите, които управляващите залагат в бюджета за догодина.

Това заяви пред БНР Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа".

"Очаквахме съвсем различни неща. При нас, в "Подкрепа" има събрани 32 хиляди подписа за възстановяване на доплащането за професионален опит и стаж на държавните служители. Имаше очакване по тези теми не просто да започнат разговори, а конкретни действия.

Считаме, че непременно трябва да бъде променена системата на заплащане в държавната администрация, която в сегашния си вид дава възможност за необосновани различия".

Не се предвиждат никакви увеличения в сектор "Сигурност", обясни още той.

"Трябва по-разумен подход към тези неща. Не съм сигурен, че на работещите в сектора това ще им хареса. По-скоро имам вътрешна информация, че не им харесва. Знаете какво следва – протести.

В Агенцията по социално подпомагане се събира подписка за ефективна стачка".

Президентът на КТ "Подкрепа" очаква и промяна в данъчната система.

"Най-малкото въвеждане на необлагаем минимум за минималната работна заплата".

Искрено се надявам минималната работна заплата да влезе за гласуване в парламента с друг размер, отбеляза той в предаването "Неделя 150".

"Сегашният механизъм, по който се определя, сравнен с предишния, дава по-нисък резултат от двайсетина евро. На нас ни се струва, че тези двайсетина евро са достатъчно наказание за хората, работещи на минимална заплата. По тази причина би било добре поне през първата година тя да бъде определена на максималния размер, който дава новата формула".

Синдикалният лидер смята, че има необходимост от подредба на законодателството, свързано със социалното подпомагане.

"Не съм много убеден, че размерът на фалшивите ТЕЛК-ове е такъв, за какъвто става дума".

Манолов смята също, че когато хората не могат да се пенсионират, защото нямат необходимия осигурителен стаж, "бягат" в ТЕЛК.

Интересът на работодателите да предлагат ваучери ще се запази, въпреки предложението на управляващите да бъдат облагани с данък сумите над сто евро, прогнозира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавен чиновник

    14 1 Отговор
    На заплата съм, и на пенсия, и на хиляди други привилегийки

    16:33 18.10.2026

  • 2 Прав е

    12 1 Отговор
    Орязване на кадрите на парите..... Пари нема

    16:33 18.10.2026

  • 3 Веднага

    9 0 Отговор
    средствата от ПВУ-то в НОИ !

    16:33 18.10.2026

  • 4 МРВ

    14 1 Отговор
    Заплатите ни станаха огромни, но още искаме

    16:35 18.10.2026

  • 5 Казвам Ви

    10 1 Отговор
    сектор "Сигурността" се ояде !

    16:39 18.10.2026

  • 6 Управляващите

    6 1 Отговор
    са царе на обещанията и оправдаанията. До сега, освен ежедневни престъпления срещу редовите граждани успяха да ни вкарат и в две чужди войни. С всеки ден на власт тласкат България в пропастта.

    16:42 18.10.2026

  • 7 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Всички управлявали България знаят,че трябват съкращения,но на никой не му стискаме.

    16:42 18.10.2026

  • 8 Корупция на всяко ниво

    9 0 Отговор
    Трябва да бъде намалена с 1/4 държавната администрация. Много калинка поддържаща партийните кампания.

    Коментиран от #10

    16:42 18.10.2026

  • 9 Ех туй образувание

    5 1 Отговор
    Трябва ли да съществуват училища с по една паралелка на година, а от там и учители на клона.

    16:52 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шести

    3 0 Отговор
    Едно си баба знае едно си бае,вчера онзи от КНСБ се беше изребчил да защитава държавните лапачи сега другия, някой знаели кой ги финансира тези държавни профсъюзи и колко членове имат, досега не съм чул да споменават работещите в частния сектор и да защитават работниците от алчните си работодатели

    16:58 18.10.2026

  • 12 Димиттре,

    5 0 Отговор
    трябва драстично да се съкрати държавната администрация! Ненормално е България, страна с под 7 милиона жители да изхранва по голяма администрация от САЩ които са с 50 пъти повече жители!

    16:59 18.10.2026

  • 13 Ехо

    4 1 Отговор
    Къде бяха синдикатите, когато ни вкараха на сила със фалшиви данни в еврозоната . Къде бяха синдикатите при управлението на Борисов когато заплатите се вдигаха с мижеви суми и Буда привличаше инвеститори като основния му довод беше ниската цена на труда. Синдикалните лидери да си обявят доходите

    17:02 18.10.2026

  • 14 век векува

    5 0 Отговор
    Някой дава ли си сметка този вреден индивид от колко години векува в тази "Подкрепа". За да подкрепя само криминалните работодатели и своите роднини. Стар, изпечен, препечен гущероподобен. Кой да му повярва и за какво?

    17:03 18.10.2026

  • 15 Ба бааааа

    2 0 Отговор
    Празни приказки

    17:10 18.10.2026

  • 16 Чума

    0 0 Отговор
    Ето този в края на 2008 г., когато Михал Миков бе министър на МВР, отиде в Търновград да дава акъл на един новосформиран полицейски синдикат, как се изнудва правителство! Те там се бяха събрали да решават какви искания да поставят и бяха ги натворили над 20 - копчета, чепици петлици, безумия! Манолов влезе в техния форум, отвори тема ,,Имате ли огънче" /отпратка към протест, чрез пушене пред министерството, патент на слушателите от Военната академия преди 30 години, нямащи право на протест/. Обясни им, че така не става, съкратиха исканията на 6 и на първо място - 50% увеличение на заплатите! Този процент изкара над 8000 на шествие в София! Мина половин година, дойде Бойко на власт и господин Манолов и лидера на синдиката призоваха служителите към ,,разбиране", хазната е опоскана и т.н.! Искането стана от 50 на 5 %! Сега господин синдикалиста пак иска за силовите структури! Всяка година по 50%, а за тези на пенсия и заплата - още за професионален опит и стаж да се налочат отлично !

    17:17 18.10.2026

  • 17 Хера Симидчиева

    0 0 Отговор
    Трябва! Всички на минимална, шефовете на средна. Държавната работа е чест и дълг, който иска да забогатява, да изчезва оттам!

    17:17 18.10.2026

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