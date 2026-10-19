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Иван Шишков: Малките населени места трябва да имат свързаност по между си

Иван Шишков: Малките населени места трябва да имат свързаност по между си

19 Октомври, 2026 11:21 511 4

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  • строеж

Работи се много активно за процедурата за избор на трасе на пътя Видин – София с тунел под прохода Петрохан

Иван Шишков: Малките населени места трябва да имат свързаност по между си - 1
Снимка: МРРБ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всеки път е важен и имаме много да работим, за да ги подобрим. Ако не създадем добра свързаност за малките населени места, ще изгоним и малкото останали хора в тях, те трябва да имат свързаност помежду си. Това са част от усилията, които тепърва ще се правят. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков днес при инспекция на пътя III-121 Иново – Бойница – Кула.

Регионалният министър посочи, че вече се правят основни ремонти на пътища, които са в много лошо състояние, докато преди 3-4 години са липсвали такива и проекти за извършването им. „Когато едни пътища се правят с проекти и истински основни ремонти, строежът изглежда по съвсем друг начин и по друг начин ще изглежда пътят след като бъде завършен“, подчерта той. Арх. Шишков съобщи, че е получил уверенията на строителя, че до края на годината ремонтът ще бъде изпълнен и изрази очакване срокът да бъде спазен.

Министър Шишков подчерта, че извършващия се в момента ремонт на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ е абсолютно необходим заради критичното състояние, което би застрашило пътуващите, ако ремонтът не бе стартиран. Работата по съоръжението ще продължи около 6 месеца, като през коледните и новогодишните празници строителят ще даде възможност за временно отваряне с цел облекчаване на придвижването. Той обясни, че обходният път през Витиня не може да бъде ползван, защото е изключително опасен заради подпорна стена, която може да падне всеки момент. Ремонтът се предвижда да започне в началото на следващата година и да продължи около година.

Държавата в годините назад е неглижирала проблема с пътната безопасност. Състоянието на пътната ни мрежа е такова, че когато трябва да се извършват основни ремонти, се налага да се затварят пътища, защото това е единственото решение да въведем пътната мрежа в по-добро състояние и ние работим за това, посочи министърът.

Иван Шишков информира, че строителството на нулевия лот от модернизацията на пътя Видин – Монтана е спряно заради искане от община Видин за изграждане на локални платна. И напомни, че в последните 2-3 години почти нищо не се е случило по проекта. В кратък срок предстои да бъде одобрено изменение в подробния устройствен план, с което ще се даде възможност проектите да бъдат преодобрени и строителят да се върне на строежа на нулевия лот. Същото важи и за втория лот, за който са необходими изменения, свързани и с подробния устройствен план. Министърът изрази очакване тези два участъка да бъдат завършени в рамките на следващата година. И подчерта, че държавата ще направи всичко необходимо, а след като се върнат на терен строителите е необходимо да бъдат мобилизирани.

Водят се преговори с изпълнителите на трасето Ружинци – Монтана за определяне на цена и условията, при които трябва да строят, обясни регионалният министър. И допълни, че проблемът са инхаус законарушения, извършени през 2020 г. „Трябва да излезем от тази ситуация и то така, че да можем да завършим по най-бързия начин тези инфраструктурни обекти и без да ощетяваме държавата. В най-скоро време строителите ще се върнат на строителната площадка, като са поели ангажимента до 2,5 години да го завършат. Ангажиментът за другите трасета – 0 и 1 лот, е следващата година да ги завършат. Изменяме ПУП-ве, одобряваме проекти, така че строителят да няма повече проблеми с непълна проектна документация“, каза още Иван Шишков.

На финал е разговорът със строителите на магистрала „Хемус“, каза още министърът и посочи, че те искат яснота, ясни цени, които обаче трябва да са в полза на държавата.

Работи се много активно за процедурата за избор на трасе на пътя Видин – София с тунел под прохода Петрохан, каза още той. И напомни категоричната си позиция, че първо е необходимо да бъде извършено проектиране, за да се даде фронт за всички важни инфраструктурни обекти в държавата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    0 0 Отговор
    Шишков, целия трафик от Ирак, Турция, Гърция и нашият през Дунав мост при Видин от и за Европа минава по селски път. Когато ремонтирахте пътя Враца-Монтана пуснахте трафика през Криводол и селата. Сега пътя има коловози над 20 сантиметра. Отделно спирачките на големите камиони го направиха на вълни защото трасето не е равно и на всеки наклон е така. Не вярвам, че ще ремонтирате този участък понеже няма и 10 години откакто е ремонтиран. Едно правите друго съсипвате. И това не е само при Вас но не е оправдание.

    11:40 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 4567

    0 0 Отговор
    От закона за обществения транспорт:
    Чл. 21. (1) При планирането на Националната транспортна схема, общата транспортна схема, междуобщинските и общинските транспортни схеми се отчита необходимостта от ограничаване на транспортната бедност.
    (2) За целите на този закон транспортна бедност е налице, когато лица или домакинства нямат реален достъп до обществен транспорт поради:
    1. липса на транспортна услуга;
    2. прекомерна цена на транспортните услуги спрямо доходите;
    3. недостатъчна честота или свързаност на транспортните услуги;
    4. физическа недостъпност на транспортната инфраструктура.
    (3) Компетентните органи по този закон предприемат мерки за ограничаване на транспортната бедност чрез:
    1. осигуряване на транспортно обслужване на населени места без обществен транспорт;
    2. въвеждане на превози по заявка или други гъвкави транспортни решения;
    3. прилагане на социални тарифни политики;
    4. интегриране на различните видове транспорт.
    А за това какво ще кажеш, Шишков? Северозапада е изпаднал в транспортна бедност отдавна!

    11:54 19.10.2026

  • 4 4567

    0 0 Отговор
    Чл. 46. (1) Ежегодно в държавния бюджет на Република България се включват разходи за:

    3. субсидия за компенсиране на задължението за превоз на пътници с автомобилен транспорт, което е възложено като услуга от общ икономически интерес, за: разписанията по чл. 29, ал. 1, т. 1, и при доказана пазарна неефективност - за разписанията по чл. 29, ал. 1, т. 2 - 4; субсидия за компенсиране на задължението за превоз на пътници с автомобилен транспорт се предоставя от кметовете на общините на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в този закон.
    Къде са парите от тези субсидии???

    12:00 19.10.2026

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