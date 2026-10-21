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Илия Проданов: Атаките в Черно море удрят износа

Илия Проданов: Атаките в Черно море удрят износа

21 Октомври, 2026 10:12 1 158 4

  • или a проданов-
  • износ на зърно-
  • черно море-
  • български пристанища

Около 5 млн. тона пшеница чакат износ, а шест кораба не са пристигнали на българските пристанища. Министерството на транспорта отчита, че към момента няма установено прекъсване на работата им

Илия Проданов: Атаките в Черно море удрят износа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаките в Черно море вече затрудняват българския износ на зърно, предупреди председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. По думите му около 5 млн. тона пшеница от новата реколта трябва да бъдат изнесени от страната, но шест кораба, очаквани след удара по търговски кораб край Румъния, не са пристигнали на българските пристанища.

„Няма писмен отказ, но корабите просто не идват“, заяви Проданов. Той посочи, че други плавателни съдове изчакват в южната част на Черно море заради опасенията за сигурността на корабоплаването. Според него промяната в поведението на корабните компании вече се отразява върху износа и поставя под риск реализацията на зърното.

Проданов настоя България да гарантира безопасността на корабоплаването в териториалните си води. „България няма алтернатива на черноморските си пристанища“, каза той и допълни, че икономическите последици ще засегнат не само земеделците, но и бюджета, пристанищата и свързаните с тях работни места.

Няма достатъчен резервен маршрут

По данни, представени от председателя на асоциацията, пшеницата трябва да бъде изнесена до юни 2027 г. Проблемът е, че България не разполага с транспортна алтернатива, която да поеме подобни количества. Железопътната връзка с гръцките пристанища е ограничена, а наличната инфраструктура не позволява прехвърлянето на целия обем.

В най-добрите си периоди българските пристанища са достигали капацитет от около 1 млн. тона, посочи Проданов. В същото време всяко забавяне през октомври и ноември може да изисква двойно повече време за наваксване през зимните месеци, когато възможностите за товарене са по-малки.

От началото на войната в Украйна транспортът на зърно от Черноморския басейн е поскъпнал пет-шест пъти, допълни той. Според Проданов продължително прекъсване на износа би довело до натрупване на продукция, натиск върху вътрешните цени и недостиг на складови площи преди следващата реколта.

Министерството на транспорта отчита различна картина

На този фон Министерството на транспорта съобщава, че към момента на проверката не са установени забавяния, пренасочване или отлагане на доставки и товаро-разтоварни дейности в пристанищните терминали на Варна и Бургас.

Министърът на транспорта Георги Пеев обаче допуска, че ефектът от атаките може да се прояви със закъснение. По думите му по-сериозни последици са възможни при бъдещи товарни партиди, за които все още няма сключени договори.

Така към момента има разминаване между официално отчетената работа на пристанищата и предупреждението на зърнопроизводителите за промяна в поведението на корабните компании. Проданов очаква среща с Министерството на земеделието и парламентарната комисия по земеделие, на която да бъде обсъдена сигурността на морския транспорт и рискът за износа.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, flagman.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    6 0 Отговор
    Аре стига глупости, ако тези кораби наистина идват да товарят зърно от нас и навлезнат в български териториални води никой няма да ги напада.

    10:37 21.10.2026

  • 2 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Нашите идиоти изнасят хлебното зърно, а фуражното за българския народ. Точно за това хляба у нас мухлясва на втория ден, но цената е европейска. Нека г-жа Кукушева да даде отговор на този въпрос.

    10:50 21.10.2026

  • 3 Много ми става хубаво

    3 0 Отговор
    когато чета за проблемите на българските "бизнесмени". Дано останат без пари за нови ферарита

    10:54 21.10.2026

  • 4 Ами !

    0 0 Отговор
    Да Го Удрят !

    Кой Каквото !

    Си !

    Е !

    Постлал !

    11:15 21.10.2026

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