ДПС: Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга

ДПС също настоява за оставката на председателя на парламента Михаела Доцова по повод вчерашния инцидент, при който пострада журналистът Соня Колтуклиева. Това обяви в Народното събрание депутатът от партията Искра Михайлова, предаде репортер на ФОКУС.
"Ние тълкуваме това, което се случи снощи, като изключително опасна тенденция за използване на насилие. Съвпада с много други моменти, за които днес няма да говорим, защото тази тема сама по себе си е много важна. Но освен това имаше два елемента в позицията на всички колеги. Единият беше, че НСО посегна на български гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било в някакво противоречие с техни протоколи. Несъобразеното насилие е насилие", добави тя.
По думите на Михайлова цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката за оставката на Доцова. Партията настоява и за оставката на генерал-майор Тонев, който според нея също е нарушил принципите на демократичната държава.
Малко преди това държавният глава Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката на шефа на НСО.
"Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали това е журналист, който може би задава неудобни въпроси, или просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателят на Народното събрание. Аз съм била охранявана от НСО и знам много добре, че охраняваното лице може да реагира в такива случаи. Който и каквото да казва, че това били само правилата на НСО, не е така. Тук има и човещина, а тази човещина липсва", подчерта Искра Михайлова.
ФОКУС припомня, че искането за оставката на Доцова беше внесено от парламентарната група на ГЕРБ. "Призоваваме и очакваме колегите да подкрепят това искане и също така ще внесем искане за извънредно заседание на НС следващия вторник в 9:00", заяви Деница Сачева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Румен амутрата
Още като стана Втората дама
Като цяло
Селяни
14:56 23.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #37
14:57 23.10.2026
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7 ДрайвингПлежър
А ти защо си била охранявана?! Котуклиева показала ли е човещина?!
Погрижили са се за нея както следва по закон! Охраняваното лице се изтегля от мястото, за да се осигури сигурността му. Дацова какво да прави там, да дундурка мисирката ли?!
15:01 23.10.2026
8 Яяя
15:01 23.10.2026
9 Знаем,знаем
15:01 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1488
15:05 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Петров
15:05 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Правителство от селски клюкарки
15:09 23.10.2026
16 Георги
15:09 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гожи
15:13 23.10.2026
19 Сашо
15:15 23.10.2026
20 Аз съм Българин
Коментиран от #26
15:17 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #24
15:20 23.10.2026
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25 Закон
Охраната е АДЕКВАТНА и похитителят е повалена на земята.
Никой журналист не може да показва САМОВОЛИЕ.
Колтуклиева е нарушила журналистическият закон и с право се е намерила на земята.
15:23 23.10.2026
26 Вярно
До коментар #20 от "Аз съм Българин":България е над Пеевски и Борисов.
Защо не кажат с каква охрана те се движеха, пиле не можеше да прехвръкне. Другаде за такова деяние, вече щяха да опяват Колтуклиева.
15:23 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Еничарката
Доцова не е влизала в пререкание с това животно сополиво!
Какво, изкуствено дишане ли да й направи?!
15:30 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Глупости
15:39 23.10.2026
31 Просто човек
15:39 23.10.2026
32 Факт
15:40 23.10.2026
33 Горски
15:42 23.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Емигрант
15:46 23.10.2026
36 Аман от напористи журналистки
15:46 23.10.2026
37 газо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Па купи си и ти лъскава кола, нали си големия "ресторантьор"!
15:49 23.10.2026
38 Ха мит ха ни мит
15:50 23.10.2026
39 (Българин)
15:52 23.10.2026