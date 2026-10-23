ДПС: Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга

ДПС също настоява за оставката на председателя на парламента Михаела Доцова по повод вчерашния инцидент, при който пострада журналистът Соня Колтуклиева. Това обяви в Народното събрание депутатът от партията Искра Михайлова, предаде репортер на ФОКУС.

"Ние тълкуваме това, което се случи снощи, като изключително опасна тенденция за използване на насилие. Съвпада с много други моменти, за които днес няма да говорим, защото тази тема сама по себе си е много важна. Но освен това имаше два елемента в позицията на всички колеги. Единият беше, че НСО посегна на български гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било в някакво противоречие с техни протоколи. Несъобразеното насилие е насилие", добави тя.

По думите на Михайлова цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката за оставката на Доцова. Партията настоява и за оставката на генерал-майор Тонев, който според нея също е нарушил принципите на демократичната държава.

Малко преди това държавният глава Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката на шефа на НСО.

"Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали това е журналист, който може би задава неудобни въпроси, или просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателят на Народното събрание. Аз съм била охранявана от НСО и знам много добре, че охраняваното лице може да реагира в такива случаи. Който и каквото да казва, че това били само правилата на НСО, не е така. Тук има и човещина, а тази човещина липсва", подчерта Искра Михайлова.

ФОКУС припомня, че искането за оставката на Доцова беше внесено от парламентарната група на ГЕРБ. "Призоваваме и очакваме колегите да подкрепят това искане и също така ще внесем искане за извънредно заседание на НС следващия вторник в 9:00", заяви Деница Сачева.