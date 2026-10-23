Новини
България »
Всички градове »
ДПС: Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга

ДПС: Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга

23 Октомври, 2026 14:48 857 39

  • дпс-
  • михаела доцова-
  • нарушител-
  • блъскане-
  • бягане-
  • болка

"Аз съм била охранявана от НСО и знам много добре, че охраняваното лице може да реагира в такива случаи. Който и каквото да казва, че това били само правилата на НСО, не е така. Тук има и човещина, а тази човещина липсва", подчерта Искра Михайлова

ДПС: Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ДПС също настоява за оставката на председателя на парламента Михаела Доцова по повод вчерашния инцидент, при който пострада журналистът Соня Колтуклиева. Това обяви в Народното събрание депутатът от партията Искра Михайлова, предаде репортер на ФОКУС.

"Ние тълкуваме това, което се случи снощи, като изключително опасна тенденция за използване на насилие. Съвпада с много други моменти, за които днес няма да говорим, защото тази тема сама по себе си е много важна. Но освен това имаше два елемента в позицията на всички колеги. Единият беше, че НСО посегна на български гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било в някакво противоречие с техни протоколи. Несъобразеното насилие е насилие", добави тя.

По думите на Михайлова цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката за оставката на Доцова. Партията настоява и за оставката на генерал-майор Тонев, който според нея също е нарушил принципите на демократичната държава.

Малко преди това държавният глава Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката на шефа на НСО.

"Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и бяга. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали това е журналист, който може би задава неудобни въпроси, или просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателят на Народното събрание. Аз съм била охранявана от НСО и знам много добре, че охраняваното лице може да реагира в такива случаи. Който и каквото да казва, че това били само правилата на НСО, не е така. Тук има и човещина, а тази човещина липсва", подчерта Искра Михайлова.

ФОКУС припомня, че искането за оставката на Доцова беше внесено от парламентарната група на ГЕРБ. "Призоваваме и очакваме колегите да подкрепят това искане и също така ще внесем искане за извънредно заседание на НС следващия вторник в 9:00", заяви Деница Сачева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Румен амутрата

    17 17 Отговор
    Пък Деси радева газеше в насрешното хора със НСО
    Още като стана Втората дама
    Като цяло
    Селяни

    14:56 23.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 20 Отговор
    Доца и Йотова са нечовеци.Возят се в скъпи коли купени с нашите данъци и ни презират колко сме глупави да ги търпим.

    Коментиран от #37

    14:57 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    22 6 Отговор
    ДПС да не се обажда!

    А ти защо си била охранявана?! Котуклиева показала ли е човещина?!
    Погрижили са се за нея както следва по закон! Охраняваното лице се изтегля от мястото, за да се осигури сигурността му. Дацова какво да прави там, да дундурка мисирката ли?!

    15:01 23.10.2026

  • 8 Яяя

    26 4 Отговор
    ДПС да говорят за корумпираните си и крадливи кметчета!!! Доцова да не я мислят, не е карала колата, че да бяга, нито е нареждала някой да бяга!? В такива ситуации решенията за охраняваното лице прави, криви ги вземат НСО! Пеевски да каже за полетите с авиокомпания Мантинела, що мълчи?

    15:01 23.10.2026

  • 9 Знаем,знаем

    22 3 Отговор
    ДПС отвръща на удара с провокации. Няма да им помогне. Погнали са ги здраво този път. Ще подкрепят кандидатите на ППДБ за да си създадат краткотрайното усещане за комфорт. Проблемът е, че тези процеси са чакани дълго и новата сглобка е обречена да потъне.

    15:01 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1488

    15 2 Отговор
    а някои олигарси правят магазини уж "за хората" и организации дето се борели срещу олигарсите, за да докажат че не са олигарси дето не ги е грижа за хората

    15:05 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Петров

    23 6 Отговор
    Само едно искам да кажа на ДПС! За такова деяние като това на въпросната журналистка, охраната в САЩ ще я застреля на секундата!

    15:05 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Правителство от селски клюкарки

    5 14 Отговор
    Всички кадри на мунчо са прости и злобни селски клюкарки. Мунчо води по фейс.

    15:09 23.10.2026

  • 16 Георги

    16 2 Отговор
    тая да пита началника си, какво би се случило, ако някой отвори вратата на колата докато той е вътре.

    15:09 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гожи

    16 1 Отговор
    Пеевски да плати за охраната от НСО толкова години. Що тая мисирка не се беше доближила до охраняваното прасе да го пита.

    15:13 23.10.2026

  • 19 Сашо

    13 2 Отговор
    Кирчо, който е носител на новия морал, когато блъсна хората край Варна как им помогна?

    15:15 23.10.2026

  • 20 Аз съм Българин

    7 6 Отговор
    И съм за Радев,Йотова и Доцова!

    Коментиран от #26

    15:17 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    7 4 Отговор
    Когато дават ФАЛШИВ тон с ФАЛШИВА постановка, ФАЛШИВИТЕ хористки, започват да пеят ФАЛШИВО❗

    Коментиран от #24

    15:20 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Закон

    5 4 Отговор
    Който и да е и журналистка да е не може да отваря врати на коли за да задава въпроси.
    Охраната е АДЕКВАТНА и похитителят е повалена на земята.
    Никой журналист не може да показва САМОВОЛИЕ.
    Колтуклиева е нарушила журналистическият закон и с право се е намерила на земята.

    15:23 23.10.2026

  • 26 Вярно

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аз съм Българин":

    България е над Пеевски и Борисов.
    Защо не кажат с каква охрана те се движеха, пиле не можеше да прехвръкне. Другаде за такова деяние, вече щяха да опяват Колтуклиева.

    15:23 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Еничарката

    7 3 Отговор
    Да не плещи глупости!
    Доцова не е влизала в пререкание с това животно сополиво!
    Какво, изкуствено дишане ли да й направи?!

    15:30 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Глупости

    4 0 Отговор
    Ама нали Колтуклиева ена хранилка при Пеевски, ще врякат

    15:39 23.10.2026

  • 31 Просто човек

    0 3 Отговор
    Оставка на тая тъпа коза Доцова!!!

    15:39 23.10.2026

  • 32 Факт

    3 0 Отговор
    Тия кои са!?

    15:40 23.10.2026

  • 33 Горски

    6 0 Отговор
    Навсякъде по света ако посегнеш към охраняем автомобил се третира като агресия. Все едно някоя откачалка да ти посегне към автомобила и да ти го отвори без твоя покана. Автомобилът, къщата/апартамента , яхтата, са неприкосновени територии и всяко посегателство навсякъде по света без покана от собственика е агресия. Трябва да командироват тази мисирка да отиде да " интервюира " Тръмп по същия начин, като му отваря вратата на бронирания автомобил! Следствието ще е цинков ковчег, на самолета и обратно у нас.

    15:42 23.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Емигрант

    0 0 Отговор
    Малиии КОРУПЦИЯТА вика ОСТАВКА ? ДПС олицитворението на престъпността, лицемерието и корупцията излезе на СВЕТЛО да защитава умишлено създаденият ХАОС, типично по ПЕЕВСКИ, нали му служат "предано" срещу пачки и безотговорно към България ! В каква държава живеете бе, имате ли някаква представа за почтеност, морал, честност, различавате ли лъжата от истината, поз авате ли демокрацията и знаете ли какво е да си свободен да мислиш без да ти се манипулира съзнанието ? ДПС - какво означава това създадено от комунистите сдружение на корумпирани и лицемерни българоизмамници ?

    15:46 23.10.2026

  • 36 Аман от напористи журналистки

    3 0 Отговор
    Нищо лично, но тая прекали, за т. нар. опозиция да не говорим, много ниско падна

    15:46 23.10.2026

  • 37 газо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Па купи си и ти лъскава кола, нали си големия "ресторантьор"!

    15:49 23.10.2026

  • 38 Ха мит ха ни мит

    0 0 Отговор
    Що ми се драйфа като ги видя тия?

    15:50 23.10.2026

  • 39 (Българин)

    0 0 Отговор
    Анархията поражда анархия,че те във Франция ,Белгия ,Италия в такъв случай жандармите са затвора,бой с палките и стрелба с гумени куршуми,водни оръдия срещу демонстрантите (хулигани),а тук да ги галят ли,а някой помни ли световното във Франция каква конна полиция мачкаше две агитки от побойници

    15:52 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол