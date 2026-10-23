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НСТС подкрепи данъчните промени, но не и размерът на МРЗ

НСТС подкрепи данъчните промени, но не и размерът на МРЗ

23 Октомври, 2026 16:12 533 8

  • данъчни промени-
  • минимална работна заплата-
  • нстс-
  • бюджет-
  • бизнес

Социалните партньори обсъдиха пакет от осем данъчни закона и предложение минималната заплата от 2027 г. да бъде 660 евро

НСТС подкрепи данъчните промени, но не и размерът на МРЗ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложените данъчни промени за 2027 г., но заседанието показа различия между синдикатите и работодателите по част от мерките и по размера на минималната работна заплата.

Пакетът на Министерството на финансите обхваща изменения в осем данъчни закона. Сред предложенията са по-високи данъчни облекчения за деца и ново облекчение за „детско развитие“, което ще покрива разходи за образователни и спортни дейности. Предвидените размери са 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три и повече деца.

Предлага се и поетапно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС. От 1 януари 2027 г. той трябва да нарасне от 51 130 на 60 000 евро, през 2028 г. да достигне 70 000 евро, а през 2029 г. – 75 000 евро.

Различия за данъка върху свръхпечалбите

Сред останалите мерки е въвеждането на акциз за мощните автомобили. При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене, а електромобилите няма да бъдат облагани с този акциз. Предвижда се и актуализиране на глобите и имуществените санкции в данъчните закони.

Българската стопанска камара подкрепя облекченията за физически лица, деца и деца с увреждания, както и по-високия праг за регистрация по ДДС. Организацията обаче се противопоставя на предложението за данък върху свръхпечалбите от 33%.

„Това, което не можем да подкрепим, е предложението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите в размер на 33%“, заяви зам.-председателят и главен финансов директор на БСК Станислав Попдончев.

Предложена е минимална заплата от 660 евро

НСТС обсъди и проект на постановление на Министерския съвет за минимална работна заплата от 660 евро от 1 януари 2027 г. Предложението е за осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Минималната часова ставка трябва да стане 3,98 евро.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посочи, че увеличението е с 39,80 евро, или 6,4%, спрямо сегашния размер. По думите ѝ то ще повиши доходите на около 462 000 работещи и надхвърля годишната инфлация от 5,7%.

КТ „Подкрепа“ не подкрепи механизма за определяне на минималната работна заплата и заяви резерви към предложения размер от 660 евро. Вицепрезидентът на синдиката Иоанис Партениотис каза, че сумата оставя българските работници сред последните в европейските класации.

На противоположна позиция застана БСК. Според Станислав Попдончев размерът е определен по договорения механизъм, а увеличението покрива ръста на инфлацията. Той посочи и че ефектът от минималната заплата е различен за предприятията в регионите с по-ниска икономическа активност.

Следва разглеждане от Министерския съвет

Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че бюджетният дефицит за 2025 г. е 4% от БВП според данни, публикувани от Евростат.

„Затова днес са необходими реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, за да възстановим устойчивостта на публичните финанси“, подчерта Донев.

Проектите за промени в данъчните закони предстои да бъдат разгледани от Министерския съвет, след което могат да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Същата процедура предстои и за постановлението за минималната работна заплата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луцифер

    3 0 Отговор
    МРЗ е 666 евро.

    16:15 23.10.2026

  • 2 Франция

    1 2 Отговор
    Синдикатите знаят че пари няма но продължават да искат и натискат..защо..? Защото грабежа вече не може да бъде оправдан . Олигархията краде от данъци , производство, ресурси изкарва активите на вън изпира ги заличава следите и пак ги вкарва като ДЪЛГ..! Когато олигархичния тумор стане прекалено голям народа го изрязва..!

    Коментиран от #4

    16:22 23.10.2026

  • 3 Щерю

    2 0 Отговор
    Гълъбе, Гълъбе, вятър те вее на бяла кобила, защо ли не литнеш и плеснеш високо горе в небесата! Не се връщай, Гълъбе! Далеч от България ти е свободата!

    16:28 23.10.2026

  • 4 ПАРИ ИМА САМО ЧЕ НАП И ДДС

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Франция":

    КРАДЦИТЕ И МВР СА ТРОЙКА ОПГ.ТРЯБВА ДА ИМА НА ВСЯКО КИШЕ МОНИТОРИ ЗА СЪБИРАЕМОСТТС НА ДДС ЕЖЕМИНУТНО....СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

    16:29 23.10.2026

  • 5 Горски

    3 0 Отговор
    Що за цинизъм, 5000 лева стартова заплата на бюджетници, 200 000 заплати шефове на болници и управител Лукойл. от 12 000 до 20 000 заплати депутати и Комисии. Здравна повишена, без необлагаем минимум. Повишение местни данъци и такси за 3 г. с 100%, Данъчната оценка Радев, и веднага общините, ще повишат данък смет. На месец здравни, местни данъци, топла вода, студена, парно с 30% сградна и ток общо, мобилни 220 ойро, едно пазаруване за ядене в квартални магазини 120 ойро на седмица, 480 ойро. Вече сме минус 60 ойро.

    16:32 23.10.2026

  • 6 ОСТАВКА

    0 0 Отговор
    Референдум 600 000 отхвърлен!
    Референдум Дойран, Отхвърлен 300 000.
    Незаконна Сградна инсталация Трайков, преди това ГЕРБ, 30% върната, 2 пъти отменена от ВАС
    ПБ РАДЕВ!.
    Сега ни обяснявате как ще ни вдигнете преки и косвени данъци,
    В ИМЕТО НА КАКВО?????
    30% газ, Здравни увеличени, Местни данъци с 100%, общини ще вдигнат Данък Смет?
    Без Необагаем минимум!
    Вие на идиоти ли ни правите, или сте Идиоти?
    68 милиарда лева за ОЙРО!
    2 милиарда ЗЛАТО ЕЦБ. 43 милиарда резерв ЕЦБ.
    6 милрд. лева разходи въвеждане ойро.
    3 милиарда разрочено ЕЦБ, и 15 млрд. лева обещани за Спасяване Ойрочленки.
    Фалшифицирани данни дефит и инфлация БНБ и НСИ.
    Оставка на ПБ, ПП, СДС, ГЕРБ, ДБ, ДПС!
    ОСТАВКА!

    16:53 23.10.2026

  • 7 ОСТАВКА

    0 1 Отговор
    на Радев, ПБ, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП и ДБ.
    Не ви ли е срам, 68 милиарда лева за ойро.
    Оставка Радев 100% повишение данък СГРАДА, логично и данък СМЕТ,
    на единствени ЖИЛИЩА.
    ОСТАВКА, Радев, 30% СИ парно, 30% топло повишение ПАРНО и ТОПЛА ВОДА,
    ЗДРАВНИ БЕЗ НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ.
    ОСТАВКА на ПБ, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ.
    ОСТАВКА!

    16:58 23.10.2026

  • 8 толкова е тъжно

    0 0 Отговор
    Какви ли не скандали се вихрят по медиите, докато хората едва свързват двата края.
    Ама, хайде стига глупави обяснения от финансистите. Да сложат в джоба си една МРЗ или една МП и да видим колко дни, да не кажа часове, ще изкарат.
    Виждали ли сте малко дете как слага плодове, сладки, дребни играчки, в количката и как майката ги връща, а то плаче?
    Виждали ли сте старица с треперещи ръце да избира полуизгнили плодове и зеленчуци от обезценените, в някое магазинче?
    А разплакан възрастен мъж, който се чуди след лекарствата си, тока, водата, кабелната и телефона, какво да си купи, за да засити глада си, и този мъж да е образован, възпитан и достоен човек ?
    И в същото време някои хора не могат да се спрат да обикалят света, да харчат държавни пари и да си гласуват от големи, по-големи заплати. Имайте милост - поне.

    17:24 23.10.2026

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