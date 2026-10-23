НСТС подкрепи данъчните промени, но не и размерът на МРЗ

Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложените данъчни промени за 2027 г., но заседанието показа различия между синдикатите и работодателите по част от мерките и по размера на минималната работна заплата.
Пакетът на Министерството на финансите обхваща изменения в осем данъчни закона. Сред предложенията са по-високи данъчни облекчения за деца и ново облекчение за „детско развитие“, което ще покрива разходи за образователни и спортни дейности. Предвидените размери са 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три и повече деца.
Предлага се и поетапно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС. От 1 януари 2027 г. той трябва да нарасне от 51 130 на 60 000 евро, през 2028 г. да достигне 70 000 евро, а през 2029 г. – 75 000 евро.
Различия за данъка върху свръхпечалбите
Сред останалите мерки е въвеждането на акциз за мощните автомобили. При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене, а електромобилите няма да бъдат облагани с този акциз. Предвижда се и актуализиране на глобите и имуществените санкции в данъчните закони.
Българската стопанска камара подкрепя облекченията за физически лица, деца и деца с увреждания, както и по-високия праг за регистрация по ДДС. Организацията обаче се противопоставя на предложението за данък върху свръхпечалбите от 33%.„Това, което не можем да подкрепим, е предложението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите в размер на 33%“, заяви зам.-председателят и главен финансов директор на БСК Станислав Попдончев.
Предложена е минимална заплата от 660 евро
НСТС обсъди и проект на постановление на Министерския съвет за минимална работна заплата от 660 евро от 1 януари 2027 г. Предложението е за осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Минималната часова ставка трябва да стане 3,98 евро.
Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посочи, че увеличението е с 39,80 евро, или 6,4%, спрямо сегашния размер. По думите ѝ то ще повиши доходите на около 462 000 работещи и надхвърля годишната инфлация от 5,7%.
КТ „Подкрепа“ не подкрепи механизма за определяне на минималната работна заплата и заяви резерви към предложения размер от 660 евро. Вицепрезидентът на синдиката Иоанис Партениотис каза, че сумата оставя българските работници сред последните в европейските класации.
На противоположна позиция застана БСК. Според Станислав Попдончев размерът е определен по договорения механизъм, а увеличението покрива ръста на инфлацията. Той посочи и че ефектът от минималната заплата е различен за предприятията в регионите с по-ниска икономическа активност.
Следва разглеждане от Министерския съвет
Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че бюджетният дефицит за 2025 г. е 4% от БВП според данни, публикувани от Евростат.
Проектите за промени в данъчните закони предстои да бъдат разгледани от Министерския съвет, след което могат да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Същата процедура предстои и за постановлението за минималната работна заплата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луцифер
16:15 23.10.2026
2 Франция
Коментиран от #4
16:22 23.10.2026
3 Щерю
16:28 23.10.2026
4 ПАРИ ИМА САМО ЧЕ НАП И ДДС
До коментар #2 от "Франция":КРАДЦИТЕ И МВР СА ТРОЙКА ОПГ.ТРЯБВА ДА ИМА НА ВСЯКО КИШЕ МОНИТОРИ ЗА СЪБИРАЕМОСТТС НА ДДС ЕЖЕМИНУТНО....СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ
16:29 23.10.2026
5 Горски
16:32 23.10.2026
6 ОСТАВКА
Референдум Дойран, Отхвърлен 300 000.
Незаконна Сградна инсталация Трайков, преди това ГЕРБ, 30% върната, 2 пъти отменена от ВАС
ПБ РАДЕВ!.
Сега ни обяснявате как ще ни вдигнете преки и косвени данъци,
В ИМЕТО НА КАКВО?????
30% газ, Здравни увеличени, Местни данъци с 100%, общини ще вдигнат Данък Смет?
Без Необагаем минимум!
Вие на идиоти ли ни правите, или сте Идиоти?
68 милиарда лева за ОЙРО!
2 милиарда ЗЛАТО ЕЦБ. 43 милиарда резерв ЕЦБ.
6 милрд. лева разходи въвеждане ойро.
3 милиарда разрочено ЕЦБ, и 15 млрд. лева обещани за Спасяване Ойрочленки.
Фалшифицирани данни дефит и инфлация БНБ и НСИ.
Оставка на ПБ, ПП, СДС, ГЕРБ, ДБ, ДПС!
ОСТАВКА!
16:53 23.10.2026
7 ОСТАВКА
Не ви ли е срам, 68 милиарда лева за ойро.
Оставка Радев 100% повишение данък СГРАДА, логично и данък СМЕТ,
на единствени ЖИЛИЩА.
ОСТАВКА, Радев, 30% СИ парно, 30% топло повишение ПАРНО и ТОПЛА ВОДА,
ЗДРАВНИ БЕЗ НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ.
ОСТАВКА на ПБ, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ.
ОСТАВКА!
16:58 23.10.2026
8 толкова е тъжно
Ама, хайде стига глупави обяснения от финансистите. Да сложат в джоба си една МРЗ или една МП и да видим колко дни, да не кажа часове, ще изкарат.
Виждали ли сте малко дете как слага плодове, сладки, дребни играчки, в количката и как майката ги връща, а то плаче?
Виждали ли сте старица с треперещи ръце да избира полуизгнили плодове и зеленчуци от обезценените, в някое магазинче?
А разплакан възрастен мъж, който се чуди след лекарствата си, тока, водата, кабелната и телефона, какво да си купи, за да засити глада си, и този мъж да е образован, възпитан и достоен човек ?
И в същото време някои хора не могат да се спрат да обикалят света, да харчат държавни пари и да си гласуват от големи, по-големи заплати. Имайте милост - поне.
17:24 23.10.2026