„Да, България“: Арестите на кметове са резултат от разпаднала се сделка между Пеевски и властта

„Да, България“ отправи обръщение към българските турци и българите мюсюлмани, в което определи арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе като действия, пораждащи съмнения за политическо влияние непосредствено преди президентските избори на 25 октомври.

Партията твърди, че задържанията са „резултат от разпаднала се сделка между Делян Пеевски и властта“ и едновременно с това носят белезите на опит за сплашване на хората в смесените райони. Тезата е представена като политическа оценка, а не като установен от разследването факт.

Кметовете остават в ареста

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше задържан на 20 октомври, а кметът на Белица Радослав Ревански - на 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка „задържане под стража“ и за двамата.

Гавазов и Ревански са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. По същото дело обвиняем е и областният председател на „ДПС - Ново начало“ в Бургас Христо Широков. Според прокуратурата предполагаемата престъпна дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Решението на съда беше последвано от събиране на граждани пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържаните кметове. Междувременно в Белица заместник-кметът Сабит Гагъм беше определен за временно изпълняващ длъжността кмет. Районната избирателна комисия в Благоевград съобщи, че подготовката за изборите в общината продължава по план.

Партията говори за политическо влияние

В обръщението си „Да, България“ заявява, че борбата с корупцията е закъсняла, но поставя под въпрос момента и начина, по който са извършени арестите.

„Ако властта иска хората да повярват, че става дума единствено за прилагане на закона, тя трябва да действа по-убедително, а не със зрелищни предизборни акции и демонстрация на сила“, се казва в обръщението.

От партията подчертават, че нито Делян Пеевски трябва да използва хората като защита срещу правосъдието, нито държавните органи трябва да бъдат превръщани в инструмент за политическо влияние. Според „Да, България“ и двата модела водят до страх и зависимости.