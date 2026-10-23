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„Да, България“: Арестите на кметове са резултат от разпаднала се сделка между Пеевски и властта
  Тема: Избори

„Да, България“: Арестите на кметове са резултат от разпаднала се сделка между Пеевски и властта

23 Октомври, 2026 19:08 1 131 28

  • да българия-
  • арест на кметове-
  • белица-
  • сунгурларе-
  • президентски избори

Партията определи задържането на кметовете на Белица и Сунгурларе като акция, пораждаща съмнения за политическо влияние преди президентския вот

„Да, България“: Арестите на кметове са резултат от разпаднала се сделка между Пеевски и властта - 1
Колаж: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Да, България“ отправи обръщение към българските турци и българите мюсюлмани, в което определи арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе като действия, пораждащи съмнения за политическо влияние непосредствено преди президентските избори на 25 октомври.

Партията твърди, че задържанията са „резултат от разпаднала се сделка между Делян Пеевски и властта“ и едновременно с това носят белезите на опит за сплашване на хората в смесените райони. Тезата е представена като политическа оценка, а не като установен от разследването факт.

Кметовете остават в ареста

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше задържан на 20 октомври, а кметът на Белица Радослав Ревански - на 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка „задържане под стража“ и за двамата.

Гавазов и Ревански са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. По същото дело обвиняем е и областният председател на „ДПС - Ново начало“ в Бургас Христо Широков. Според прокуратурата предполагаемата престъпна дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Решението на съда беше последвано от събиране на граждани пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържаните кметове. Междувременно в Белица заместник-кметът Сабит Гагъм беше определен за временно изпълняващ длъжността кмет. Районната избирателна комисия в Благоевград съобщи, че подготовката за изборите в общината продължава по план.

Партията говори за политическо влияние

В обръщението си „Да, България“ заявява, че борбата с корупцията е закъсняла, но поставя под въпрос момента и начина, по който са извършени арестите.

„Ако властта иска хората да повярват, че става дума единствено за прилагане на закона, тя трябва да действа по-убедително, а не със зрелищни предизборни акции и демонстрация на сила“, се казва в обръщението.

От партията подчертават, че нито Делян Пеевски трябва да използва хората като защита срещу правосъдието, нито държавните органи трябва да бъдат превръщани в инструмент за политическо влияние. Според „Да, България“ и двата модела водят до страх и зависимости.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 2 Отговор
    Българските турци звучи като зелена червенушка.
    Те са българи мюсюлмани.

    Коментиран от #11

    19:10 23.10.2026

  • 2 Момчето

    19 7 Отговор
    Кои бяха Да България,?

    Коментиран от #23

    19:10 23.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    Шиши не иска да купува гласове за Йотова.

    19:11 23.10.2026

  • 4 ЕРДОГАН ЗА ДВА ЧАСА Е В СОФИЯ

    5 7 Отговор
    И ША ЗАБИЙ ПОЛУМЕСЕЦА НА ПАРЛАМАТА МЕНТА.....САмо тогава ША намалят ддс то на десет процента и от безработните няма да ИЗКАТ ОСИГУРОВКИ СИЧКИ ЕТ С ОБОРОТ ДО 100000 ЕВРО ША БЪДАТ БЕЗ ДАНЪЦИ И ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА....

    Коментиран от #8

    19:12 23.10.2026

  • 5 всички манджи

    13 2 Отговор
    които се предлагат в последните дни са
    безвкусни и не ядливи.
    Точно както и изборите които са в Неделя

    19:13 23.10.2026

  • 6 кокор спецова

    10 6 Отговор
    изпаднахме от скута ама пак се натискаме на топличко

    19:13 23.10.2026

  • 7 Дзак

    10 1 Отговор
    Нали са разбирачи по тази част!

    19:13 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ироничен

    13 4 Отговор
    ДБ са писатели фантасти. И все съчиняват нещо, което им изнася.

    19:15 23.10.2026

  • 10 Не,България

    9 4 Отговор
    Са смешни малки хора ,които не могат да приемат реалността ,че вече не пеят в хора .

    19:16 23.10.2026

  • 11 А македонските

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    българи?

    Коментиран от #14

    19:18 23.10.2026

  • 12 Ха ха

    6 13 Отговор
    Айде стига лъгахте ние да не сме балъци.Тази акция е на комуниста Радев да заплашва мюсюлманите да гласуват за него .боклуци червени не са виновни кметовете.

    Коментиран от #17

    19:21 23.10.2026

  • 13 Няма по гнусно нещо

    12 6 Отговор
    от ПП и ДБ. Само лъжи.

    19:26 23.10.2026

  • 14 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А македонските":

    Те са си българи в областта Македония.

    Коментиран от #19

    19:29 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Софиянец

    9 4 Отговор
    Утре като окушарят ДС терзиев дали пак така ще реват ппдб-лите 😂

    19:31 23.10.2026

  • 17 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    Мюсюлманите в България и да искат, не могат да гласуват за Радев. Сокола и Шоши ги държат в желязна хватка. Те гласуват под диктат и под надзор. Никой не смее да пусне друга бюлетина, освен за бея. Там е страшен диктат.

    Коментиран от #18, #20, #21

    19:32 23.10.2026

  • 18 любители

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    на стойка Г

    19:34 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Те пък

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    умират да искат!

    19:35 23.10.2026

  • 21 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    българомохамеданите са под контрол, защото живеят компактно, но турците не, те живеят в смесени райони сред българи и могат да си гласуват за когото искат, познавам такива

    19:41 23.10.2026

  • 22 Мирчев пие мазно турско кафе?

    5 0 Отговор
    Провикна се Мирчев от коляното на Биг Д

    19:59 23.10.2026

  • 23 ох, батко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Момчето":

    Даданчовците веднага се сетиха как как встават нещата..

    19:59 23.10.2026

  • 24 Гражданин

    1 0 Отговор
    Абсолютно политическа предизборна акция, след изборите ще ги пуснат. Ако има истински доказателства, защо са отлагани арестите до удобния момент!?

    20:09 23.10.2026

  • 25 Хмм

    2 1 Отговор
    не само на божанов, но и на мирчев трябваше да бъде потърсена съдебна отговорност за скандала с разносвача, излизане на платното и препречване на движението, а за пеевските кметове, това какво защита ли е, да не бъдат разследвани или се докарват на пеевски за балотажа ДПС да гласуват за гюров?

    20:10 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 боико борисоф

    2 1 Отговор
    само болни мозаци като да българия може да роди такива интриги гнома атанасов и оня с ниското чело мирчев това са болни хора жадни за власт която няма никога да имат даже и в парламента няма да са след години те си мислят че всички са като тях помним росенец помним ги как отидоха при доган как клякаха на боико и сега седнали да коментират зглобки каде е она техния правосъден министър от боиковото правителство много бързо забравят ама народа не забравя

    20:25 23.10.2026

  • 28 Коментар

    0 0 Отговор
    "Да, България" са просто едни интриганти! Нямат никаква друга форма за оцеляване.

    20:35 23.10.2026

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