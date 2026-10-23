„Да, България“: Арестите на кметове са резултат от разпаднала се сделка между Пеевски и властта

„Да, България“ отправи обръщение към българските турци и българите мюсюлмани, в което определи арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе като действия, пораждащи съмнения за политическо влияние непосредствено преди президентските избори на 25 октомври.
Партията твърди, че задържанията са „резултат от разпаднала се сделка между Делян Пеевски и властта“ и едновременно с това носят белезите на опит за сплашване на хората в смесените райони. Тезата е представена като политическа оценка, а не като установен от разследването факт.
Кметовете остават в ареста
Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше задържан на 20 октомври, а кметът на Белица Радослав Ревански - на 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка „задържане под стража“ и за двамата.
Гавазов и Ревански са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. По същото дело обвиняем е и областният председател на „ДПС - Ново начало“ в Бургас Христо Широков. Според прокуратурата предполагаемата престъпна дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.
Решението на съда беше последвано от събиране на граждани пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържаните кметове. Междувременно в Белица заместник-кметът Сабит Гагъм беше определен за временно изпълняващ длъжността кмет. Районната избирателна комисия в Благоевград съобщи, че подготовката за изборите в общината продължава по план.
Партията говори за политическо влияние
В обръщението си „Да, България“ заявява, че борбата с корупцията е закъсняла, но поставя под въпрос момента и начина, по който са извършени арестите.„Ако властта иска хората да повярват, че става дума единствено за прилагане на закона, тя трябва да действа по-убедително, а не със зрелищни предизборни акции и демонстрация на сила“, се казва в обръщението.
От партията подчертават, че нито Делян Пеевски трябва да използва хората като защита срещу правосъдието, нито държавните органи трябва да бъдат превръщани в инструмент за политическо влияние. Според „Да, България“ и двата модела водят до страх и зависимости.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Те са българи мюсюлмани.
Коментиран от #11
19:10 23.10.2026
2 Момчето
Коментиран от #23
19:10 23.10.2026
3 Последния Софиянец
19:11 23.10.2026
4 ЕРДОГАН ЗА ДВА ЧАСА Е В СОФИЯ
Коментиран от #8
19:12 23.10.2026
5 всички манджи
безвкусни и не ядливи.
Точно както и изборите които са в Неделя
19:13 23.10.2026
6 кокор спецова
19:13 23.10.2026
7 Дзак
19:13 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ироничен
19:15 23.10.2026
10 Не,България
19:16 23.10.2026
11 А македонските
До коментар #1 от "Гост":българи?
Коментиран от #14
19:18 23.10.2026
12 Ха ха
Коментиран от #17
19:21 23.10.2026
13 Няма по гнусно нещо
19:26 23.10.2026
14 Гост
До коментар #11 от "А македонските":Те са си българи в областта Македония.
Коментиран от #19
19:29 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Софиянец
19:31 23.10.2026
17 Гост
До коментар #12 от "Ха ха":Мюсюлманите в България и да искат, не могат да гласуват за Радев. Сокола и Шоши ги държат в желязна хватка. Те гласуват под диктат и под надзор. Никой не смее да пусне друга бюлетина, освен за бея. Там е страшен диктат.
Коментиран от #18, #20, #21
19:32 23.10.2026
18 любители
До коментар #17 от "Гост":на стойка Г
19:34 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Те пък
До коментар #17 от "Гост":умират да искат!
19:35 23.10.2026
21 Хмм
До коментар #17 от "Гост":българомохамеданите са под контрол, защото живеят компактно, но турците не, те живеят в смесени райони сред българи и могат да си гласуват за когото искат, познавам такива
19:41 23.10.2026
22 Мирчев пие мазно турско кафе?
19:59 23.10.2026
23 ох, батко
До коментар #2 от "Момчето":Даданчовците веднага се сетиха как как встават нещата..
19:59 23.10.2026
24 Гражданин
20:09 23.10.2026
25 Хмм
20:10 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 боико борисоф
20:25 23.10.2026
28 Коментар
20:35 23.10.2026