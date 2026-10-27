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АУРИИ стана член на АИКБ и получи институционална подкрепа за инициативата IPCEI AI

АУРИИ стана член на АИКБ и получи институционална подкрепа за инициативата IPCEI AI

27 Октомври, 2026 08:07 470 2

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Сред основните приоритети на АУРИИ е проучването на възможностите за участие на България във Важния проект от общоевропейски интерес в областта на изкуствения интелект (IPCEI AI)

АУРИИ стана член на АИКБ и получи институционална подкрепа за инициативата IPCEI AI - 1
Снимка: АИКБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Алиансът за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ) беше приет за член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с решение на Националния съвет на Асоциацията.

Присъединяването към АИКБ е важна стъпка за разширяване на сътрудничеството между технологичната общност и българската индустрия с цел ускорено внедряване на изкуствения интелект и повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

На заседанието АУРИИ беше представен от Ивайло Петров, председател на Управителния съвет на Алианса; доц. д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Управителния съвет на АУРИИ, изпълнителен заместник-председател и главен секретар на АИКБ; Георги Робев, член на Управителния съвет на АУРИИ, както и Камен Тодоров, изпълнителен директор на Алианса.

Непосредствено след приемането си АУРИИ се включи в работата на Националния съвет на АИКБ, като участва в обсъждане с представители на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) относно възможностите за ускорено внедряване на изкуствения интелект в бизнес процесите и повишаване на производителността на българските предприятия.

В рамките на заседанието Алиансът постави и въпроса за включването си в Съвета за иновации и технологично развитие (СИТР) към министъра на иновациите и дигиталната трансформация, създаден чрез преструктуриране на Консултативния съвет по информационни и комуникационни технологии.

Сред основните приоритети на АУРИИ е проучването на възможностите за участие на България във Важния проект от общоевропейски интерес в областта на изкуствения интелект (IPCEI AI) - стратегическа европейска инициатива, координирана от Германия, насочена към укрепване на технологичния и индустриалния капацитет на Европейския съюз.

В официални писма от септември и октомври 2026 г. Алиансът предложи провеждане на консултации с германските институции и Европейската комисия, определяне на водеща национална институция и оценка на възможностите за участие на български предприятия и научни организации.

В отговор АУРИИ получи официални становища от три министерства:

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, чрез министър Александър Пулев, подкрепя включването на България в IPCEI AI и приветства инициативата на Алианса за изясняване на възможностите за участие, включително на последващ етап.

Министерството на финансите потвърждава принципната възможност за последващо присъединяване, като подчертава необходимостта от проектна готовност, осигурено финансиране и национална координация. Ведомството подкрепя определянето на МИДТ като водеща институция по темата.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, в официално писмо от 26 октомври 2026 г., подписано от министър Иван Василев, подкрепя инициативата на АУРИИ и поема ангажимент да предприеме необходимите стъпки за организиране на консултации с Германия и Европейската комисия относно условията за евентуално участие на България в IPCEI AI.

Получените становища създават основа за последващи действия по оценка на националния потенциал и възможностите за включване на страната в инициативата. АУРИИ заявява готовност да съдейства с експертиза и практически предложения в този процес.

Развитието на инициативата показва колко важно е обединяването на експертния потенциал на бизнеса, науката и технологичната общност в подкрепа на държавните институции. Когато професионалната експертиза се превръща в конкретни предложения и конструктивен диалог, държавата получава по-добра основа за вземане на информирани решения и за защита на националните интереси в стратегически области като изкуствения интелект.

За АУРИИ

Алиансът за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ) е национално сдружение на работодатели и предприемачи, учредено на 29 юли 2026 г. в София. Организацията обединява 23 членове от бизнеса, академичната и научната общност и експертните среди.

АУРИИ работи за устойчивото и отговорно внедряване на изкуствения интелект в България, повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията и активно участие в разработването на национални и европейски политики в областта на AI.


България
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  • 1 Кина

    0 0 Отговор
    Deep Seek е най добрия питбул при ИИ..! Дава ти знания които другите не могат..!

    08:13 27.10.2026

  • 2 Жбръц

    1 0 Отговор
    Ако знаете,какъв ни готвят с тази роботика.Днешният трик,с внос на бачкатори от азия ,ще ви се стори песен.И това ще удари най- силно днешните л,мпенизирани Джен зи.,най- късно до 7-10 години напред.

    08:54 27.10.2026

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