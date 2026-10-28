„Булгаргаз“ ще намали прогнозата за поскъпването на газа

„Булгаргаз“ ще ревизира прогнозата си за цената на природния газ през ноември. Очаква се увеличението да остане двуцифрено, но да бъде по-малко от първоначално заявените близо 34% спрямо октомври. При първоначалното предложение цената трябваше да достигне 59,08 евро за мегаватчас без ДДС.

Утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена за октомври е 44,09 евро за мегаватчас без ДДС. Окончателният размер на промяната за ноември ще бъде определен след разглеждането на актуализираните данни и ще бъде обявен на 1 ноември.

КЕВР не очаква сериозен скок

КЕВР посочи, че сериозно поскъпване на природния газ не се очаква. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че исканото от „Булгаргаз“ увеличение от 34% няма да бъде одобрено.

„В никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което „Булгаргаз“ поиска“, заяви Пламен Младеновски.

По думите му природният газ се внася изцяло от чужбина и цената му зависи от развитието на борсовите пазари. В интервю за БНТ Младеновски посочи, че на нидерландската борса TTF цените са се увеличили значително от началото на годината, което може да доведе до ново поскъпване, но не и до заявения от обществения доставчик скок.

Токът и парното няма да поскъпват от януари

От КЕВР заявиха още, че не се предвижда промяна в цените на електроенергията и парното от 1 януари. Това означава, че очакваното увеличение на природния газ за ноември няма автоматично да доведе до по-високи регулирани цени на тока и топлинната енергия в началото на следващата година.

След откритото заседание на регулатора ще стане ясно каква актуализирана цена предлага „Булгаргаз“. Крайното решение за ноемврийската тарифа ще бъде публикувано на 1 ноември.

Източници: bntnews.bg