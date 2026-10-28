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БСК: МФ увеличава данъчни санкции без достатъчна обосновка

БСК: МФ увеличава данъчни санкции без достатъчна обосновка

28 Октомври, 2026 15:36, обновена 4 Ноември, 2026 13:43 1 353 2

  • данъчни санкции-
  • бск-
  • министерство на финансите-
  • данъчни закони-
  • бизнес

Според Станислав Попдончев в част от проектите „лева“ се заменя с „евро“, без санкциите реално да бъдат преизчислени

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската стопанска камара възразява срещу планираното увеличение на санкциите в данъчните закони, което според организацията не е достатъчно обосновано. В интервю за БНР заместник-председателят на БСК Станислав Попдончев заяви, че в част от проектите се предвижда числовата стойност на глобите да остане същата, но думата „лева“ да бъде заменена с „евро“.

„Не подкрепяме немотивираното увеличение на санкциите чрез формална замяна на „лева“ с „евро““, каза Попдончев.

По думите му Министерството на финансите е възприело хоризонтален подход за увеличение на санкциите във всички проекти на данъчни закони, представени и обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той уточни, че увеличението не е навсякъде двукратно, но в редица случаи не е свързано само с превалутирането.

Когато числовата стойност на санкцията се запази, а валутата се промени от левове на евро, размерът ѝ на практика нараства значително. Попдончев посочи, че в някои случаи това означава приблизително 96% увеличение.

БСК иска анализ на размера на глобите

БСК е изразила възраженията си във всяко свое становище по данъчните законопроекти. Според Попдончев аргументът, че част от санкциите не са променяни отдавна, сам по себе си не е достатъчен, за да бъде определен нов размер.

„Смисълът на санкцията не е да събира глоби в бюджета, а да възпрепятства нарушения и да намалява броя на нарушенията“, заяви заместник-председателят на камарата.

Той каза, че от Министерството на финансите са посочили, че е направен анализ на санкциите. По думите му обаче този анализ не се вижда в мотивите към отделните законопроекти, не е публичен и не е предоставян на БСК.

Камарата настоява всяко същинско увеличение да бъде обосновано с данни за практиката, необходимостта и пропорционалността на санкциите. Министерството на финансите представи пакет от промени в седем данъчни закона, по които предстои да продължи законодателната процедура.

Бизнесът очаква решение и за цената на тока

В интервюто Попдончев коментира и разходите за електроенергия на предприятията. Според него при действащия механизъм част от по-високите цени на тока за бизнеса може да се пренесе в крайните цени на стоките и услугите.

„Предстои да разберем ще има ли промяна в този механизъм и дали има ресурс, с който да бъдат изплащани компенсации към бизнеса“, каза той.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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  • 1 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 1 Отговор
    Къде сте тръгнали да търсите обосновка от тези прогресивни дилетанти и шарлатани ?!
    От тези кРадевисти нищо не става !

    15:58 28.10.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Борсовите цени на електроенергията Разсипват икономиката! Не знам как ще постигнат ускорен растеж с такива разходи. Моментално да се формират постоянни вътрешни цени.

    20:05 28.10.2026

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