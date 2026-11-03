Бюджетният дефицит достигна 4% от БВП през октомври

Бюджетният дефицит на България е достигнал 5,2 млрд. евро към края на октомври, което се равнява на 4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Данните са предварителни и са представени от Министерството на финансите.

Само за октомври дефицитът по консолидираната фискална програма се увеличава с 1,2 процентни пункта спрямо септември. Тогава отрицателното бюджетно салдо е било 3,6 млрд. евро, или 2,8% от прогнозния БВП.

„На месечна база за октомври дефицитът по консолидираната фискална програма нараства с 1,2 пр. п. спрямо дефицита към септември, което се дължи основно на значителен ръст на капиталовите разходи и трансфери“, посочват от Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма се очаква да бъдат 37,5 млрд. евро. Това е 75,6% от годишните разчети по Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Спрямо същия период на миналата година постъпленията са с 3,4 млрд. евро, или 9,9%, повече. Въпреки номиналния ръст изпълнението остава под планираното за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз, възлизат на 42,7 млрд. евро към октомври. Те представляват 75,1% от годишните разчети.

За сравнение, разходите към октомври 2025 г. са били 37,5 млрд. евро. Според Министерството на финансите по-високите плащания са свързани с капиталови разходи и трансфери, както и с приключването на инвестиционни дейности и проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред факторите са още плащанията към контрагенти за военно оборудване и приключването на строителния сезон.

Подробните статистически данни и информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет към октомври ще бъдат публикувани в края на ноември.