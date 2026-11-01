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Екзитпол на „Алфа рисърч“: Йотова води на балотажа с 52,5%
  Тема: Избори

Екзитпол на „Алфа рисърч“: Йотова води на балотажа с 52,5%

1 Ноември, 2026 19:22, обновена 1 Ноември, 2026 19:26 827 15

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • алфа рисърч-
  • балотаж

Двойката Андрей Гюров – Георги Кандев получава 43,4% според данните на „Алфа рисърч“ към 19.00 часа. 4,1% са избрали „Не подкрепям никого“

Екзитпол на „Алфа рисърч“: Йотова води на балотажа с 52,5% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на втория тур на президентските избори с 52,5% подкрепа. Това показват данните от екзитпола на „Алфа рисърч“ към 19.00 часа.

На второ място е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев с 43,4%. Разликата между двамата кандидати за президент и вицепрезидент е 9,1 процентни пункта.

4,1% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Данните от екзитпола са предварителни и не са окончателен резултат от вота. Финалното разпределение на гласовете предстои да бъде обявено от Централната избирателна комисия.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Има вълна от платени за Гюров в опит да обърнат вота тази вечер.

    19:25 01.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    60 процента от избирателите на ДПС гласуваха за Гюров.

    19:26 01.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    75 процента от избирателите на ГЕРБ са гласували за Гюров.

    19:27 01.11.2026

  • 4 Благой от СОФстрой

    7 10 Отговор
    НаселяващитеБГ си избраха БКП и ДС, да им е честит упадъка!

    Коментиран от #10, #11

    19:28 01.11.2026

  • 5 ставка

    2 4 Отговор
    Йотов бие Гюрова, а?
    Машала, машала.... майор Михов.

    19:29 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тошко

    2 2 Отговор
    Колко е избирателната активност

    19:31 01.11.2026

  • 8 военен неможач

    3 2 Отговор
    До последния ядосан софиянец. Сектата губи. и така трябва да е. Дори Гюров да е сравнително нормален, не следва да разчита на ненормалност. Винаги отсега нататък в целия свят ултралиберализма ще бъде губещ, още повече, че последните си шансове залага на милитаризма.

    19:33 01.11.2026

  • 9 мисирки до кога бе

    0 0 Отговор
    ех че сте неграмотни не води с 52% а с 9%

    19:34 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 много точен коментар

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    браво !!!

    19:39 01.11.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    Те нали на първи тур даваха 40% за Йотова срещу 20% за Гюров 🤔❗

    19:48 01.11.2026

  • 14 Изберете

    0 0 Отговор
    ЧЕСТИТ ВИ КОМУНИЗЪМ ГОЙ!

    19:49 01.11.2026

  • 15 Спецназ

    0 0 Отговор
    Яката КАКА би "петроханския" п.дал като
    МАЧЕ У ДИРЕК!!

    Това земноводно немоо се движи, бе БАЦЕ!!

    19:50 01.11.2026

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