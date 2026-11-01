Екзитпол на „Алфа рисърч“: Йотова води на балотажа с 52,5%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на втория тур на президентските избори с 52,5% подкрепа. Това показват данните от екзитпола на „Алфа рисърч“ към 19.00 часа.
На второ място е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев с 43,4%. Разликата между двамата кандидати за президент и вицепрезидент е 9,1 процентни пункта.
4,1% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Данните от екзитпола са предварителни и не са окончателен резултат от вота. Финалното разпределение на гласовете предстои да бъде обявено от Централната избирателна комисия.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:25 01.11.2026
2 Последния Софиянец
19:26 01.11.2026
3 Последния Софиянец
19:27 01.11.2026
4 Благой от СОФстрой
Коментиран от #10, #11
19:28 01.11.2026
5 ставка
Машала, машала.... майор Михов.
19:29 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тошко
19:31 01.11.2026
8 военен неможач
19:33 01.11.2026
9 мисирки до кога бе
19:34 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 много точен коментар
До коментар #6 от "Горски":браво !!!
19:39 01.11.2026
13 🦉🦉🦉🦉
19:48 01.11.2026
14 Изберете
19:49 01.11.2026
15 Спецназ
МАЧЕ У ДИРЕК!!
Това земноводно немоо се движи, бе БАЦЕ!!
19:50 01.11.2026