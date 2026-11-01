Екзитпол на „Алфа рисърч“: Йотова води на балотажа с 52,5%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на втория тур на президентските избори с 52,5% подкрепа. Това показват данните от екзитпола на „Алфа рисърч“ към 19.00 часа.

На второ място е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев с 43,4%. Разликата между двамата кандидати за президент и вицепрезидент е 9,1 процентни пункта.

4,1% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Данните от екзитпола са предварителни и не са окончателен резултат от вота. Финалното разпределение на гласовете предстои да бъде обявено от Централната избирателна комисия.

Източници: bntnews.bg