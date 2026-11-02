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Рая Назарян: Възможна е подкрепа за всички кандидати за ВСС

Рая Назарян: Възможна е подкрепа за всички кандидати за ВСС

2 Ноември, 2026 15:51 700 21

  • рая назарян-
  • всс-
  • герб-сдс-
  • народно събрание-
  • президентски избори

ГЕРБ-СДС ще обсъди позицията си в пленарната зала след изслушването на номинираните от парламентарната квота

Рая Назарян: Възможна е подкрепа за всички кандидати за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС може да подкрепи кандидати за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) както на управляващите, така и на опозиционните партии. Това заяви народният представител Рая Назарян преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което се изслушват кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.

„Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на ВСС“, каза Назарян.

Тя посочи, че след изслушването на всички кандидати парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще се събере, за да обсъди как ще гласува в пленарната зала. По думите ѝ процедурата за избор на нов състав на съдебния съвет е сред важните задачи пред Народното събрание.

Бюджетът за 2027 г. също предстои

Назарян припомни, че предстои внасяне и разглеждане на бюджета за 2027 г. Изборът на парламентарната квота във ВСС и бюджетната процедура са сред задачите, които депутатите трябва да разгледат в следващия период.

Назарян: Парламентът трябва да навакса

По повод президентските избори Рая Назарян заяви, че България вече има избран седми президент. Тя каза, че е упражнила правото си на глас и е завела със себе си 14-годишния си син, който има лична карта.

„Считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин“, посочи Назарян.

Според нея изборите за президент и вицепрезидент вече са приключили и анализите трябва да бъдат оставени на политолозите. Назарян заяви, че Народното събрание е загубило две седмици парламентарна дейност и сега трябва да навакса пропуснатата работа.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радио Йереван

    11 1 Отговор
    Тази пък откъде изпълзя и тя?

    15:56 02.11.2026

  • 3 смях

    9 1 Отговор
    Сакън, не подкрепяйте никого, че когото подкрепите, след това се срутва грозно.

    15:57 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Герб са слугинажка партия

    9 1 Отговор
    Служат на силните на деня!

    16:01 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    2 2 Отговор
    аз също смятам, че е по-лесно да се разберат с ГЕРБ за ВСС отколкото с ПП-ДБ

    16:10 02.11.2026

  • 10 Хайдутин

    1 2 Отговор
    Красавица.

    Коментиран от #20

    16:14 02.11.2026

  • 11 Райкини

    0 1 Отговор
    ножки .

    16:16 02.11.2026

  • 12 Гоце

    3 0 Отговор
    мунчо боташов афишира че йотова подкрепена от 27 партии и коалиции получила 1 млн.и 90 хил.гласа.
    Да припомним малко факти от близкото ни минало! През декември 1994 г. БСП на Жан Виденов получи 2.2 млн.гласа. Следващата година през септември 1995 г. БСП с манипулации и купуване на гласове спечели и местните избори! Помните ли говорителят на партията им Клара Маринова как показваше с показалец карта на България оцветена цялата в червено?! А на следващата година декември 1996 започнаха протестите срещу тях? Гладни бунтове от същите тези гласували за тях. Помните ли месец януари 1997 г.когато 200 хиляди бяха обградили Народното събрание въоръжени с бухалки ,метални прътове и вериги?! Няма да забравя кадър в който протестиращ хвана милиционерски офицер майор вдигна го и с тялото му строши стъклената врата на главният вход на парламента. Пред сградата бяха дислоцирани около 20 хиляди милиционери и жандармеристи! Протестиращ с мегафон се обърна към тях с призив - " Моля освободете и се оттеглете от периметъра на народното събрание. В противен случай ще бъдете прегазени от стотиците хиляди озверели от гняв и глад Български граждани".
    Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов

    16:17 02.11.2026

  • 13 Гоце

    2 0 Отговор
    Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов който още не беше встъпил в длъжност ,качил се върху раменете на няколко човека призоваваше за спокойствие с думите "Няма да ви предам никога"
    Така че мунчо КЕШ боташов да си прави изводи защото неговия край може да бъде наистина зловещ.

    16:18 02.11.2026

  • 14 Николай Бареков пиар Радев - взривяващо

    1 1 Отговор
    От нашите избиратели на ПБ са гласували за Йотова 1/3 ,останалите са от всички областни градове с кметове на ГЕРБ. Да ви информирам: Във всички тези области Йотова има между 55 и 65% . Мощна е нашата скрита коалиция ПБ - ГЕРБ ДПС която е управляваща-
    🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удари рекордните 67%‼️

    В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?

    16:19 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ни лук яла, ни лук мирисала!😩

    2 3 Отговор
    След тоя тотален резил
    т.н.десни лидери трябва да мислят за оставки, не за нови проекти и кандидатури!

    Що за нахалство?!
    Борисов, Василев, Мирчев, Божанов, Кънев- омитайте се!

    Мога ли да попитам просто е ясно:

    Ще понесат ли лидерите на т.н. евроатлантически партии отговорност за пълния провал на политиката им през последните почти 10 години?

    16:20 02.11.2026

  • 17 Гова Е !

    1 1 Отговор
    Безнадеждна !

    Работа !

    16:20 02.11.2026

  • 18 Мишел

    2 0 Отговор
    Къде е сглобката? При мистър КЕШ Боташов явно!
    Сглобка с Каракачанов бивш вицепремиер на Борисов и министър на отбраната зам.председател на инициативния комитет на Йотова ,Евродепутата от ГЕРБ Емил Радев при Йотова ,Вежди Рашидов бивш министър на културата и председател на парламента от ГЕРБ при Йотова ,Георги Първанов ( с агентурен псевдоним Гоце) и председател на АБВ бивш коалиционен партньор на ГЕРБ при Йотова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Ето къде е СГЛОБКАТА!

    16:20 02.11.2026

  • 19 Ивайло Мирчев -ДБ

    2 0 Отговор
    Дами и господа, ако сте гласували за Радев и Йотова нямате право да се оплаквате от НИЩО, което се случва в тази държава. Тези, които не са упражнили правото си на глас още по-малко. За 6 месеца удари вас обикновените граждани тежко и зловещо с непосилни цени, данъци и такси за сметка на червената олигархия негов ментор. Трябва да изпиете горчивата чаша до дъно - мизерно съществуване в единствения даден ви земен път. А ако си помислите вие стенещите от глад и геноцид да излезете по площадите срещу грабителя Радев за да оцелее те,излизаме и ви прогонваме. Заслужихте си съдбата. Всички останали ще се видим на площада . Тук не е Москва и никога няма да бъде.

    16:22 02.11.2026

  • 20 Офталмолог

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хайдутин":

    Кьорав!!!

    16:24 02.11.2026

  • 21 Хубавото си е хубаво!

    1 0 Отговор
    Няма грешка. Доца пасти да яде със зачервените си от шмъркане очи.

    16:25 02.11.2026

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