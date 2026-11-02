Рая Назарян: Възможна е подкрепа за всички кандидати за ВСС

ГЕРБ-СДС може да подкрепи кандидати за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) както на управляващите, така и на опозиционните партии. Това заяви народният представител Рая Назарян преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което се изслушват кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.

„Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на ВСС“, каза Назарян.

Тя посочи, че след изслушването на всички кандидати парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще се събере, за да обсъди как ще гласува в пленарната зала. По думите ѝ процедурата за избор на нов състав на съдебния съвет е сред важните задачи пред Народното събрание.

Бюджетът за 2027 г. също предстои

Назарян припомни, че предстои внасяне и разглеждане на бюджета за 2027 г. Изборът на парламентарната квота във ВСС и бюджетната процедура са сред задачите, които депутатите трябва да разгледат в следващия период.

Назарян: Парламентът трябва да навакса

По повод президентските избори Рая Назарян заяви, че България вече има избран седми президент. Тя каза, че е упражнила правото си на глас и е завела със себе си 14-годишния си син, който има лична карта.

„Считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин“, посочи Назарян.

Според нея изборите за президент и вицепрезидент вече са приключили и анализите трябва да бъдат оставени на политолозите. Назарян заяви, че Народното събрание е загубило две седмици парламентарна дейност и сега трябва да навакса пропуснатата работа.

Източници: bta.bg