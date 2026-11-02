Рая Назарян: Възможна е подкрепа за всички кандидати за ВСС

ГЕРБ-СДС може да подкрепи кандидати за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) както на управляващите, така и на опозиционните партии. Това заяви народният представител Рая Назарян преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което се изслушват кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.
„Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на ВСС“, каза Назарян.
Тя посочи, че след изслушването на всички кандидати парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще се събере, за да обсъди как ще гласува в пленарната зала. По думите ѝ процедурата за избор на нов състав на съдебния съвет е сред важните задачи пред Народното събрание.
Бюджетът за 2027 г. също предстои
Назарян припомни, че предстои внасяне и разглеждане на бюджета за 2027 г. Изборът на парламентарната квота във ВСС и бюджетната процедура са сред задачите, които депутатите трябва да разгледат в следващия период.
Назарян: Парламентът трябва да навакса
По повод президентските избори Рая Назарян заяви, че България вече има избран седми президент. Тя каза, че е упражнила правото си на глас и е завела със себе си 14-годишния си син, който има лична карта.„Считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин“, посочи Назарян.
Според нея изборите за президент и вицепрезидент вече са приключили и анализите трябва да бъдат оставени на политолозите. Назарян заяви, че Народното събрание е загубило две седмици парламентарна дейност и сега трябва да навакса пропуснатата работа.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Радио Йереван
15:56 02.11.2026
3 смях
15:57 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Герб са слугинажка партия
16:01 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
16:10 02.11.2026
10 Хайдутин
Коментиран от #20
16:14 02.11.2026
11 Райкини
16:16 02.11.2026
12 Гоце
Да припомним малко факти от близкото ни минало! През декември 1994 г. БСП на Жан Виденов получи 2.2 млн.гласа. Следващата година през септември 1995 г. БСП с манипулации и купуване на гласове спечели и местните избори! Помните ли говорителят на партията им Клара Маринова как показваше с показалец карта на България оцветена цялата в червено?! А на следващата година декември 1996 започнаха протестите срещу тях? Гладни бунтове от същите тези гласували за тях. Помните ли месец януари 1997 г.когато 200 хиляди бяха обградили Народното събрание въоръжени с бухалки ,метални прътове и вериги?! Няма да забравя кадър в който протестиращ хвана милиционерски офицер майор вдигна го и с тялото му строши стъклената врата на главният вход на парламента. Пред сградата бяха дислоцирани около 20 хиляди милиционери и жандармеристи! Протестиращ с мегафон се обърна към тях с призив - " Моля освободете и се оттеглете от периметъра на народното събрание. В противен случай ще бъдете прегазени от стотиците хиляди озверели от гняв и глад Български граждани".
Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов
16:17 02.11.2026
13 Гоце
Така че мунчо КЕШ боташов да си прави изводи защото неговия край може да бъде наистина зловещ.
16:18 02.11.2026
14 Николай Бареков пиар Радев - взривяващо
🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удари рекордните 67%‼️
В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?
16:19 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ни лук яла, ни лук мирисала!😩
т.н.десни лидери трябва да мислят за оставки, не за нови проекти и кандидатури!
Що за нахалство?!
Борисов, Василев, Мирчев, Божанов, Кънев- омитайте се!
Мога ли да попитам просто е ясно:
Ще понесат ли лидерите на т.н. евроатлантически партии отговорност за пълния провал на политиката им през последните почти 10 години?
16:20 02.11.2026
17 Гова Е !
Работа !
16:20 02.11.2026
18 Мишел
Сглобка с Каракачанов бивш вицепремиер на Борисов и министър на отбраната зам.председател на инициативния комитет на Йотова ,Евродепутата от ГЕРБ Емил Радев при Йотова ,Вежди Рашидов бивш министър на културата и председател на парламента от ГЕРБ при Йотова ,Георги Първанов ( с агентурен псевдоним Гоце) и председател на АБВ бивш коалиционен партньор на ГЕРБ при Йотова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Ето къде е СГЛОБКАТА!
16:20 02.11.2026
19 Ивайло Мирчев -ДБ
16:22 02.11.2026
20 Офталмолог
До коментар #10 от "Хайдутин":Кьорав!!!
16:24 02.11.2026
21 Хубавото си е хубаво!
16:25 02.11.2026