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Пътна обстановка: ремонти, граници и 416 жертви от началото на годината
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти, граници и 416 жертви от началото на годината

4 Ноември, 2026 06:19 399 0

  • пътна обстановка-
  • трафик по границите-
  • апи-
  • катастрофи-
  • планински туризъм

Трафикът по границите е нормален, но фериботите през Дунав са спрени. АПИ поддържа ограничения по ключови пътища и проходи

Пътна обстановка: ремонти, граници и 416 жертви от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трафикът по българските гранични пунктове е нормален към Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич обаче са временно спрени заради ниското ниво на река Дунав. На „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

На Дунав мост при Русе движението е организирано в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Превозните средства се пропускат на интервали от 20 минути. Ограничението е свързано с ремонтните дейности по моста и изисква съобразяване с указанията на регулиращите служители.

Ограничения по основни пътища

За тежкотоварни автомобили над 12 тона е ограничено движението по път I-8 между Свиленград и Капитан Андреево в участъка от км 363+350 до км 379+800. Причината е пропадане на тротоарен блок на мостово съоръжение. Обходът е през път II-89, пътен възел „Пъстрогор“ на АМ „Марица“ и пътния възел „Капитан Андреево“. Ограничението е в сила до 31 декември 2026 г.

Път II-37 при Златица е затворен в участъка от км 46+505 до км 46+580 заради реконструкция на водопровод и канал. Обходът се извършва по уличната мрежа на града. По път III-208 между Ябълчево и Айтос движението е с повишено внимание и се регулира със светофарна уредба. Ремонт има и по направлението Карнобат–Айтос, където автомобилите преминават поетапно в една лента при ограничение до 50 км/ч.

Временно са затворени проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. Отворени за всички моторни превозни средства са „Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Република“ и „Ришки“. По актуалните пътни бюлетини водачите трябва да се съобразяват и с ремонтите по пътищата Бяла–Плевен, Сливница–Ракита, Горна Малина–Смолско и Павел баня–Турия–Пловдив.

Катастрофи и работа на пожарната

По данни на МВР през денонощието са отчетени 30 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали. Двама души са загинали, а 39 са ранени. От началото на ноември тежките катастрофи са 40, с трима загинали и 55 ранени. От началото на годината са регистрирани 5813 тежки пътни произшествия, при които са загинали 416 души, а 7205 са били ранени.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 160 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 34 пожара, от които 15 с преки материални щети. Пожарните екипи са извършили 117 спасителни дейности и помощни операции, включително 13 при катастрофи. При пожарите няма загинали и пострадали.

Мъгла, дъжд и сняг в планините

Условията за туризъм в планините са лоши. Планинската спасителна служба предупреждава за мъгла, облачност, дъжд и сняг, а във високите части има снежна покривка от 3–4 сантиметра. „В планините е мъгливо и облачно. На места вали дъжд и сняг“, посочват от службата. ПСС препоръчва туристите да отложат преходите при влошено време и да не излизат без подходяща екипировка.

Източници: vremeto.dir.bg, 24chasa.bg, sinoptik.bg


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