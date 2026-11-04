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Министър Илин Димитров на WTM Лондон: Фокусът ни за 2027 г. ще бъде качеството на българския туризъм

Министър Илин Димитров на WTM Лондон: Фокусът ни за 2027 г. ще бъде качеството на българския туризъм

4 Ноември, 2026 15:35 468 11

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България представи амбицията си за международно обединение на университетите в туризма и нов подход към управлението на сектора

Министър Илин Димитров на WTM Лондон: Фокусът ни за 2027 г. ще бъде качеството на българския туризъм - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За да изградим устойчив туристически сектор, трябва да инвестираме в потенциала на младите хора. Те са новаторите в туризма и дигитални лидери още днес. Нашата задача е да им помогнем да променят сектора“.

Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на Срещата на министрите на туризма на високо равнище (WTM Ministers’ Summit) в Лондон, организирана съвместно със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).

Юбилейното 20-о издание на форума в рамките на World Travel Market London 2026 събра министри, представители на международни институции и лидери от туристическия бизнес. Основната тема на дискусията беше изграждането на устойчив туризъм в условията на глобални кризи и динамични икономически промени.

В изказването си министър Димитров постави акцент върху образованието и необходимостта младите хора да участват пряко във формирането на политиките за развитие на туризма.

Като конкретна българска инициатива той представи новосъздадената Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри в туризма. Целта е тя да се превърне в международна платформа, която обединява университети, научни организации, туристическия бизнес и публичните институции.

В този контекст България развива и инициативата за Национална обсерватория за качество в туризма, насочена към по-ефективно измерване на резултатите в сектора и вземане на управленски решения въз основа на обективни данни. Този подход съответства и на един от основните акценти на международния форум - необходимостта успехът на туризма да се оценява не само чрез броя посетители и икономическите приходи, но и чрез въздействието върху местните общности и качеството на туристическите услуги.

„Истинският напредък е туризмът да оставя дестинациите в по-добро състояние. За това са необходими знания и измерими резултати. Образованието ще се превърне в двигател на промяната“, подчерта министър Димитров.

Той отправи специална покана към присъстващите студенти, млади учени, предприемачи и специалисти да се включат в развитието на българската инициатива, като участват със свои идеи и проекти.

Участието на министър Илин Димитров в срещата на високо равнище е част от активната програма на България на WTM London 2026, насочена към разширяване на международните партньорства и по-активно участие на страната ни във формирането на бъдещите политики в световния туризъм.


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    Министър Илин Димитров на WTM Лондон: Фокусът ни за 2027 г. ще бъде качеството на българския туризъм....

    Илине Илине... Абе откъде го измислиха този фокусник? Този пич да не е сядал на "Електрическият стол" на Мистер Сенко?

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  • 11 Варна

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    копринко кРадев ни разката лелята с неговия слугинаж пред оня кремълски престъпник. Какъв туризъм, какъв бизнес в следващите няколко години ? Всичко идващо по море поскъпна драстично, строителните материали са в небесата, туристите си отменят резервациите, фирми фалират и всичко заради руския им слугинаж !
    Сега да виня оная копейка от Каварна как ще си продава мидите на лято и кой ще му ги купи.

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