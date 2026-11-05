Куманов от "Балканка" пред ФАКТИ: Ако дедите ни видят проекта за Дунав, ще се обърнат в гроба ВИДЕО

2/3 от българския бряг са свлачищни райони. Оряхово може да се размърда всеки момент без да са копали. А те искат да копаят и още в петата на свлачищата. От Община Оряхово писаха възражения, но после капитулираха пред министъра. Общината я е страх, че държавата ще им спре финансирането. Това коментира Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" в студиото на ФАКТИ във връзка с идеите за удълбочаване на река Дунав.

Той обясни, че сега вместо тях решението се обжалва от сдружението. Според Куманов с този проект властта се е съгласила да се премести фарватера на реката.

"Това, ако го видят дедите ни, ще се обърнат в гроба, защото са проливали кръвта си да пазят тази държава, а тези сега свалиха гащи пред румънците. Това е много опасен проект. Удълбавайки реката, за да направиш на ново място фарватер, смъкваш нивото на подземните води. Няколкото държавни органа нарушават зловещо законите и интересите на държавата", коментира Куманов.

Целия разговор гледайте във видеото: