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Куманов от "Балканка" пред ФАКТИ: Ако дедите ни видят проекта за Дунав, ще се обърнат в гроба ВИДЕО

Куманов от "Балканка" пред ФАКТИ: Ако дедите ни видят проекта за Дунав, ще се обърнат в гроба ВИДЕО

5 Ноември, 2026 14:41 422 3

  • димитър куманов-
  • сдружение балканка-
  • река дунав-
  • удълбочаване

Според Куманов с този проект властта се е съгласила да се премести фарватера на реката

Куманов от "Балканка" пред ФАКТИ: Ако дедите ни видят проекта за Дунав, ще се обърнат в гроба ВИДЕО - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

2/3 от българския бряг са свлачищни райони. Оряхово може да се размърда всеки момент без да са копали. А те искат да копаят и още в петата на свлачищата. От Община Оряхово писаха възражения, но после капитулираха пред министъра. Общината я е страх, че държавата ще им спре финансирането. Това коментира Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" в студиото на ФАКТИ във връзка с идеите за удълбочаване на река Дунав.

Той обясни, че сега вместо тях решението се обжалва от сдружението. Според Куманов с този проект властта се е съгласила да се премести фарватера на реката.

"Това, ако го видят дедите ни, ще се обърнат в гроба, защото са проливали кръвта си да пазят тази държава, а тези сега свалиха гащи пред румънците. Това е много опасен проект. Удълбавайки реката, за да направиш на ново място фарватер, смъкваш нивото на подземните води. Няколкото държавни органа нарушават зловещо законите и интересите на държавата", коментира Куманов.

Целия разговор гледайте във видеото:


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво

    0 1 Отговор
    Правителството ни е уникално

    14:46 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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