Катастрофа между джип и трамвай блокира бул. „Христо Ботев“

Катастрофа между джип и трамвай затрудни движението по столичния булевард „Христо Ботев“ в София. Сблъсъкът е станал в района на трамвайното трасе, като заради произшествието временно е блокирано движението на мотрисите.

По информация на bTV очевидци са видели как водачът на автомобила предприема маневра в непосредствена близост до релсите. В този момент джипът е бил ударен от движещия се трамвай по линия №27.

По автомобила са нанесени материални щети. Заради катастрофата няколко трамвайни мотриси са останали блокирани, а преминаването през участъка е било сериозно затруднено.

На място са пристигнали полицейски екипи, които са започнали изясняване на обстоятелствата около инцидента и са съдействали за възстановяването на движението.

По първоначални данни няма пострадали хора. Не се съобщава и за сериозни щети по трамвайната инфраструктура.

Все още не е установено дали водачът на джипа е нарушил правилата за движение при пресичане или навлизане в трамвайното трасе. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.