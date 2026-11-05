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Катастрофа между джип и трамвай блокира бул. „Христо Ботев“
  Тема: Трафик

Катастрофа между джип и трамвай блокира бул. „Христо Ботев“

5 Ноември, 2026 14:46 839 10

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  • трамвай-
  • булевард „христо ботев“-
  • градски транспорт

Сблъсъкът е станал в района на трамвайното трасе, а няколко мотриси са останали блокирани

Катастрофа между джип и трамвай блокира бул. „Христо Ботев“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между джип и трамвай затрудни движението по столичния булевард „Христо Ботев“ в София. Сблъсъкът е станал в района на трамвайното трасе, като заради произшествието временно е блокирано движението на мотрисите.

По информация на bTV очевидци са видели как водачът на автомобила предприема маневра в непосредствена близост до релсите. В този момент джипът е бил ударен от движещия се трамвай по линия №27.

По автомобила са нанесени материални щети. Заради катастрофата няколко трамвайни мотриси са останали блокирани, а преминаването през участъка е било сериозно затруднено.

На място са пристигнали полицейски екипи, които са започнали изясняване на обстоятелствата около инцидента и са съдействали за възстановяването на движението.

По първоначални данни няма пострадали хора. Не се съобщава и за сериозни щети по трамвайната инфраструктура.

Все още не е установено дали водачът на джипа е нарушил правилата за движение при пресичане или навлизане в трамвайното трасе. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кнопа

    9 3 Отговор
    Има ли пострадало куче

    Коментиран от #3

    14:47 05.11.2026

  • 2 Факт

    2 7 Отговор
    Ватман и правила за движение!?

    Коментиран от #8

    14:53 05.11.2026

  • 3 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кнопа":

    Ватмана

    14:54 05.11.2026

  • 4 Конопа

    7 0 Отговор
    Най високия процент дето се мислят за безсмъртни са тези с джиповете.

    14:56 05.11.2026

  • 5 хехе

    8 0 Отговор
    Не бе трамвая е нарушил правилата за движение не е можал да прескочи на съседната линия за не се ударят.

    14:56 05.11.2026

  • 6 Трамваят е засякъл джипа

    9 0 Отговор
    Не знае ли, че черен джип винаги е с предимство?

    14:57 05.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    "Все още не е установено дали водачът на джипа е нарушил правилата за движение при пресичане или навлизане в трамвайното трасе."🤔🤔🤔

    14:58 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Васил

    4 0 Отговор
    Явно са карали без запалени светлини през деня!

    15:06 05.11.2026

  • 10 Кххжжб

    6 2 Отговор
    Куче,котка,друго животно пострадало има ли,щото сме готови

    15:07 05.11.2026

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