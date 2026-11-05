Катастрофа между джип и трамвай блокира бул. „Христо Ботев“

Катастрофа между джип и трамвай затрудни движението по столичния булевард „Христо Ботев“ в София. Сблъсъкът е станал в района на трамвайното трасе, като заради произшествието временно е блокирано движението на мотрисите.
По информация на bTV очевидци са видели как водачът на автомобила предприема маневра в непосредствена близост до релсите. В този момент джипът е бил ударен от движещия се трамвай по линия №27.
По автомобила са нанесени материални щети. Заради катастрофата няколко трамвайни мотриси са останали блокирани, а преминаването през участъка е било сериозно затруднено.
На място са пристигнали полицейски екипи, които са започнали изясняване на обстоятелствата около инцидента и са съдействали за възстановяването на движението.
По първоначални данни няма пострадали хора. Не се съобщава и за сериозни щети по трамвайната инфраструктура.
Все още не е установено дали водачът на джипа е нарушил правилата за движение при пресичане или навлизане в трамвайното трасе. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кнопа
Коментиран от #3
14:47 05.11.2026
2 Факт
Коментиран от #8
14:53 05.11.2026
3 Факт
До коментар #1 от "Кнопа":Ватмана
14:54 05.11.2026
4 Конопа
14:56 05.11.2026
5 хехе
14:56 05.11.2026
6 Трамваят е засякъл джипа
14:57 05.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
14:58 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Васил
15:06 05.11.2026
10 Кххжжб
15:07 05.11.2026