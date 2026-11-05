Стефан Антонов: Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави?

Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави? Ето историческа справка:

Бюджет 2022 - съставил Асен Василев - представен на 21 януари 2022 година - 82 дни закъснение спрямо разпоредбите на ЗПФ

Бюджет 2024 - съставил Асен Василев, представен на 10 ноември 2023 година - 10 дни закъснение спрямо разпоредбите на ЗПФ

Бюджет 2025 - съставил Теменужка Петкова - 9 декември 2024 г. - 39 дни закъснение спрямо срока в ЗПФ

Бюджет 2026 - съставил Теменужка Петкова - 3 ноември 2025 - три дни закъснение спрямо ЗПФ

Бюджет 2027 - съставил Гълъб Донев - план за оповестяване на 6 ноември 2026 г - шест дни след срока в ЗПФ