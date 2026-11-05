Стефан Антонов: Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави?

Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави? Ето историческа справка:
Бюджет 2022 - съставил Асен Василев - представен на 21 януари 2022 година - 82 дни закъснение спрямо разпоредбите на ЗПФ
Бюджет 2024 - съставил Асен Василев, представен на 10 ноември 2023 година - 10 дни закъснение спрямо разпоредбите на ЗПФ
Бюджет 2025 - съставил Теменужка Петкова - 9 декември 2024 г. - 39 дни закъснение спрямо срока в ЗПФ
Бюджет 2026 - съставил Теменужка Петкова - 3 ноември 2025 - три дни закъснение спрямо ЗПФ
Бюджет 2027 - съставил Гълъб Донев - план за оповестяване на 6 ноември 2026 г - шест дни след срока в ЗПФ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Ще се пръснеш бе момче !!!!💥
Коментиран от #14
15:22 05.11.2026
2 Пак лъжа
Коментиран от #6
15:23 05.11.2026
3 Ъхъм
15:25 05.11.2026
4 Краси
Коментиран от #10
15:26 05.11.2026
5 МНОГО СИ ПРАВ
15:27 05.11.2026
6 ШЕРЛОК МИРЧОВ
До коментар #2 от "Пак лъжа":БАВИ СЕ ЗАЩОТО ПУТИН ГО ОТКРАДНА И СЕГА ОТ ЕВРО ГО КОНВЕРТИРА В РУБЛИ
15:28 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тома Неверни
Няма нищо общо с този на Гълъба.
От юли месец гледат в тавана и се чудят какво да измислят за да откраднат, как да излъжат.
Безсрамник вадиш факти като Гълъба - перо по перо, ама които ти си избереш...
Коментиран от #12, #13
15:32 05.11.2026
12 Верната Томаша
До коментар #11 от "Тома Неверни":А ве, като не го може, да не е ставал ве. Защо бързаше преди края на мандата..
Байгън от фалшиви оправдания.
15:39 05.11.2026
13 Абсолютно си прав
До коментар #11 от "Тома Неверни":Който може, намира начин.
Който не може, намира оправдание.
15:41 05.11.2026
14 тая шия
До коментар #1 от "Сила":не е от туршия
15:42 05.11.2026
15 Бай Араб
15:48 05.11.2026
16 пенсионер
15:48 05.11.2026
17 Бай Араб
15:50 05.11.2026
18 Трио Спешен случай, 1991 г.
А котараците подхвърлят досиета и си пият кафета.
15:57 05.11.2026