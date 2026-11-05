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Стефан Антонов: Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави?
  Тема: Икономика

Стефан Антонов: Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави?

5 Ноември, 2026 15:19 564 18

  • стефан антонов-
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Ето историческа справка

Стефан Антонов: Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави? - 1
Снимка: БГНЕС
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Стефан Антонов Стефан Антонов финансов и политически коментатор

Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави? Ето историческа справка:

Бюджет 2022 - съставил Асен Василев - представен на 21 януари 2022 година - 82 дни закъснение спрямо разпоредбите на ЗПФ

Бюджет 2024 - съставил Асен Василев, представен на 10 ноември 2023 година - 10 дни закъснение спрямо разпоредбите на ЗПФ

Бюджет 2025 - съставил Теменужка Петкова - 9 декември 2024 г. - 39 дни закъснение спрямо срока в ЗПФ

Бюджет 2026 - съставил Теменужка Петкова - 3 ноември 2025 - три дни закъснение спрямо ЗПФ

Бюджет 2027 - съставил Гълъб Донев - план за оповестяване на 6 ноември 2026 г - шест дни след срока в ЗПФ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 3 Отговор
    Стефчо мама , спри да плюскаш мама !!!
    Ще се пръснеш бе момче !!!!💥

    Коментиран от #14

    15:22 05.11.2026

  • 2 Пак лъжа

    2 1 Отговор
    Утре И. Мирчев ще публикува истинските срокове и пак ще мажат.

    Коментиран от #6

    15:23 05.11.2026

  • 3 Ъхъм

    4 0 Отговор
    Верваме ти.

    15:25 05.11.2026

  • 4 Краси

    3 3 Отговор
    Бюджета не се крие а първо се представя в УНСС, след това в Граф Игнатиево, след това в Чуй Петльово и накрая ако решат пред народа и парламента.

    Коментиран от #10

    15:26 05.11.2026

  • 5 МНОГО СИ ПРАВ

    4 1 Отговор
    СГЛОПКАТА ОМЕКНА И РЕВЪТ. ТАЗИ ТЕМЕНУШКА НЯМАЛИ КОЙ ДА Я РАЗЧОПЛИ СИНЪТ Й Е ОВЪРТОЛЕН С ДРУШКАТА И ГИНКА ВЪРБАКОВА РЕВЕ КАТО ДРАГОДАНСКА МЕЧКА СРАМОТА.

    15:27 05.11.2026

  • 6 ШЕРЛОК МИРЧОВ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пак лъжа":

    БАВИ СЕ ЗАЩОТО ПУТИН ГО ОТКРАДНА И СЕГА ОТ ЕВРО ГО КОНВЕРТИРА В РУБЛИ

    15:28 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тома Неверни

    2 3 Отговор
    Абе мушмул, като е станал министър на 13 декември 2021 г кога да подготви бюджета за следващата?
    Няма нищо общо с този на Гълъба.
    От юли месец гледат в тавана и се чудят какво да измислят за да откраднат, как да излъжат.
    Безсрамник вадиш факти като Гълъба - перо по перо, ама които ти си избереш...

    Коментиран от #12, #13

    15:32 05.11.2026

  • 12 Верната Томаша

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тома Неверни":

    А ве, като не го може, да не е ставал ве. Защо бързаше преди края на мандата..
    Байгън от фалшиви оправдания.

    15:39 05.11.2026

  • 13 Абсолютно си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тома Неверни":

    Който може, намира начин.
    Който не може, намира оправдание.

    15:41 05.11.2026

  • 14 тая шия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    не е от туршия

    15:42 05.11.2026

  • 15 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Прогресивните вече слагат белезници на хората и без повдигнати обвинения .

    15:48 05.11.2026

  • 16 пенсионер

    1 0 Отговор
    що бе бюджетчето си е изрядно за всички има по нещо даже и колани ще има защото през зимата ще трябва да стягаме гащите

    15:48 05.11.2026

  • 17 Бай Араб

    3 1 Отговор
    БОТАШ погълна държавата.Много пара !!!!!

    15:50 05.11.2026

  • 18 Трио Спешен случай, 1991 г.

    1 0 Отговор
    Девет милиона мишлета изкарват се взаимно ченгета.
    А котараците подхвърлят досиета и си пият кафета.

    15:57 05.11.2026

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