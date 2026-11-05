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Работници блокираха Хаинбоаз след задържането на шефа на „Булметал“

Работници блокираха Хаинбоаз след задържането на шефа на „Булметал“

5 Ноември, 2026 16:48 969 11

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Над 100 души поискаха информация за Кольо Атанасов, задържан при акция на ГДБОП и СДВР. По случая са задържани общо четирима души, но обвинения още не са повдигнати

Работници блокираха Хаинбоаз след задържането на шефа на „Булметал“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Работници от завода „Булметал“ и жители на Гурково блокираха за близо 30 минути движението през Прохода на Републиката, известен като Хаинбоаз. В протеста са участвали над 100 души, които са поискали информация за задържания собственик на предприятието Кольо Атанасов.

Демонстрацията е предизвикана от акцията на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Столичната дирекция на вътрешните работи. На протеста пред производствената база са били съпругата на Атанасов и четирите му деца.

Кольо Атанасов е задържан за срок до 24 часа и е откаран в София. Паралелно с това служители на ГДБОП и СДВР са извършили претърсвания и изземвания в завода и в дома му. Според БГНЕС акцията е започнала късно предишната вечер и е продължила часове.

Четирима са задържани по досъдебното производство

При операцията в Гурково са задържани общо четирима души на възраст между 31 и 54 години. Разследването е по досъдебно производство за незаконно използване на специални технически средства за негласно събиране на информация. Проверяват се устройства за проследяване, известни като тракери.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков заяви, че към момента на задържаните не са повдигнати обвинения. „Първият сигнал по случая е подаден в СДВР и затова при нас се води и досъдебното производство. Сигналът е подаден от едно от лицата, спрямо което са използвани техническите средства“, каза той.

Пелтеков не посочи кои са лицата, спрямо които са били използвани устройствата, нито дали сред тях има представители на политиката или бизнеса. Предстоят допълнителни експертизи, които трябва да изяснят предназначението на откритите тракери и начина, по който са били използвани.

Претърсванията са затруднили работата на предприятието

По време на акцията са иззети компютри и телефони. Това е затруднило работата на „Булметал“ - предприятие за производство на метален амбалаж, в което работят стотици служители и което е сред основните работодатели в община Гурково.

Работниците са поискали да разберат къде се намира Атанасов и какви са основанията за задържането му. Към момента няма официално съобщение за повдигнати обвинения срещу него или срещу останалите задържани.

След приключването на необходимите следствени действия материалите по случая ще бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура.

Източници: bgnes.bg, nova.bg, bnrnews.bg


Нова Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    7 4 Отговор
    Кога пак ще има избори за мазохистите..?

    Коментиран от #4

    16:50 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Араб

    5 7 Отговор
    Руско мракобесие !!!

    16:55 05.11.2026

  • 4 избори за мазохистите..?

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    за съжаление няма да е скоро както беше
    през година по тиквено време
    когато тиквата разтърсваше дървото и изпадаше по една две партийка от парла ментата

    16:58 05.11.2026

  • 5 Ашколсун

    1 0 Отговор
    И четири деца има ! Явно и висок стандарт.

    16:59 05.11.2026

  • 6 Куньо

    2 4 Отговор
    Трябва здрава ръка, щото всеки си прави каквото си иска

    16:59 05.11.2026

  • 7 Тракери

    4 2 Отговор
    А кога ще арестуват босове на телекомуникационни фирми, интернет сайтове и услуги за техните нелегални тракери и "бисквитки"? Или държавната администрация за събиране на данни и достъп до тях без разрешение?

    17:01 05.11.2026

  • 8 метача мина

    1 2 Отговор
    пак помете наляво надясно
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    17:05 05.11.2026

  • 9 123

    4 1 Отговор
    Това на Пеевски людете ли са !? Още не са разбрали, че вече не се толерира престъпно поведение!

    17:13 05.11.2026

  • 10 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    5 2 Отговор
    ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА НА ТРУПАТА ОТ ГУРКОВО.
    Ако не стачкуваш утре си безработен. Нещастните хора, прави са ако не стачкуват ще умрат от глад.

    Коментиран от #11

    17:17 05.11.2026

  • 11 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Те не стачкуват , а протестират .

    17:22 05.11.2026

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