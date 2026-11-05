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До седмица готвят споразумение за жп служителите

До седмица готвят споразумение за жп служителите

5 Ноември, 2026 20:08 639 8

  • бдж-
  • ивкони експрес-
  • георги пеев-
  • железопътен транспорт-
  • права на служителите

Документът трябва да гарантира запазването на трудовите условия и социалните придобивки при навлизането на „Ивкони Експрес“. БДЖ ще продава билети и за влаковете на частния оператор в началния период

До седмица готвят споразумение за жп служителите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До седмица трябва да бъде подготвено за подписване споразумение, което да гарантира правата на служителите при навлизането на новия железопътен оператор „Ивкони Експрес“. Решението е взето на работна среща между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, представители на БДЖ, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и частния превозвач.

В документа трябва да бъдат заложени три основни принципа – запазване на условията на труд и социалните придобивки, доброволно прехвърляне на персонал и правилото „служителят следва услугата“, когато конкретна дейност преминава към новия оператор.

„Най-важното е хората да имат сигурност и спокойствие. Ако им гарантираме, че правата и придобивките им се запазват, те ще знаят какво ги очаква и ще могат спокойно да изпълняват задълженията си“, заяви Георги Пеев.

Министърът постави акцент и върху необходимостта служителите да получат ясна информация за условията, при които ще продължат работа. Темата беше обсъждана и на предишна среща със синдикалните организации в железопътния сектор, на която са разгледани кадровото обезпечаване, социалните права и нуждата от квалифициран персонал.

БДЖ ще продава билети и за частния оператор

В първите месеци след навлизането на „Ивкони Експрес“ билетите за неговите влакове ще се продават чрез системата на БДЖ. Така държавният превозвач ще обслужва продажбите както за собствените си композиции, така и за тези на частния оператор.

Паралелно с това продължава финалното тестване на двете билетни системи. Очаква се интеграцията между тях да бъде завършена в началото на април 2027 г.

Финансирането ще зависи от извършената дейност

На срещата е обсъден и механизмът за разпределение на държавното финансиране. По думите на Пеев средствата ще се разпределят пропорционално на извършената дейност, при равнопоставеност между двата оператора.

Паралелно с подготовката на споразумението се уточняват и останалите елементи от прехода към новия модел. Договорите за обществените пътнически железопътни превози трябва да започнат да се изпълняват от 13 декември 2026 г., като БДЖ и „Ивкони Експрес“ ще работят едновременно по различни направления.

Според транспортния министър кадровият недостиг в сектора налага да бъдат гарантирани не само необходимият брой служители, но и тяхната квалификация. Това е свързано с изпълнението на ангажиментите към държавата и с нормалното функциониране на железопътната услуга.

Източници: btvnovinite.bg, economic.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям смях

    3 1 Отговор
    Радевите бюджетници се уплашиха от народната любов и се изнесоха в УНСС, далеч от триъгълника на властта .

    20:22 05.11.2026

  • 2 Деми

    4 0 Отговор
    Зор, зор и пътническите превози да станат частни. Не съм сигурен, но май в щатите няма частни ЖП компании, в най частната страна.

    20:26 05.11.2026

  • 3 Жп кибик

    2 0 Отговор
    Айй давайте двойна заплата че не ми стига за бмв

    20:28 05.11.2026

  • 4 ПЪТУВАЩ ЧЕСТО С ЖП ВЛАК

    3 0 Отговор
    ТУК ПРИ НАС В ПЛЕВЕНСКО ЖАЛТУРКИТЕ ЖРПЕЙЦИТЕ КАТО СЕ НАРЕДЯТ ПОКРАЙ ЖП ЛИНИЯТА СТАВА ИНДИАНСКА НИШКА МНОГО ХОРА ЖПЕЙЦИ ПОВЕЧЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ А ВЪВ ВКАКА С ПЕТ ВАГОНА ПО ДВАМА КОНДУКТОРИ ОТЗАД И ОТПРЕД НА ВЛАКА ИМА И БУТКА КАТО ПАВИЛИОН НА ЖП ГАРАТА НИ ЗА ПРОДАЖБА БА БИЛЕТИ ПРОДАВАЧКАТА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАРА НА ЗАПЛАТА И ТЯ Е ПРОДАВА БА ДЕН 5 -10 БИЛЕТА ТОПЛОТО БЕЗ ПАРИ ТОВА ЖП РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО Е НА ДЪРЖАВНО ХРАНТУТЕНЕ МАЙ НЕМОГАТ ДА ПОКРИЯТ РАЗХОДИТЕ СИ ЗА ХРАНТУТЕНЕ БА СЛУЖИТЕЛИ ТО НЯМА И КАК ТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ПЪТНИЦИТЕ.

    20:30 05.11.2026

  • 5 Пуфи

    1 0 Отговор
    Наскоро пътувах с дневен влак до Варна, над 50% бяха жп служители и всички слязоха на горна Оряховица, какво толкова има там че 150-200 служители пътуват от София на работа там.?

    20:42 05.11.2026

  • 6 Ще Трябва Ли ?

    0 1 Отговор
    Ще Трябва Ли ?

    Всеки от Нас !

    Да Си Направи ЖП !

    За Да гарантира !

    Живота Си ?

    Коментиран от #7

    20:51 05.11.2026

  • 7 Защото Дор Сега !

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ще Трябва Ли ?":

    От Това Което Се Видя !

    Се Вежда !

    Че Животна не ти е Грантиран !

    Щом Го Приближгиш !

    20:52 05.11.2026

  • 8 а затова ли убиха

    0 0 Отговор
    конкурента Пимк ? Работата се размирисва жестоко ?

    21:09 05.11.2026

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