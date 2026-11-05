До седмица готвят споразумение за жп служителите

До седмица трябва да бъде подготвено за подписване споразумение, което да гарантира правата на служителите при навлизането на новия железопътен оператор „Ивкони Експрес“. Решението е взето на работна среща между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, представители на БДЖ, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и частния превозвач.
В документа трябва да бъдат заложени три основни принципа – запазване на условията на труд и социалните придобивки, доброволно прехвърляне на персонал и правилото „служителят следва услугата“, когато конкретна дейност преминава към новия оператор.„Най-важното е хората да имат сигурност и спокойствие. Ако им гарантираме, че правата и придобивките им се запазват, те ще знаят какво ги очаква и ще могат спокойно да изпълняват задълженията си“, заяви Георги Пеев.
Министърът постави акцент и върху необходимостта служителите да получат ясна информация за условията, при които ще продължат работа. Темата беше обсъждана и на предишна среща със синдикалните организации в железопътния сектор, на която са разгледани кадровото обезпечаване, социалните права и нуждата от квалифициран персонал.
БДЖ ще продава билети и за частния оператор
В първите месеци след навлизането на „Ивкони Експрес“ билетите за неговите влакове ще се продават чрез системата на БДЖ. Така държавният превозвач ще обслужва продажбите както за собствените си композиции, така и за тези на частния оператор.
Паралелно с това продължава финалното тестване на двете билетни системи. Очаква се интеграцията между тях да бъде завършена в началото на април 2027 г.
Финансирането ще зависи от извършената дейност
На срещата е обсъден и механизмът за разпределение на държавното финансиране. По думите на Пеев средствата ще се разпределят пропорционално на извършената дейност, при равнопоставеност между двата оператора.
Паралелно с подготовката на споразумението се уточняват и останалите елементи от прехода към новия модел. Договорите за обществените пътнически железопътни превози трябва да започнат да се изпълняват от 13 декември 2026 г., като БДЖ и „Ивкони Експрес“ ще работят едновременно по различни направления.
Според транспортния министър кадровият недостиг в сектора налага да бъдат гарантирани не само необходимият брой служители, но и тяхната квалификация. Това е свързано с изпълнението на ангажиментите към държавата и с нормалното функциониране на железопътната услуга.
Източници: btvnovinite.bg, economic.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям смях
20:22 05.11.2026
2 Деми
20:26 05.11.2026
3 Жп кибик
20:28 05.11.2026
4 ПЪТУВАЩ ЧЕСТО С ЖП ВЛАК
20:30 05.11.2026
5 Пуфи
20:42 05.11.2026
6 Ще Трябва Ли ?
Всеки от Нас !
Да Си Направи ЖП !
За Да гарантира !
Живота Си ?
Коментиран от #7
20:51 05.11.2026
7 Защото Дор Сега !
До коментар #6 от "Ще Трябва Ли ?":От Това Което Се Видя !
Се Вежда !
Че Животна не ти е Грантиран !
Щом Го Приближгиш !
20:52 05.11.2026
8 а затова ли убиха
21:09 05.11.2026