Явор Божанков: Вежди Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце

Починал е Вежди.
В първия си мандат, когато езикът в НС беше цивилизован, нарекох ГЕРБ „шайка“. А Вежди в отговор ме нарече „комсомолец“. Броеше се за голям скандал тогава.
Това написа във "Фейсбук" Явор Божанков.
Малко след това баща ми се разболя, а Вежди се лекуваше при български онколог в Берлин. Срам, не срам, отивам при него да го моля за помощ. Вежди ме хваща за ръката, буквално, и ме води при лекаря. Ние с Вежди изобщо не се познаваме. Влизаме и той казва: „Приятелю, водя това момче. Татко му е болен. Много ми е близък, много ми е на сърце. Моля те, помогни му.“
Допреди това бях отровен с клишета: „мултак“, „слуга на мутри“ и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума. По-късно чух подобни истории от много хора, които го познават.
Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце.
Да почива в мир!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Божанков
12:23 06.11.2026
2 Анонимен
Коментиран от #14
12:23 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бойко Разбойко
12:29 06.11.2026
5 айде бе
12:30 06.11.2026
6 Артист не знам колко и какъв но
мутра от най долнопробните, този и бившият Директор на Историческият и Господ и Дяволът няма да ти ги вземат.
Рано или късно, всичко има начало и край, само саламът има два края и такива като Вежди Рашидов са без край, при Вежди всичко беше в средата, в средата бате е най сигурно.
Ще го запомня с простотиите му.
12:36 06.11.2026
7 Браво на
12:36 06.11.2026
8 Комунягите са изключително прости
12:39 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 това го знае всяко хлапе
12:41 06.11.2026
11 Госあ
Коментиран от #16, #19
12:44 06.11.2026
12 Григор
12:53 06.11.2026
13 Мултак
12:53 06.11.2026
14 Другарят Живков
До коментар #2 от "Анонимен":Детски градини ще направим, училища ще направим и деца ще направим.
12:54 06.11.2026
15 Мишо Керкенеза
-Вежди,можеш ли да рецитираш"Аз съм българче"?
Вежди-Аз мога,Тоше,но няма да ми повярват.
Велик талант и бохем(пияница)!6663
12:55 06.11.2026
16 Петко войвода
До коментар #11 от "Госあ":Колкото разбираш от скулптура толкова и от всичко останало(но това е мое мнение разбира се) . Излял ги бил в бетон (ами да беше ги присвоил)!? Радвам се че избягах от "вас" -не умеете да цените истинските хора и все тьрсите под вола теле.
Коментиран от #21
13:00 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 666
13:08 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.