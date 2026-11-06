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Явор Божанков: Вежди Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце

Явор Божанков: Вежди Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце

6 Ноември, 2026 12:20 1 252 22

  • вежди рашидов-
  • явор божанков-
  • политика-
  • рак-
  • помощ

Допреди това бях отровен с клишета: „мултак“, „слуга на мутри“ и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума. По-късно чух подобни истории от много хора, които го познават

Явор Божанков: Вежди Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце - 1
Снимка: БГНЕС
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Починал е Вежди.

В първия си мандат, когато езикът в НС беше цивилизован, нарекох ГЕРБ „шайка“. А Вежди в отговор ме нарече „комсомолец“. Броеше се за голям скандал тогава.

Това написа във "Фейсбук" Явор Божанков.

Малко след това баща ми се разболя, а Вежди се лекуваше при български онколог в Берлин. Срам, не срам, отивам при него да го моля за помощ. Вежди ме хваща за ръката, буквално, и ме води при лекаря. Ние с Вежди изобщо не се познаваме. Влизаме и той казва: „Приятелю, водя това момче. Татко му е болен. Много ми е близък, много ми е на сърце. Моля те, помогни му.“

Допреди това бях отровен с клишета: „мултак“, „слуга на мутри“ и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума. По-късно чух подобни истории от много хора, които го познават.

Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце.

Да почива в мир!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божанков

    17 4 Отговор
    е мазен секрет от нос на паткан..!

    12:23 06.11.2026

  • 2 Анонимен

    6 2 Отговор
    Рашидов е роден в разцвета на бригадирското движение на БКП. БКП ни изучаваше, БКП ни даваше работа , БКП правеше и децата, БКП бе навсякъде

    Коментиран от #14

    12:23 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойко Разбойко

    7 3 Отговор
    Много знаеше и много говореше като пийне.

    12:29 06.11.2026

  • 5 айде бе

    14 2 Отговор
    Божанков, мазньочето мазно противно.

    12:30 06.11.2026

  • 6 Артист не знам колко и какъв но

    8 3 Отговор
    като политик, голям слагач, пиянде,
    мутра от най долнопробните, този и бившият Директор на Историческият и Господ и Дяволът няма да ти ги вземат.

    Рано или късно, всичко има начало и край, само саламът има два края и такива като Вежди Рашидов са без край, при Вежди всичко беше в средата, в средата бате е най сигурно.

    Ще го запомня с простотиите му.

    12:36 06.11.2026

  • 7 Браво на

    7 3 Отговор
    Явор Божанков.Във всеки човек има и добро и зло. Но политиците са публични личности и всички ги оплюват, без да ги познават. Важни са им действията и работата, която са свършили за народа си! Бог да прости Вежди Рашидов!

    12:36 06.11.2026

  • 8 Комунягите са изключително прости

    0 1 Отговор
    да се заобикалят с такива индивиди но всеки сам си преценя.

    12:39 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 това го знае всяко хлапе

    5 0 Отговор
    Божанката не е от малцината, хахаха.

    12:41 06.11.2026

  • 11 Госあ

    7 5 Отговор
    Да кажа и аз нещо, не разбирам и не се интересувам от скулптура, не мога да коментирам. Но мога да коментирам десетките милиони изсипани в бетон и откраднати пари от култура, вместо да бъдат подпомогнати младите артисти! Точно по времето на въпросния! Много лошо, много лошо е направил този...

    Коментиран от #16, #19

    12:44 06.11.2026

  • 12 Григор

    6 0 Отговор
    Точно Явор Божанков ли се оказа най-човечния, най-принципния и най-честния човек? Ти да видиш!

    12:53 06.11.2026

  • 13 Мултак

    8 3 Отговор
    Подлога на Мултигруп мафията ...сега го богославят ...пиеше яко все скъпи питиета през това време много българи си заминаха от тоя свят като кучета ....

    12:53 06.11.2026

  • 14 Другарят Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Детски градини ще направим, училища ще направим и деца ще направим.

    12:54 06.11.2026

  • 15 Мишо Керкенеза

    3 2 Отговор
    Тодор Колев в "Кога ще ги стигнем"
    -Вежди,можеш ли да рецитираш"Аз съм българче"?
    Вежди-Аз мога,Тоше,но няма да ми повярват.
    Велик талант и бохем(пияница)!6663

    12:55 06.11.2026

  • 16 Петко войвода

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Колкото разбираш от скулптура толкова и от всичко останало(но това е мое мнение разбира се) . Излял ги бил в бетон (ами да беше ги присвоил)!? Радвам се че избягах от "вас" -не умеете да цените истинските хора и все тьрсите под вола теле.

    Коментиран от #21

    13:00 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 666

    4 1 Отговор
    И Вежди имаше добро сърце като биеше шамари на полицая и обърна баничарката на светофара

    13:08 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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