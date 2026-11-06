Явор Божанков: Вежди Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце

Починал е Вежди.

В първия си мандат, когато езикът в НС беше цивилизован, нарекох ГЕРБ „шайка“. А Вежди в отговор ме нарече „комсомолец“. Броеше се за голям скандал тогава.

Това написа във "Фейсбук" Явор Божанков.

Малко след това баща ми се разболя, а Вежди се лекуваше при български онколог в Берлин. Срам, не срам, отивам при него да го моля за помощ. Вежди ме хваща за ръката, буквално, и ме води при лекаря. Ние с Вежди изобщо не се познаваме. Влизаме и той казва: „Приятелю, водя това момче. Татко му е болен. Много ми е близък, много ми е на сърце. Моля те, помогни му.“

Допреди това бях отровен с клишета: „мултак“, „слуга на мутри“ и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума. По-късно чух подобни истории от много хора, които го познават.

Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце.

Да почива в мир!