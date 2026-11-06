Кадиев: „Топлофикация – София“ умишлено е оставена да стигне до фалит

Финансистът и бивш председател на Съвета на директорите на „Топлофикация – София“ Георги Кадиев заяви, че има усещането, че дружеството умишлено се оставя да стигне до фалит, за да бъде продадено. Той направи коментара в предаването „Преди всички“ по БНР.

„Имам чувството, че нарочно искат да фалират „Топлофикация – София“.“

По думите му дългът на столичната топлофикация вече достига 1,2 млрд. евро. Кадиев сравни сумата със задълженията от 2009 г., когато е оглавявал борда на дружеството и те са били 100 млн. лева.

Според финансиста основната причина за натрупването на дълга е начинът, по който се определят цените. „Топлофикация – София“ купува природен газ от „Булгаргаз“ на цена, която се променя всеки месец, докато продава топлинната енергия на цена, фиксирана за една година. Така дружеството поема разликата, когато разходите за гориво нарастват.

Интерес към отделни активи

Кадиев смята, че трудно ще се намери купувач за цялата компания заради натрупаните задължения и необходимите инвестиции в мрежата. По думите му интерес може да има към отделни активи, най-вече към когенерацията, при която едновременно се произвеждат топлинна и електрическа енергия.

Той очерта два възможни сценария при запазване на сегашния модел. Единият е след няколко години столичани да останат без парно. Другият е „Топлофикация – София“ да продължи да получава фактури от „Булгаргаз“, без да ги плаща, а натрупаният дълг в крайна сметка да бъде покрит от държавата.

Газът е основният разход

По думите на Кадиев природният газ формира около 70% от разходите на дружеството. Затова той смята, че само преструктуриране няма да реши проблема, ако цената на горивото остане висока.

Като възможни мерки финансистът посочи използването на отпадъци за производство на енергия в ТЕЦ „София“, както и преговори с Европейската комисия за изключение, което да позволи на дружеството да получава руски газ.

Междувременно Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет предстои да изслуша ръководството на „Топлофикация – София“ заради проблемите с парното и топлата вода в различни райони на града. На заседанието се очаква да бъде обсъдено и финансовото състояние на дружеството.

Източници: novini.bg, dnes.dir.bg, bnrnews.bg