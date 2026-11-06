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Кадиев: „Топлофикация – София“ умишлено е оставена да стигне до фалит

Кадиев: „Топлофикация – София“ умишлено е оставена да стигне до фалит

6 Ноември, 2026 13:54 444 5

  • георги кадиев-
  • топлофикация софия-
  • булгаргаз-
  • природен газ-
  • столичен общински съвет

Финансистът предупреди, че дългът на дружеството вече е 1,2 млрд. евро. Според него без по-евтин газ и инвестиции столичани могат да останат без парно

Кадиев: „Топлофикация – София“ умишлено е оставена да стигне до фалит - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Финансистът и бивш председател на Съвета на директорите на „Топлофикация – София“ Георги Кадиев заяви, че има усещането, че дружеството умишлено се оставя да стигне до фалит, за да бъде продадено. Той направи коментара в предаването „Преди всички“ по БНР.

„Имам чувството, че нарочно искат да фалират „Топлофикация – София“.“

По думите му дългът на столичната топлофикация вече достига 1,2 млрд. евро. Кадиев сравни сумата със задълженията от 2009 г., когато е оглавявал борда на дружеството и те са били 100 млн. лева.

Според финансиста основната причина за натрупването на дълга е начинът, по който се определят цените. „Топлофикация – София“ купува природен газ от „Булгаргаз“ на цена, която се променя всеки месец, докато продава топлинната енергия на цена, фиксирана за една година. Така дружеството поема разликата, когато разходите за гориво нарастват.

Интерес към отделни активи

Кадиев смята, че трудно ще се намери купувач за цялата компания заради натрупаните задължения и необходимите инвестиции в мрежата. По думите му интерес може да има към отделни активи, най-вече към когенерацията, при която едновременно се произвеждат топлинна и електрическа енергия.

Той очерта два възможни сценария при запазване на сегашния модел. Единият е след няколко години столичани да останат без парно. Другият е „Топлофикация – София“ да продължи да получава фактури от „Булгаргаз“, без да ги плаща, а натрупаният дълг в крайна сметка да бъде покрит от държавата.

Газът е основният разход

По думите на Кадиев природният газ формира около 70% от разходите на дружеството. Затова той смята, че само преструктуриране няма да реши проблема, ако цената на горивото остане висока.

Като възможни мерки финансистът посочи използването на отпадъци за производство на енергия в ТЕЦ „София“, както и преговори с Европейската комисия за изключение, което да позволи на дружеството да получава руски газ.

Междувременно Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет предстои да изслуша ръководството на „Топлофикация – София“ заради проблемите с парното и топлата вода в различни райони на града. На заседанието се очаква да бъде обсъдено и финансовото състояние на дружеството.

Източници: novini.bg, dnes.dir.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 както и всичко останало

    2 0 Отговор
    това го знаят вече и малки деца от детската градина

    13:59 06.11.2026

  • 2 Чичовото

    4 0 Отговор
    Топлофикация София е ЕДИНСТВЕНАТА Държавна(общинска) и единствената която ще обяви фалит. НЯМА частна в страната, която да е фалирала. Това да се знае, щото дружества в държавни ръце само се източват, докато в частни такъв случай няма. Да обясни някой как едно дружество примерно в Сливен е на печалба, макар и минимална, при същите пазарни условия, а софийското е на огромна загуба. Отговорът е...едното е частно, а другото държавно!

    14:01 06.11.2026

  • 3 Столичанин

    2 0 Отговор
    Терорът над софиянци ,наречен Топлофикация,е лицето на партийното управление на града. Уникалният грабеж и унижение на хората и използването на отоплението като оръжие е доказателство, че България е посткомунистическа и псевдодемократична държава.

    14:03 06.11.2026

  • 4 Кое В България ?

    1 0 Отговор
    Не Е ?

    Дори Самата Тя !

    Коментиран от #5

    14:14 06.11.2026

  • 5 Остана !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кое В България ?":

    Без Гащи !

    На Задника !

    14:15 06.11.2026

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