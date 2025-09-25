Новини
Ивайло Мирчев: Пеевски праща автобуси и търси ескалация на протеста довечера

25 Септември, 2025

Ивайло Мирчев: Пеевски праща автобуси и търси ескалация на протеста довечера

Ивайло Мирчев: Пеевски праща автобуси и търси ескалация на протеста довечера - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Делян Пеевски е пуснал квоти от контрапротестиращи до всичките си кметове да бъдат докарани с автобуси за протеста на гражданско сдружение “Боец” пред централата на ДПС-Ново начало на ул. “Врабча” в София, който започва в 15 ч., а кулминацията му ще бъде в 18 ч., съобщи на брифинг в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. По думите му, очевидно се търси гражданско противопоставяне между етнически турци от страната и протестиращите в София.

“Пеевски търси ескалация, това е огромен проблем, защото може да предизвика сериозни сътресения в страната - нещо, което Пеевски иска. Ние ще направим всичко възможно да не допуснем това”, категоричен бе Ивайло Мирчев.

Според него този сценарий вече е бил разигран в Росенец на 11 юли 2020 г., когато хора с десетки автобуси бяха докарани пред лятната резиденция на Ахмед Доган и в момента, в който протестиращите от “Да, България” стигнаха брега, полицията бе изтеглена, за да има сблъсъци. “На косъм удържахме да няма такива. Днес трябва да стане същото, не трябва да има сблъсъци, всеки трябва да може да протестира мирно и да изразява своето мнение. Пеевски иска ескалация. Ние ще направим всичко възможно да няма ескалация!”, заяви Ивайло Мирчев.

На журналистически въпрос за проваленото парламентарно заседание поради липса на кворум, съпредседателят на “Да, България” отговори: “Няма кворум, защото управляващите не могат да си го осигурят. А не могат, защото не искат да приемат и нашите точки в дневния ред, ние като опозиция имаме наш дневен ред. Като отказват да ги приемат, като са толкова ербап, да си осигурят кворум. Но не могат, защото обикалят света - едни са в Япония, други са в САЩ, трети са в Африка - ние сме най-вселенската парламентарна институция”.

Според Ивайло Мирчев лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявлението си днес е признал неговата теза, че България има няколко премиери и най-важното - че Пеевски е истинският премиер, а Росен Желязков е затиснат като в сандвич между Борисов и Пеевски и е сламен премиер, със слаби министри.

Народният представител от ПП-ДБ и бивш правосъден министър Атанас Славов определи като безпрецедентна ситуация във Висшия съдебен съвет (ВСС) вчера, където в пряко нарушение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), който бе подкрепен с огромно парламентарно мнозинство през януари, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов беше определен за такъв за нов 6 месечен период, в нарушение на закона, от нелегитимен ВСС. “Прокурорската колегия на ВСС се е превърнала в шпицкоманда за изпълнение на политически поръчки”, каза доц. Славов. Той напомни, че същата ситуация е имало и преди 2 години, когато той като правосъден министър оспори назначението на Сарафов за и.ф. главен прокурор, но в лицето на Върховния административен съд нямаме съд, който да контролира безобразията на ВСС.

Според Славов оттук нататък трябва да се предприемат две стъпки.

Първо, министърът на правосъдието да свика спешно заседание на пленума на ВСС, за да обсъди безпрецедентната ситуация. Второ, да се приемат промените в ЗСВ, които ПП-ДБ внесе преди две седмици в парламента. Те предвиждат деполитизиран избор на ВСС, с възможност академичните среди от най-добрите университети по право и Висшият адвокатски съвет да излъчват представители във ВСС и този нов ВСС да избере нови ръководители на съдебната система. “Тази ситуация не може да продължава по този начин, в нарушение на закона и конституцията”, категоричен бе Атанас Славов.


