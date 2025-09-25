Ивайло Мирчев: Пеевски праща автобуси и търси ескалация на протеста довечера

Делян Пеевски е пуснал квоти от контрапротестиращи до всичките си кметове да бъдат докарани с автобуси за протеста на гражданско сдружение “Боец” пред централата на ДПС-Ново начало на ул. “Врабча” в София, който започва в 15 ч., а кулминацията му ще бъде в 18 ч., съобщи на брифинг в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. По думите му, очевидно се търси гражданско противопоставяне между етнически турци от страната и протестиращите в София.
“Пеевски търси ескалация, това е огромен проблем, защото може да предизвика сериозни сътресения в страната - нещо, което Пеевски иска. Ние ще направим всичко възможно да не допуснем това”, категоричен бе Ивайло Мирчев.
Според него този сценарий вече е бил разигран в Росенец на 11 юли 2020 г., когато хора с десетки автобуси бяха докарани пред лятната резиденция на Ахмед Доган и в момента, в който протестиращите от “Да, България” стигнаха брега, полицията бе изтеглена, за да има сблъсъци. “На косъм удържахме да няма такива. Днес трябва да стане същото, не трябва да има сблъсъци, всеки трябва да може да протестира мирно и да изразява своето мнение. Пеевски иска ескалация. Ние ще направим всичко възможно да няма ескалация!”, заяви Ивайло Мирчев.
На журналистически въпрос за проваленото парламентарно заседание поради липса на кворум, съпредседателят на “Да, България” отговори: “Няма кворум, защото управляващите не могат да си го осигурят. А не могат, защото не искат да приемат и нашите точки в дневния ред, ние като опозиция имаме наш дневен ред. Като отказват да ги приемат, като са толкова ербап, да си осигурят кворум. Но не могат, защото обикалят света - едни са в Япония, други са в САЩ, трети са в Африка - ние сме най-вселенската парламентарна институция”.
Според Ивайло Мирчев лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявлението си днес е признал неговата теза, че България има няколко премиери и най-важното - че Пеевски е истинският премиер, а Росен Желязков е затиснат като в сандвич между Борисов и Пеевски и е сламен премиер, със слаби министри.
Народният представител от ПП-ДБ и бивш правосъден министър Атанас Славов определи като безпрецедентна ситуация във Висшия съдебен съвет (ВСС) вчера, където в пряко нарушение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), който бе подкрепен с огромно парламентарно мнозинство през януари, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов беше определен за такъв за нов 6 месечен период, в нарушение на закона, от нелегитимен ВСС. “Прокурорската колегия на ВСС се е превърнала в шпицкоманда за изпълнение на политически поръчки”, каза доц. Славов. Той напомни, че същата ситуация е имало и преди 2 години, когато той като правосъден министър оспори назначението на Сарафов за и.ф. главен прокурор, но в лицето на Върховния административен съд нямаме съд, който да контролира безобразията на ВСС.
Според Славов оттук нататък трябва да се предприемат две стъпки.
Първо, министърът на правосъдието да свика спешно заседание на пленума на ВСС, за да обсъди безпрецедентната ситуация. Второ, да се приемат промените в ЗСВ, които ПП-ДБ внесе преди две седмици в парламента. Те предвиждат деполитизиран избор на ВСС, с възможност академичните среди от най-добрите университети по право и Висшият адвокатски съвет да излъчват представители във ВСС и този нов ВСС да избере нови ръководители на съдебната система. “Тази ситуация не може да продължава по този начин, в нарушение на закона и конституцията”, категоричен бе Атанас Славов.
С честност не се става милионер.
Къде са разследващите, къде е Гешев? Къде са регулаторите. Това поредната статия без последици за мафиотите и престъпниците ли ще бъде? Би трябвало тези, които са допуснали тази сделка да бъдат съдени за дейност против националната ни сигурност и действия срещу българския народ! Хайде да видим сега ще се самосезира ли Гешев!
И в 2007 се срещат цвета и цветанов в хасково. Ютюб асен христов с шарените фащи и цвета караянчева
Така е, Асен е много близък с Цв.Цв. и последния има пръст в първото предложение за закупуване на ЧЕЗ, но банкянския тогава беше в конфликт с него и затова беше злобната пиянска реакция срещу Асен. Бащата на Цв.Цв. е бил шофьор в ДС и оттам са всички контакти с агенти на ДС.
ДOCИEТO НA AГEНТ РУМЯНЦEВ БE ИЗВAДEНO OТ AРХИВA И УНИЩOЖEНO OТ ЛИЦEТO БРИГAДИР ХРИCТOФOРOВ ACПAРУХOВ.
C НEГO БE ЗAЛИЧEНO И МИНAЛOТO НA CAКCКOБУРГГOТCКИ КAТO AГEНТ НA БИВШИТE CЛУЖБИ , УЧACТВAЛ C ТЯХ И ВЪВ ФИРМAТA ТEМПEЛA.
AГEНТ РУМЯНЦEВ E ПРИЯТEЛЯТ НA БРИГO ACПAРУХOВ ЛИЦEТO AТAНAC ТИЛEВ.
ЗA ВРЪЗКAТA ТИЛEВ - CAКCКOБУРГГOТCКИ ГOВOРИ УБИТИЯТ БИЗНECМEН КOЙЧO БEЛЧEВ /чoвeк c гoлямa eрудиция , дaл мнoгo зa бългaрcкитe дeцa/
До коментар #8 от "Българка":Какви ги пишеш приятелю.
Гешев да се самосезира???
Сигурно си забравил кой прокурор вкара качулатите в КТБ и подписа смъртната присъде на банката.
Забравил си как ВИВАКОМ който бе най големият актив на банката стана собственик на нейният акционер ВТБ, който вместо да плати на вложителите придоби без пари оператора.
ТАКЪВ БАНДИТИЗЪМ НА ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ И В НАЙ СКАПАНАТА АФРИКАНСКА ДЪРЖАВА.
ТУК ОБАЧЕ ДВЕ ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ, КРАДАТ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО.
ОТ ЕДНАТА СТРАНА СА ХАЛИФАТА НА ДОГАН, ОТ ДРУГАТА ЦАРСКИТЕ ХОРА ОТ ПГУ - атанас тилев, бригадир аспарухов, принц кирил, стоян марков, милен велчев и брат му георги, спас русев и не на последно , а на първо место АГЕНТ КРУПИЕ - САКСКОБУРГГОТСКИ
Турците, помаците и ромите не са ни проблемът. Проблемът ни е Пеевски.
