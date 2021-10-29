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За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство
  • любомир яков-
  • бойко борисов-
  • ива митева

За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство

Арестът е станал факт на 28 октомври

Публикувана: 29 Октомври, 2021 08:48
49 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2155
За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство - 1
Снимка: БГНЕС
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Любомир Яков, който беше арестуван заради заплаха за убийство към председателя на 45-тия и 46-тия парламент Ива Митева, е бил отново задържан.

По информация на bTV, Яков е арестуван пак заради същото – заплаха към Митева. Този път обаче той заплашвал и бившия премиер Бойко Борисов, според неофициални данни.
Арестът е станал факт на 28 октомври. Припомняме, че Яков вече е осъден на пробация.

България

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Коментари към статията
Бойко Разбойко
1 08:54
 
29.10.21 Отговор
Помощ! Убиват ме!

Коментиран от #43


Оценка:
-5 +41

Доротея
2 08:56
 
29.10.21 Отговор
Да беше ги изтрепало горкото! Аман от гнилоч!

Оценка:
-4 +26

Тоа па...?!
3 08:56
 
29.10.21 Отговор
На умрЕло куче- нож вади...?!?!

Оценка:
-3 +21

Хаджи Генчо
4 08:56
 
29.10.21 Отговор
Ще заплаши и Байдън и Путин...Дайте му жълта книжка и не да занимавайте повече!

Оценка:
-0 +28

Пешеходец
5 08:57
 
29.10.21 Отговор
Това е несериозно. Гешев е още на поста си, а всички крадци, ненаказани. Иначе се занимават с този човек, който е неспособен да направи, каквото и да е.

Оценка:
-2 +33

почвай ги
6 08:57
 
29.10.21 Отговор
Баце е никой, а оная дето не може да вика Л и Р още повече.

Оценка:
-1 +17

Последния Софиянец
7 08:57
 
29.10.21 Отговор
Пак постановки за да не дойде Тиквата на дебат с Асен Василев.

Коментиран от #37, #46


Оценка:
-4 +22

Мераклия
8 08:58
 
29.10.21 Отговор
И аз заплашвам Мая, ако ме закара на Малдивите в хубава вила, почвам я, 30-40-50-60 оргазма, в някой момент сърцето и няма да издържи и щастлива ще си отиде!

Оценка:
-2 +15

big
9 08:58
 
29.10.21 Отговор
Боже, боже! Та те трябва да арестуват почти цялото българско население заради псувни и заплахи към Бойко Борисов!

Оценка:
-2 +28

сигурно
10 08:59
 
29.10.21 Отговор
Заради тиквата са го прибрали ,защото той е най-ценното съкровище на държавата !!!!Без него и въздух нямаше да имаме !!!

Оценка:
-2 +24

ЕВРО НЮЗ
11 08:59
 
29.10.21 Отговор
А какво се случва с тези които подлагат народа на бавна и сигурна смърт, но без заплаха или те карат да се ппдпишеш

Оценка:
-1 +14

Гешо Келешо
12 08:59
 
29.10.21 Отговор
За Ива пробация,но за Бойко Борисов ще му дам доживот.Как така ще заплашва бащицата!?

Оценка:
-2 +21

за милиони няма закони за кокошка няма…
13 08:59
 
29.10.21 Отговор
вижте как работи гешев !!! за заплаха за убийство вече втори път арест а за доказани снимки клипове с огромни несъответсвия с реалността на един тулуп нищо!!!

Оценка:
-2 +18

де юре
14 09:00
 
29.10.21 Отговор
А дали не е откраднал и кокошка та затова да няма прошка !?

Оценка:
-0 +11

Последния Софиянец
15 09:01
 
29.10.21 Отговор
То за заплахи срещу Бойко Борисов трябва да арестуват половин София.

Оценка:
-2 +19

16 09:01
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Кочо
17 09:02
 
29.10.21 Отговор
Друг е за тепане от ИТН! Тази токачка е най невинната там.

Коментиран от #19


Оценка:
-2 +14

Мецана
18 09:03
 
29.10.21 Отговор

До коментар #16 от "мечо":


мечо и тези дето ти прибраха лаптопа и парата, с тях Ко праим? Искаш ли един лаптоп?

Коментиран от #24


Оценка:
-0 +7

Последния Софиянец
19 09:04
 
29.10.21 Отговор

До коментар #17 от "Кочо":


Тя не е токачка,а болонка.

Оценка:
-2 +11

Лост
20 09:07
 
29.10.21 Отговор
Той който ще ги убие изобщо няма да заплашва.

Оценка:
-0 +11

ГРАД КОЗЛОДУЙ
21 09:09
 
29.10.21 Отговор
ЧОВЕКА
не е ДОБРЕ
ПСИХИЧЕСКИ

Коментиран от #23, #26


Оценка:
-2 +8

ГРАД КОЗЛОДУЙ
22 09:10
 
29.10.21 Отговор

До коментар #16 от "мечо":


БОЙКО е до тук

Коментиран от #25


Оценка:
-1 +4

23 09:12
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
ГРАД КОЗЛОДУЙ
24 09:12
 
29.10.21 Отговор

До коментар #18 от "Мецана":


ТИ БЕШЕ ПРАВА ЗА СЪВЕТИТЕ ТИ не те слушам и патя

Оценка:
-0 +2

мечо
25 09:12
 
29.10.21 Отговор

До коментар #22 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Ще те гази мечка!

Коментиран от #29


Оценка:
-2 +1

Механик
26 09:13
 
29.10.21 Отговор

До коментар #21 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Ти па си много наред!

Коментиран от #30


Оценка:
-1 +4

джаба
27 09:13
 
29.10.21 Отговор
тази вече взе да омръзва .....много нахална ли е или ДА КОЙ ЩА МОРИ МА.....ТАЗИ

Оценка:
-2 +3

28 09:15
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Мецана
29 09:15
 
29.10.21 Отговор

До коментар #25 от "мечо":


Здрасти мечо, като си купиш нов лаптоп, да не забравиш да се похвалиш!

Оценка:
-1 +4

ГРАД КОЗЛОДУЙ
30 09:17
 
29.10.21 Отговор

До коментар #26 от "Механик":


ВНИМАВАЙ какво си пожелаваш да не ти се сбъдне СВИШЕ

Оценка:
-0 +2

Жоро
31 09:17
 
29.10.21 Отговор
ББ: Абе да не ме подозират мене ще взема да му кажа и мен да заплаши.

Оценка:
-0 +1

!!!?
32 09:18
 
29.10.21 Отговор
Приеми Бойко и опровергай това. Така ще ги пратиш извън борда. Не приемеш ли значи е вярно и те стават първа политическа сила - ⚠ Асен Василев предизвика Бойко Борисов на дебат 📬 Днес в централата на ПП ГЕРБ бе изпратена официална покана за публичен дебат от името на Асен Василев до Бойко Борисов. По-долу прилагаме целия текст на поканата: "Г-н Борисов, По повод на Вашето изказване пред медиите от изминалите дни: „Да кажеш, че се крадат 8 милиарда от България, означава, че си рядко неграмотен.“, Ви каня официално на дебат, в който хората сами да преценят грамотността на всеки един от нас. Също да Ви покажа документи за грабежа, които Вие да опровергаете. Готов съм публично да се изправя срещу Вас и, базирано на грамотно четене и боравене с факти, документи и доклади да покажем на българския народ къде са техните 8 млрд. лева. Оставям на Вас да решите къде и кога преди изборите да се състои дебатът." Асен Василев

Коментиран от #35


Оценка:
-2 +3

ЯКУДЗА
33 09:19
 
29.10.21 Отговор
ВСИЧКИ мутри в затвора

Коментиран от #44


Оценка:
-0 +4

Карлуково
34 09:19
 
29.10.21 Отговор
Гълъбова е заета, ще става политик. Няма кой да лекува.

Оценка:
-1 +3

Мецан
35 09:20
 
29.10.21 Отговор

До коментар #32 от "!!!?":


Василев публично разгроми Борисов! Няма мърдане! Или приема и пред цяла България е разбит или се скрива и става за смях и гавра и цяла България разбира за грабежа на ТИКВИТЕ!!!!

Оценка:
-1 +8

опс
36 09:21
 
29.10.21 Отговор
Момчето има нужда от помощ, а не от арести и пробация. Не виждате ли, че нищо не прави? Само дразни и пише небивалици, не е добре. Кой знае как го "обработват" в пробацията?! В цивилизованите страни има програми за особени случаи, има надзорници, които наставляват и подкрепят провинения. В Бг е обратното, закачат ли се куките, гонят една цел- да съсипят живота и съдбата на човек, да го убият по мъчителен начин чрез тормоз и репресии с години. Прокуратурата и съдебната система са жестоки, просъветски, нереформирани от зората на социализма.

Коментиран от #38


Оценка:
-0 +9

СТОЙКО
37 09:25
 
29.10.21 Отговор

До коментар #7 от "Последния Софиянец":


мръсен гербаджия си

Коментиран от #40


Оценка:
-0 +4

ГРАД КОЗЛОДУЙ
38 09:28
 
29.10.21 Отговор

До коментар #36 от "опс":


ПРА си и ЧОВЕЧЕН
БРАВО

Оценка:
-0 +2

Behemoth
39 09:32
 
29.10.21 Отговор
Лудите...лудите да са ни живи и здрави... ха-ха...

Оценка:
-1 +2

БОРУНА ЛОМ
40 09:34
 
29.10.21 Отговор

До коментар #37 от "СТОЙКО":


За,,,, ПОСЛЕДНИЯТ СЕЛЯНИН,,, БЕЗ КООЛОТО СИ ПРАВ!

Оценка:
-1 +2

Раданч Татлъту
41 09:37
 
29.10.21 Отговор
Това е Престъплението на века!Едно нещастно и психично болно момче,искапда унищожи политическият "елит" на Република България!🙉🤡👍

Оценка:
-0 +6

интересно
42 10:02
 
29.10.21 Отговор
Него пък защо? ;)

Оценка:
-0 +0

ГЕРБ
43 10:06
 
29.10.21 Отговор

До коментар #1 от "Бойко Разбойко":


Шиб...н тъп...к

Коментиран от #45


Оценка:
-2 +0

ГЕРБ
44 10:07
 
29.10.21 Отговор

До коментар #33 от "ЯКУДЗА":


Радев в затвора

Оценка:
-4 +1

айде
45 10:25
 
29.10.21 Отговор

До коментар #43 от "ГЕРБ":


тиквоооо скрий се в дупката си! Не си фактор вече

Оценка:
-0 +4

ГРАД КОЗЛОДУЙ
46 10:27
 
29.10.21 Отговор

До коментар #7 от "Последния Софиянец":


ти си ХАХОТО и внимавай с подигравките никой не е застрахован от инсулт

Оценка:
-2 +2

кочоолу
47 11:46
 
29.10.21 Отговор
Фалшива новина и пълни глупости и манипулация е информацията Утре сигурно ще скъса пак накой мениксус . Стига сте ни занимавали с тозо лъжец измамник и кръдец .Да се озапти заедно с мутрите ,бандите и шайките около него

Оценка:
-0 +0

Смех
48 11:54
 
29.10.21 Отговор
тоя изобщо не е заплашвал никой... пак някъв цирк се играе
Вижте го тоя не може да заплаши и кучето пред блока... какво ще направи ще се повози в градския. Някой го ползва за бушон си мисля...

Оценка:
-0 +0

Монтанчанин
49 12:15
 
29.10.21 Отговор
Ората са казали,че куче къде лсе не апе,ако е сакал да ги трепе,да ги е отрепал.

Оценка:
-0 +0

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