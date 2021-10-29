За втори път арестуваха мъжа, заплашил Ива Митева с убийство

Любомир Яков, който беше арестуван заради заплаха за убийство към председателя на 45-тия и 46-тия парламент Ива Митева, е бил отново задържан.
По информация на bTV, Яков е арестуван пак заради същото – заплаха към Митева. Този път обаче той заплашвал и бившия премиер Бойко Борисов, според неофициални данни.
Арестът е станал факт на 28 октомври. Припомняме, че Яков вече е осъден на пробация.
Коментиран от #43
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Коментиран от #37, #46
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Коментиран от #19
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До коментар #16 от "мечо":
мечо и тези дето ти прибраха лаптопа и парата, с тях Ко праим? Искаш ли един лаптоп?
Коментиран от #24
-0 +7
До коментар #17 от "Кочо":
Тя не е токачка,а болонка.
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не е ДОБРЕ
ПСИХИЧЕСКИ
Коментиран от #23, #26
-2 +8
До коментар #16 от "мечо":
БОЙКО е до тук
Коментиран от #25
-1 +4
До коментар #18 от "Мецана":
ТИ БЕШЕ ПРАВА ЗА СЪВЕТИТЕ ТИ не те слушам и патя
-0 +2
До коментар #22 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
Ще те гази мечка!
Коментиран от #29
-2 +1
До коментар #21 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
Ти па си много наред!
Коментиран от #30
-1 +4
-2 +3
До коментар #25 от "мечо":
Здрасти мечо, като си купиш нов лаптоп, да не забравиш да се похвалиш!
-1 +4
До коментар #26 от "Механик":
ВНИМАВАЙ какво си пожелаваш да не ти се сбъдне СВИШЕ
-0 +2
-0 +1
Коментиран от #35
-2 +3
Коментиран от #44
-0 +4
-1 +3
До коментар #32 от "!!!?":
Василев публично разгроми Борисов! Няма мърдане! Или приема и пред цяла България е разбит или се скрива и става за смях и гавра и цяла България разбира за грабежа на ТИКВИТЕ!!!!
-1 +8
Коментиран от #38
-0 +9
До коментар #7 от "Последния Софиянец":
мръсен гербаджия си
Коментиран от #40
-0 +4
До коментар #36 от "опс":
ПРА си и ЧОВЕЧЕН
БРАВО
-0 +2
-1 +2
До коментар #37 от "СТОЙКО":
За,,,, ПОСЛЕДНИЯТ СЕЛЯНИН,,, БЕЗ КООЛОТО СИ ПРАВ!
-1 +2
-0 +6
-0 +0
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":
Шиб...н тъп...к
Коментиран от #45
-2 +0
До коментар #33 от "ЯКУДЗА":
Радев в затвора
-4 +1
До коментар #43 от "ГЕРБ":
тиквоооо скрий се в дупката си! Не си фактор вече
-0 +4
До коментар #7 от "Последния Софиянец":
ти си ХАХОТО и внимавай с подигравките никой не е застрахован от инсулт
-2 +2
-0 +0
Вижте го тоя не може да заплаши и кучето пред блока... какво ще направи ще се повози в градския. Някой го ползва за бушон си мисля...
-0 +0
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