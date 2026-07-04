Новини
България »
Николай Найденов: Станахме свидетели на назначения и решения, които не се базират на закона

Николай Найденов: Станахме свидетели на назначения и решения, които не се базират на закона

4 Юли, 2026 20:28 1 312 7

  • николай найденов-
  • назначения-
  • прокуратура

Малко е нелепо капитанът на „Титаник“ да има претенции за експертиза в корабоплаването, заяви министърът на правосъдието за съдебните реформи

Николай Найденов: Станахме свидетели на назначения и решения, които не се базират на закона - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в "Говори сега" по БНТ за работата на ВСС.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Не бих искал да се ангажирам с еднозначна оценка, но продължителността на техния мандат се отрази на качеството на работата им. Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона. Считам, че се получиха известни непропорционални изкривявания в тяхната дейност."

За съдебните реформи министърът на правосъдието заяви:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Съдебните реформи катастрофираха. Реформите от 2015 година доведоха до избора на Иван Гешев. Доведоха и до създаването на предпоставки хора да овладеят съдебната система. Предишните реформи пък катастрофираха в Конституционния съд. Малко е нелепо капитанът на „Титаник“ да има претенции за експертиза в корабоплаването."

За Емилия Русинова и нейното отстраняване като ръководител на Софийската градска прокуратура Найденов коментира:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Считам, че е в състояние да повлияе на обективността на извършваните действия. Това е най-голямата прокуратура, която може да разследва магистрати и политици. Тя не трябва дори да бъде в съдебната зала, защото въз основа на неформални контакти може да повлияе на извършваната дейност — размяна на услуги или по друг начин да се окаже влияние върху добросъвестността на хората, които са призвани да поведат това цялостно производство. Считам, че нейното отсъствие оттам няма да се отрази негативно на съдебната система."

По отношение на бюджена на ВСС и неговото съкращаване Найденов коментира:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "България е на първо място в ЕС по бюджет на съдебната власт, в цифри това прави над 700 млн. евро. Това, което ние направихме, е да премахнем автоматизма в нарастването на възнагражденията. В началото на тази година магистратската общност и съдебните служители получиха 5% увеличение на заплатите. Намаляване на възнагражденията няма да има. ВСС е този, който трябва да приоритизира разходите си. В последните месеци са пуснати поръчки за милиони евро. Миналия месец са пуснати поръчки за 1,6 милиона евро за поддръжка на информационна система, която не работи. Смятаме, че има вероятност част от тези поръчки за разработка и поддръжка да са завишени като стойност или предварително предопределени - има и седемцифрени суми."

За съкращението на държавната администрация Найденов коментира:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Възнамерявам да обиколя апелативните райони, да успокоя техните опасения. Те са гръбнакът в съдебната работа и никой не иска тези служители да се страхуват за тяхното бъдеще и тяхното препитание. Няма да правим съкращения, преди да извършим функционален анализ в кои области може да се съкращава и в кои не може."

За полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова министърът заяви:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Подобни данни са най-малкото притеснителни. Но нека тези, които я избраха, да не бързат да се отричат от нея. Те имат вина за този избор."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 3 Отговор
    Т.е. точно същото като досега.

    20:35 04.07.2026

  • 2 Да,бе

    8 1 Отговор
    На дуловската простакеса само моралът и е по-зле от юридическата грамотност...От друга страна е показател за развитието на жените в кариерата,че един стар френски способ може да я изстреля на върха...

    20:35 04.07.2026

  • 3 Станахме свидетели на назначения и решен

    2 0 Отговор
    Станахме свидетели на назначения и решения, които не се базират на закона !


    ----

    По страшното е !

    Цат от Закона !

    Противоречи !

    На Постановеното От Конституцията и Закона !

    Както и основната част от Решенията На съдебнаята система !

    И Прокуратурата !

    20:35 04.07.2026

  • 4 Гражданин

    3 1 Отговор
    Текстът ви изглежда като написан от некадърен изкуствен акъл

    21:08 04.07.2026

  • 5 Ами сега?

    0 1 Отговор
    Добре де, нали тези бяха по-по и най-най, които обещаваха да ни измъкнат от калта? Май обаче, също като Андрешко, измъквайки ни от калта ще ни натикат в блатото. Народе!!!!

    21:54 04.07.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    При Комунизма беше просто, идват у вас, взимат те, и никой повече не те вижда...! Корумпираният "Елит" на нацията не е лошо да си припомни тези времена, защото каквото е било пак ще бъде, и всяка гадна корумпирана Свиня ще гори форевър в Ада...🤗

    21:55 04.07.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки да си отговаря за действията!

    22:07 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове