Отиде си богословът Дарин Алексиев

След кратко боледуване на 46 години е починал дългогодишният преподавател по догматика и нравствено богословие в Софийската духовна семинария и в Пловдивската духовна семинария и академия богословът Дарин Алексиев, предаде БНР.

Дарин Алексиев е роден през 1974 г. във Враца. Завършва Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. , припомня "Двери".

През 2021 г. защитава докторска дисертация по „История на философията“, посветена на онтологизирането на понятието Софѝя в руската религиозна философия.

Той беше не само богослов и изследовател, но също издател и редактор. Автор и редактор е на десетки богословски книги и множество богословски и философски статии.

От 2010 г. започва да учителства в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а от 2014 г. преподава и в Пловдивската духовна академия „Св. Кирил и Методий“.

Опелото ще се състои на 20 декември от 14 ч. в храм „Св. Георги“ в София (на Петте кьошета) и ще бъде отслужено от Пловдивския митрополит Николай.