Отиде си богословът Дарин Алексиев

След кратко боледуване на 46 години е починал дългогодишният преподавател по догматика и нравствено богословие в Софийската духовна семинария и в Пловдивската духовна семинария и академия богословът Дарин Алексиев, предаде БНР.
Дарин Алексиев е роден през 1974 г. във Враца. Завършва Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. , припомня "Двери".
През 2021 г. защитава докторска дисертация по „История на философията“, посветена на онтологизирането на понятието Софѝя в руската религиозна философия.
Той беше не само богослов и изследовател, но също издател и редактор. Автор и редактор е на десетки богословски книги и множество богословски и философски статии.
От 2010 г. започва да учителства в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а от 2014 г. преподава и в Пловдивската духовна академия „Св. Кирил и Методий“.
Опелото ще се състои на 20 декември от 14 ч. в храм „Св. Георги“ в София (на Петте кьошета) и ще бъде отслужено от Пловдивския митрополит Николай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добрите си отиват рано
21:42 19.12.2021
2 Смех
Коментиран от #4, #5
21:42 19.12.2021
3 Ваксината пази повече
21:43 19.12.2021
4 най-вероятно
До коментар #2 от "Смех":не се е ваксинирал
21:45 19.12.2021
5 умрял е свят човек
До коментар #2 от "Смех":и нещо ти е много смешно виждам , то антиваксърството не случайно ...
Коментиран от #13
21:48 19.12.2021
6 Раданч Татлъту
Коментиран от #8
21:49 19.12.2021
7 кики
Коментиран от #9
21:53 19.12.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Раданч Татлъту
До коментар #7 от "кики":Преяждане,затлъстяване ,омикронъ.☠😢☠😢☠
21:56 19.12.2021
10 Име
Коментиран от #12
22:04 19.12.2021
11 Сбогом
22:18 19.12.2021
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Смех
До коментар #5 от "умрял е свят човек":Господ го е повишил в ангел.. ае сега какво мрънкате
Коментиран от #15
22:43 19.12.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Отец Ангел
До коментар #13 от "Смех":Аз съм Ангел бре. Стига си богохулствал, малакиец ниеден.
23:27 19.12.2021
16 ГРАД КОЗЛОДУЙ
05:16 20.12.2021
17 Божидар Божков
07:51 20.12.2021
18 Иван
08:09 20.12.2021
19 Аха ясно
10:32 20.12.2021