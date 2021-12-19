ФАКТИ.БГ
Новини »
България »
Отиде си богословът Дарин Алексиев

3 78619

Отиде си богословът Дарин Алексиев

  • дарин алексиев-
  • богослов-
  • починал

Преподавателят по догматика и нравствено богословие почина на 46

Отиде си богословът Дарин Алексиев - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След кратко боледуване на 46 години е починал дългогодишният преподавател по догматика и нравствено богословие в Софийската духовна семинария и в Пловдивската духовна семинария и академия богословът Дарин Алексиев, предаде БНР.

Дарин Алексиев е роден през 1974 г. във Враца. Завършва Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. , припомня "Двери".

През 2021 г. защитава докторска дисертация по „История на философията“, посветена на онтологизирането на понятието Софѝя в руската религиозна философия.

Той беше не само богослов и изследовател, но също издател и редактор. Автор и редактор е на десетки богословски книги и множество богословски и философски статии.

От 2010 г. започва да учителства в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а от 2014 г. преподава и в Пловдивската духовна академия „Св. Кирил и Методий“.

Опелото ще се състои на 20 декември от 14 ч. в храм „Св. Георги“ в София (на Петте кьошета) и ще бъде отслужено от Пловдивския митрополит Николай.

България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добрите си отиват рано

    12 5 Отговор
    Отървал се е!

    21:42 19.12.2021

  • 2 Смех

    12 14 Отговор
    и с какво се е ваксинирал преди това кратко боледуване

    Коментиран от #4, #5

    21:42 19.12.2021

  • 3 Ваксината пази повече

    8 11 Отговор
    От господа...

    21:43 19.12.2021

  • 4 най-вероятно

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Смех":

    не се е ваксинирал

    21:45 19.12.2021

  • 5 умрял е свят човек

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Смех":

    и нещо ти е много смешно виждам , то антиваксърството не случайно ...

    Коментиран от #13

    21:48 19.12.2021

  • 6 Раданч Татлъту

    5 14 Отговор
    Бог да го прости!Религията не му позволяваше да се ваксинира!😢👹😢

    Коментиран от #8

    21:49 19.12.2021


  • 7 кики

    6 8 Отговор
    Като го гледам каква свиня е умрял е от последствията на затлъстяването.А като го видя до Дедо Ники Ролекса дето след неговата се движат още две лимузини с мутри гардове хич не ми е жал,че се е възнесъл.

    Коментиран от #9

    21:53 19.12.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Раданч Татлъту

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "кики":

    Преяждане,затлъстяване ,омикронъ.☠😢☠😢☠

    21:56 19.12.2021

  • 10 Име

    14 3 Отговор
    Оооо много млади хора се сбогуваха в последната година. Все инсулти, сърдечни удари, тромби. Що тъй? Имат ли всички тези млади хора нещо общо помежду си? Питам за един преател

    Коментиран от #12

    22:04 19.12.2021

  • 11 Сбогом

    8 2 Отговор
    и мир на душата му !

    22:18 19.12.2021

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смех

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "умрял е свят човек":

    Господ го е повишил в ангел.. ае сега какво мрънкате

    Коментиран от #15

    22:43 19.12.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Отец Ангел

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Смех":

    Аз съм Ангел бре. Стига си богохулствал, малакиец ниеден.

    23:27 19.12.2021

  • 16 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор
    БОГ да го прости МИР на ДУШАТА му

    05:16 20.12.2021

  • 17 Божидар Божков

    2 0 Отговор
    48 часа след втората доза. И това е информация, която всеки в БПЦ знае. Дори обикновените свещеници. Опитвали се да го спрат, но той се притеснявал, че, понеже е пълен, може да прихване модерното китайско заболяване, та отишъл да се „спасява“. Е, „спасил“ се.

    07:51 20.12.2021

  • 18 Иван

    2 0 Отговор
    Познавах го лично момчето. Умря след втора доза Пфайзър. Направи белодробна тромбоемболия. Бог да го прости! Не знам защо навсякъде крият. Днес е погребението му.

    08:09 20.12.2021

  • 19 Аха ясно

    0 0 Отговор
    Поредния огняр, подклаждащ религиозната измама, гаврещ се с човешкото съзнание. Религиозната лъжа, е престъпление срещу човечеството

    10:32 20.12.2021

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове