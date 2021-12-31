Инфекционист: В началото на януари ни очаква пик на заболеваемостта

„Може би в началото на януари ще имаме пик на заболеваемостта, който се оправдава с настъпването на новия вариант на вируса – Омикрон. В Западна Европа това вече е факт”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” инфекционистът доктор Трифон Вълков.

По думите му по отношение на мерките, които са наложени в момента са напълно достатъчни, за да се осъществи ограничение на разпространението на вируса. „Друг е въпросът доколко ограниченията се спазват”, посочи той.