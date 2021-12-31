Инфекционист: В началото на януари ни очаква пик на заболеваемостта

„Може би в началото на януари ще имаме пик на заболеваемостта, който се оправдава с настъпването на новия вариант на вируса – Омикрон. В Западна Европа това вече е факт”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” инфекционистът доктор Трифон Вълков.
По думите му по отношение на мерките, които са наложени в момента са напълно достатъчни, за да се осъществи ограничение на разпространението на вируса. „Друг е въпросът доколко ограниченията се спазват”, посочи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 mastro
12:04 31.12.2021
2 Банско
Коментиран от #5, #9, #34
12:07 31.12.2021
3 Варненец
12:07 31.12.2021
4 кокорчо
– Сомалийска готварска книга;
– Цигански кодекс на труда;
– Македонска история.
12:08 31.12.2021
5 Варненец
До коментар #2 от "Банско":Това хипохондриците сте много досадни, знаеш ли?
Коментиран от #10
12:08 31.12.2021
6 00014
12:10 31.12.2021
7 Лост
Коментиран от #11
12:11 31.12.2021
8 Раданч Татлъту
12:14 31.12.2021
9 Раданч Татлъту
До коментар #2 от "Банско":Споко!Като гледам,ти вече си платил!🙉🤡🥳👍
12:15 31.12.2021
10 Москва
До коментар #5 от "Варненец":Вие там от руската губерния- Варна не ви лови вирус.
12:15 31.12.2021
11 Раданч Татлъту
До коментар #7 от "Лост":Тео ше го изкара леко,защото мноо обича България!🐵🤡🥳👍
12:17 31.12.2021
12 ЯКО НИ ЛЪЖАТ
12:18 31.12.2021
13 ТОДОР СТОЯНОВ
АРЕ ВЕЧЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАМЕ КЪМ МАСИТЕ, ЧЕ ПРАЗНИК ИДЕ И ВАСИЛЬОВЦИТЕ ТРЯБВА ДА УВАЖИМ...
ВЕСЕЛО ДА ВИ Е, ТОПЛО ДА ВИ Е, УСМИВКИТЕ ДА НЕ СЛИЗАТ ОТ ЛИЦАТА ВИ, СЕМЕЙСТВАТА ДА СА ВИ ЗДРАВИ И ЧЕСТИТИ!!!
ПОЖЕЛАНИЕТО МИ СЕ ОТНАСЯ ЗА НОРМАЛНИТЕ ХОРА СЪС ЗДРАВ РАЗУМ!!!
12:18 31.12.2021
14 Локдаун
Коментиран от #15
12:18 31.12.2021
15 ПИНГВИНА ГЕНЕРАЛ
До коментар #14 от "Локдаун":АМИ ЛУДИ НИ УПРАВЛЯВАТ. ВСИЧКИ ЗАТВАРЯТ ГРАНИЦИТЕ ,НИЕ ОТВАРЯМЕ ЗА ДА БЪДЕМ ОПИТНИТЕ ЗАЙЦИ. ЧАКА СЕ БЪЛГАРСКИ БУЛГЕРИАНМИКРОН.
12:22 31.12.2021
16 Да бее.
12:35 31.12.2021
17 Големи глупости
12:37 31.12.2021
18 Шопо
12:49 31.12.2021
19 Niku
Коментиран от #26
13:06 31.12.2021
20 guest
13:10 31.12.2021
21 бай Киро
13:19 31.12.2021
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Май Бангал
До коментар #22 от "Бай Коста":ти ако знаеш колко бустерици и ударихме напоследък...
13:37 31.12.2021
24 онзи
13:44 31.12.2021
25 Да пик
13:53 31.12.2021
26 Ентропа2009
До коментар #19 от "Niku":Връщаме календара в 2000 година за да оправят бъговете!
14:01 31.12.2021
27 Ицо
14:03 31.12.2021
28 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
14:18 31.12.2021
29 Айде
14:19 31.12.2021
30 може би
14:22 31.12.2021
31 Ами ...
14:41 31.12.2021
32 Шматка
Кунчо Кратунчо - "Поне още толкова (5000000) българи са болни от Ковид, но безсимптомно". "Съществуващите ваксини имат слаб огън ефект срещу Омикрон, но бустерната доза ще ви спаси от новия щам"".
И как след такива бисери да вярваме на такива "титани на мисълта"?????
15:07 31.12.2021
33 big
15:08 31.12.2021
34 Гробар
До коментар #2 от "Банско":Банско под тримесечна карантина! Да карат ски докато изтрезнеят и оздравеят!
16:13 31.12.2021