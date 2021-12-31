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Инфекционист: В началото на януари ни очаква пик на заболеваемостта

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Инфекционист: В началото на януари ни очаква пик на заболеваемостта

  • трифон вълков-
  • пик-
  • вълна-
  • covid

По думите му по отношение на мерките, които са наложени в момента са напълно достатъчни, за да се осъществи ограничение на разпространението на вируса

Инфекционист: В началото на януари ни очаква пик на заболеваемостта - 1
Илюстративна снимка, Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Може би в началото на януари ще имаме пик на заболеваемостта, който се оправдава с настъпването на новия вариант на вируса – Омикрон. В Западна Европа това вече е факт”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” инфекционистът доктор Трифон Вълков.

По думите му по отношение на мерките, които са наложени в момента са напълно достатъчни, за да се осъществи ограничение на разпространението на вируса. „Друг е въпросът доколко ограниченията се спазват”, посочи той.

София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 mastro

    46 1 Отговор
    Малеее толкова е опасен тоя вайрас , че за да го откриеш ти требват 2-3 теста , а понякога даже не знаеш дали си болен от него . ама давай боц требва си !

    12:04 31.12.2021

  • 2 Банско

    10 32 Отговор
    Банско е пълно с чужденци. Ще платим висока цена за малоумието си.

    Коментиран от #5, #9, #34

    12:07 31.12.2021

  • 3 Варненец

    43 1 Отговор
    Пик на заболеваемостта или пик на положителни папая тестове?

    12:07 31.12.2021

  • 4 кокорчо

    38 2 Отговор
    Най-малките книги на света:
    – Сомалийска готварска книга;
    – Цигански кодекс на труда;
    – Македонска история.

    12:08 31.12.2021

  • 5 Варненец

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "Банско":

    Това хипохондриците сте много досадни, знаеш ли?

    Коментиран от #10

    12:08 31.12.2021

  • 6 00014

    28 2 Отговор
    Съществата от шестото измерение са много гладни. Спуснали са директива на всички овчари (управляващи политици) да психират населението във фермите. Излъчената в етера негативна енергия била не само много хранителна, но и вкусна. А овчарите щели да бъдат наградени - с по-силен оргазъм, когато гледат как се гърчи населението.

    12:10 31.12.2021


  • 7 Лост

    31 0 Отговор
    Дайте нещо и за Тео Ушев. Нещо беше ваксиниран, а пък е в болницата. Е поне ще го изкара по леко, само на системи😉. Не зная без ваксина как щеше да е🤔.

    Коментиран от #11

    12:11 31.12.2021

  • 8 Раданч Татлъту

    4 2 Отговор
    Тека е,гайле фик и после пик!💋🤡🥳👍

    12:14 31.12.2021

  • 9 Раданч Татлъту

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Банско":

    Споко!Като гледам,ти вече си платил!🙉🤡🥳👍

    12:15 31.12.2021

  • 10 Москва

    4 24 Отговор

    До коментар #5 от "Варненец":

    Вие там от руската губерния- Варна не ви лови вирус.

    12:15 31.12.2021

  • 11 Раданч Татлъту

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    Тео ше го изкара леко,защото мноо обича България!🐵🤡🥳👍

    12:17 31.12.2021

  • 12 ЯКО НИ ЛЪЖАТ

    40 1 Отговор
    ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ ПАК ВИ ЛЪЖЕ - БУСТЕРНИТЕ ДОЗИ ИЗГЛЕЖДА,ЧЕ РАБОТЯТ. В НАУКАТА НЯМА ТАКОВА ПОНЯТИЕ- ИЗГЛЕЖДА ЧЕ РАБОТЯТ!!!! ОПРЕДЕЛЕНО ДВЕТЕ ДОЗИ ДЕТО ВИ НАБОДОХА НЕ РАБОТЯТ. ТОВА Е ИСТИНАТА И СЕ ПОТВЪРЖДАВА ПОСТОЯНО. ТОВА СА ЕКСПЕРИМЕНТАЛКИ А НЕ ВАКСИНИ!!!! БУСТЕРНИТЕ ДОЗИ РАБОТЯТ ТОЛКОВА КОЛКОТО ЕКСПЕРИМЕНТАЛКИТЕ!

    12:18 31.12.2021

  • 13 ТОДОР СТОЯНОВ

    32 1 Отговор
    БОЛИ МЕ, БОЛИ ЗА МНОГО ХОРА, НО МЕ СРАМ ДА КАЖА КАКВО...
    АРЕ ВЕЧЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАМЕ КЪМ МАСИТЕ, ЧЕ ПРАЗНИК ИДЕ И ВАСИЛЬОВЦИТЕ ТРЯБВА ДА УВАЖИМ...
    ВЕСЕЛО ДА ВИ Е, ТОПЛО ДА ВИ Е, УСМИВКИТЕ ДА НЕ СЛИЗАТ ОТ ЛИЦАТА ВИ, СЕМЕЙСТВАТА ДА СА ВИ ЗДРАВИ И ЧЕСТИТИ!!!
    ПОЖЕЛАНИЕТО МИ СЕ ОТНАСЯ ЗА НОРМАЛНИТЕ ХОРА СЪС ЗДРАВ РАЗУМ!!!

    12:18 31.12.2021

  • 14 Локдаун

    10 14 Отговор
    Китай и Европа тотално затвориха границите, а ние ги отваряме.

    Коментиран от #15

    12:18 31.12.2021

  • 15 ПИНГВИНА ГЕНЕРАЛ

    11 15 Отговор

    До коментар #14 от "Локдаун":

    АМИ ЛУДИ НИ УПРАВЛЯВАТ. ВСИЧКИ ЗАТВАРЯТ ГРАНИЦИТЕ ,НИЕ ОТВАРЯМЕ ЗА ДА БЪДЕМ ОПИТНИТЕ ЗАЙЦИ. ЧАКА СЕ БЪЛГАРСКИ БУЛГЕРИАНМИКРОН.

    12:22 31.12.2021

  • 16 Да бее.

    19 1 Отговор
    Не беше ли в края на декември брее!? И не ми байкате за началото на януари. Нема начин. Какви вируси ,какви пет лева То цела България ще е в алкохолни пари вие за пик ми тропате.

    12:35 31.12.2021

  • 17 Големи глупости

    22 1 Отговор
    Спераш телевизора и ковид изчезва на секундата.. И спираш да четеш Факти

    12:37 31.12.2021

  • 18 Шопо

    0 0 Отговор
    Може би....Бич може...

    12:49 31.12.2021

  • 19 Niku

    12 0 Отговор
    Началото на януари не е ли утре?

    Коментиран от #26

    13:06 31.12.2021

  • 20 guest

    10 1 Отговор
    силно се надявам да не се сбъдне да видим как отново ще се гърчат и обясняват защо не се е случило

    13:10 31.12.2021

  • 21 бай Киро

    5 5 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ ЩЕ СЕ МРЕ ШЕГА НЯМА Е ТО ТУКА НИ Е БИЛО ПИСАНО И С ВАКСИНИ И БЕЗ ВАКСИНИ

    13:19 31.12.2021

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Май Бангал

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Коста":

    ти ако знаеш колко бустерици и ударихме напоследък...

    13:37 31.12.2021

  • 24 онзи

    17 0 Отговор
    Няма никакви ковид ваксини. Това са субстанции с някаква друга цел. Истинската ваксина се бие веднъж и предпазва на почти 100%.

    13:44 31.12.2021

  • 25 Да пик

    13 0 Отговор
    На заразени, но от "ваксинирани".

    13:53 31.12.2021

  • 26 Ентропа2009

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Niku":

    Връщаме календара в 2000 година за да оправят бъговете!

    14:01 31.12.2021


  • 27 Ицо

    8 0 Отговор
    Да те таковата в инфекциониста

    14:03 31.12.2021

  • 28 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    13 1 Отговор
    при 71,3% дупчени в ""Братска"" вам англосасония са 2500/100000........При 27,3% дупчени в бг имаме 325/100000......!Ако англосаксонския пудел -бг се понапъни в лъжата ще ги докара до 1000/100000....За повече няма как........Ще Видим....КАК е Ваксиниран1403???Сменял ли си жило на смукач,автомобил???Под кой ник си днес?

    14:18 31.12.2021

  • 29 Айде

    7 0 Отговор
    наддавайте да по-добро врачуване ! Измекяри.

    14:19 31.12.2021

  • 30 може би

    2 0 Отговор
    триВон ще се напие по нова година.Може би на 1 януари ще му е гадно.Може би е от новия щам на домашната гроздова.АРе да видим кой е по голям специалист по може би.Аз категорично.

    14:22 31.12.2021

  • 31 Ами ...

    4 0 Отговор
    Хубаво. Лекувай си болните.

    14:41 31.12.2021

  • 32 Шматка

    6 0 Отговор
    Бай Шиле - "Симптомите на Ковид и на обикновения грип са на практика еднкви и само лабораторно изследване може да определи кое от двете е". ""Омикрон е много по-заразен, но се изкарва много по-леко""
    Кунчо Кратунчо - "Поне още толкова (5000000) българи са болни от Ковид, но безсимптомно". "Съществуващите ваксини имат слаб огън ефект срещу Омикрон, но бустерната доза ще ви спаси от новия щам"".
    И как след такива бисери да вярваме на такива "титани на мисълта"?????

    15:07 31.12.2021

  • 33 big

    9 0 Отговор
    Крайно време е да се престане с тази пандемия! Оставете вируса сам да си отиде, а той ще го направи по-бързо, ако се престане с тези мерки, ваксини и т.н. Вярно, ще си заминат някои хора според природните закони, но ще бъдат по-малко от уморените от лекарите в резултат на неправилно лечение. Също не е лъжа, че лекарите "лекуват", но си нямат ни най-малка представа какво правят, някой отнякъде им дава някакъв протокол и те като папагали го правят! Лошото е, че въпреки многото починали в болниците, не си задават въпроса: защо, и да си размърдат сивото вещество, ако го имат и открият грешките в този "протокол".

    15:08 31.12.2021

  • 34 Гробар

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Банско":

    Банско под тримесечна карантина! Да карат ски докато изтрезнеят и оздравеят!

    16:13 31.12.2021

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