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Вече летим директно до екзотична дестинация от летище София

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Вече летим директно до екзотична дестинация от летище София

  • чартърно полети-
  • сейшелите-
  • летище-
  • софия

Екзотичната страна е все по-популярна сред българите, тъй като е сред най-лесно достъпните дестинации в настоящата COVID обстановка

Вече летим директно до екзотична дестинация от летище София - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес от столичното летище излетя първият чартърен полет от България до най-големия остров на Сейшелите - Махе. Екзотичната страна е все по-популярна сред българите, тъй като е сред най-лесно достъпните дестинации в настоящата COVID обстановка, съобщиха от летището.

"Работим активно за удвояване на маршрутите от София, включително директни услуги до екзотични дестинации като Сейшелите и Малдивите. Летище София е повече от писта и терминали, ние се стремим да популяризираме дестинация България и ежедневно да разширяваме мрежата от полети", заявява Хесус Кабайеро, изпълнителен директор "СОФ Кънект".


София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До там

    15 1 Отговор
    Сме опряли

    08:56 29.01.2022

  • 2 Фен

    10 1 Отговор
    А до Скопие, кога!?🤣
    Все пак, и там Дисниленд в центъра е интересен за посещение?

    08:57 29.01.2022

  • 3 Кво Сейшели бе?

    9 0 Отговор
    Трябва ни пряк полет към Свети Петър!

    Коментиран от #8, #14

    09:02 29.01.2022

  • 4 Ммм...да

    8 0 Отговор
    Скоро и до Хаваите.Надминахме Швейцария по стандарт на живот.

    Коментиран от #7

    09:05 29.01.2022

  • 5 Орел

    5 0 Отговор
    Помислих, че е до Скопие.

    Коментиран от #19

    09:05 29.01.2022

  • 6 Пенсионер

    19 0 Отговор
    Ще летят децата на крадците на прехода( посписъчните копиталисти). Народа мизерства.

    09:10 29.01.2022


  • 7 Пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ммм...да":

    Абсолютно!

    09:10 29.01.2022

  • 8 Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кво Сейшели бе?":

    Тая дестинация е определено наша.

    09:11 29.01.2022

  • 9 Стефан Петров

    8 0 Отговор
    Да им е честито на софиянци. Създадоха им още една възможност да харчат окрадените от България пари. Дайте да си говорим на прав текст. Всяка такава почивка прави България по-бедна, а екзотичните държави по-богати. Над 50% от българите не могат да си позволят почивка в страната, но за избраните има " екзотични дестинации".

    09:12 29.01.2022

  • 10 един от многото

    2 0 Отговор
    Летят жените , най често , яхнали метлите!

    09:13 29.01.2022

  • 11 любител

    6 0 Отговор
    стига глупости достъпна дестинациия пишете за кой ето за кои са миски моделки чалгарки плеймейтки с две думи проститутки футболери и група милионери--крадливи гербери и други политици. а за обикновенния бачкьор най достъпната дестинация е да си отиде на село. хубава подигравка и за българските пенсионери.

    09:13 29.01.2022

  • 12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 1 Отговор
    СЕГА СПОКОЙНО ШЕ ХАРЧИМ ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИОНИ ОТ БЕДНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    09:14 29.01.2022

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рошко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кво Сейшели бе?":

    Бий си бустер и ще го хванеш

    09:15 29.01.2022

  • 15 кои сме тези които ЛЕТИМ ?

    8 0 Отговор
    НИЕ ЛИ ЛЕТИМ ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ , ЩОТО АЗ НЕ ЛЕТЯ ? МАЙ ЛЕТЯТ САМО КРАДЦИТЕ И ПАРЦАЛИТЕ ИМ , КАКТО И ПРИ ПРЕДИШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ КРАДЦИ !

    09:16 29.01.2022

  • 16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор
    ОПАААА, ПЪК ША НИ ГОВОРЯТ ЧЕ БЪЛГАРИНА БИЛ БЕДЕН....Я КВИ ДЕСТИНАЦИИ ОТКРИВАТ....

    09:16 29.01.2022

  • 17 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 1 Отговор
    ЯКО ОТ НАРОДА КРАДЕМ, ДО СЕЙШЕЛИТЕ ДА ЛЕТИМ..

    09:17 29.01.2022

  • 18 ПРОМЯНАТА СИ НАПРАВИ НОВА ДЕСТИНАЦИЯ

    2 1 Отговор
    ЗА ДА СИ ХАРЧИ НАКРАДЕНОТО !

    09:19 29.01.2022

  • 19 ОСМАНАГИЧ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Орел":

    До Скопие може и с трамвай. 😨

    09:19 29.01.2022


  • 20 цербер

    0 0 Отговор
    Вече ЩЕ летим директно до екзотична дестинация от летище София.

    09:24 29.01.2022

  • 21 док

    0 0 Отговор
    За къде другаде ще хвърчим? Е,Македонията дава крилааааа!

    09:29 29.01.2022

  • 22 Ангелов

    4 0 Отговор
    За богаташите...

    09:30 29.01.2022

  • 23 Ракета

    1 0 Отговор
    Кога ще има летни линии до Симферопол (Крим, Русия), Сухуми (Абхазия)??

    09:34 29.01.2022

  • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    ЧАРТЪРИТЕ са ниско тарифни

    09:41 29.01.2022

  • 25 баба Цола

    0 0 Отговор
    А аз през 1988г. още на 17г.излетях в казармата за да служим на ЦК на БКП и СССР. Вече 30г. не съм излизал от страната и за това си има причина но не оставам данъците си не платени. Ще летя отсега нататък до на м....ка им пу... т@!

    09:42 29.01.2022

  • 26 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Като гръмнат тука руските ракети,ще летим във всички посоки. На парчета.

    09:46 29.01.2022

  • 27 Истината-винаги

    0 0 Отговор
    Кирчо и Кокорчо като вдигнат стандарта на живот на българите,и догодина всички ще почиваме на Сейшелите. Аз съм убеден в това.

    09:52 29.01.2022

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