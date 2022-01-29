Вече летим директно до екзотична дестинация от летище София

Днес от столичното летище излетя първият чартърен полет от България до най-големия остров на Сейшелите - Махе. Екзотичната страна е все по-популярна сред българите, тъй като е сред най-лесно достъпните дестинации в настоящата COVID обстановка, съобщиха от летището.
"Работим активно за удвояване на маршрутите от София, включително директни услуги до екзотични дестинации като Сейшелите и Малдивите. Летище София е повече от писта и терминали, ние се стремим да популяризираме дестинация България и ежедневно да разширяваме мрежата от полети", заявява Хесус Кабайеро, изпълнителен директор "СОФ Кънект".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До там
08:56 29.01.2022
2 Фен
Все пак, и там Дисниленд в центъра е интересен за посещение?
08:57 29.01.2022
3 Кво Сейшели бе?
Коментиран от #8, #14
09:02 29.01.2022
4 Ммм...да
Коментиран от #7
09:05 29.01.2022
5 Орел
Коментиран от #19
09:05 29.01.2022
6 Пенсионер
09:10 29.01.2022
7 Пенсионер
До коментар #4 от "Ммм...да":Абсолютно!
09:10 29.01.2022
8 Пенсионер
До коментар #3 от "Кво Сейшели бе?":Тая дестинация е определено наша.
09:11 29.01.2022
9 Стефан Петров
09:12 29.01.2022
10 един от многото
09:13 29.01.2022
11 любител
09:13 29.01.2022
12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
09:14 29.01.2022
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Рошко
До коментар #3 от "Кво Сейшели бе?":Бий си бустер и ще го хванеш
09:15 29.01.2022
15 кои сме тези които ЛЕТИМ ?
09:16 29.01.2022
16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
09:16 29.01.2022
17 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
09:17 29.01.2022
18 ПРОМЯНАТА СИ НАПРАВИ НОВА ДЕСТИНАЦИЯ
09:19 29.01.2022
19 ОСМАНАГИЧ
До коментар #5 от "Орел":До Скопие може и с трамвай. 😨
09:19 29.01.2022
20 цербер
09:24 29.01.2022
21 док
09:29 29.01.2022
22 Ангелов
09:30 29.01.2022
23 Ракета
09:34 29.01.2022
24 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:41 29.01.2022
25 баба Цола
09:42 29.01.2022
26 шам фъстък
09:46 29.01.2022
27 Истината-винаги
09:52 29.01.2022