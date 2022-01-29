Вече летим директно до екзотична дестинация от летище София

Днес от столичното летище излетя първият чартърен полет от България до най-големия остров на Сейшелите - Махе. Екзотичната страна е все по-популярна сред българите, тъй като е сред най-лесно достъпните дестинации в настоящата COVID обстановка, съобщиха от летището.

"Работим активно за удвояване на маршрутите от София, включително директни услуги до екзотични дестинации като Сейшелите и Малдивите. Летище София е повече от писта и терминали, ние се стремим да популяризираме дестинация България и ежедневно да разширяваме мрежата от полети", заявява Хесус Кабайеро, изпълнителен директор "СОФ Кънект".