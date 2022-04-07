Тир се обърна и затвори пътя Велико Търново - Русе

Обърнат турски ТИР затвори временно пътя В. Търново - Русе, в участъка между селата Самоводене и Поликраище.
Инцидентът е станал около 19,00 ч. Пострадали няма. Леките и товарни автомобили се пренасочват през обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен, Никюп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софийски фашист
20:29 07.04.2022
2 Ами
20:35 07.04.2022
3 КАТ
20:41 07.04.2022
4 Шофьор
20:44 07.04.2022
5 Нормално
21:34 07.04.2022
6 Тир
21:41 07.04.2022