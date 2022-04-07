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Тир се обърна и затвори пътя Велико Търново - Русе

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Тир се обърна и затвори пътя Велико Търново - Русе

  • обърнат тир-
  • път-
  • велико търново-русе

Инцидентът е станал около 19,00 ч. Пострадали няма

Тир се обърна и затвори пътя Велико Търново - Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обърнат турски ТИР затвори временно пътя В. Търново - Русе, в участъка между селата Самоводене и Поликраище.

Инцидентът е станал около 19,00 ч. Пострадали няма. Леките и товарни автомобили се пренасочват през обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен, Никюп.


Велико Търново /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Софийски фашист

    2 2 Отговор
    Така се прави Барикада срещу Руската агресия по пътищата.

    20:29 07.04.2022

  • 2 Ами

    7 2 Отговор
    Тира не е състезателен камион, ама турските шофьори не го знаят

    20:35 07.04.2022

  • 3 КАТ

    3 1 Отговор
    Да му нацепят шамарите.

    20:41 07.04.2022

  • 4 Шофьор

    3 2 Отговор
    Малко са им шамарите на турските шофьори, и на румънските,ама и 90% от българските същои аз съм тираджия ама сме си гадно племе

    20:44 07.04.2022

  • 5 Нормално

    1 0 Отговор
    по селският международен път. Още дебелата калинка на тиквата, лили партизанска го оправяше.

    21:34 07.04.2022

  • 6 Тир

    1 0 Отговор
    Кво е това ТИР?Така и несе научихте какво означава,такъв вид мпс няма

    21:41 07.04.2022

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