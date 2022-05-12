Катастрофа с военен камион на Асеновградско шосе

Военен камион и лек автомобил се блъснаха на Асеновградско шосе. Инцидентът е станал в платното в посока ВСИ, като военната машина е ударила странично колата, съобщи trafficnews.bg.

Движението се извършва само в една лента и се образува задръстване. Леко е пострадал шофьорът на лекия автомобил и е откаран за преглед в болница.

На място има и екип на военна полиция.