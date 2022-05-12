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Катастрофа с военен камион на Асеновградско шосе
  Тема: Войната на пътя

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Катастрофа с военен камион на Асеновградско шосе

  • асеновградско шосе-
  • катастрофа-
  • военен камион

Пострадал е шофьорът на лекия автомобил

Катастрофа с военен камион на Асеновградско шосе - 1
Снимка: Trafficnews.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен камион и лек автомобил се блъснаха на Асеновградско шосе. Инцидентът е станал в платното в посока ВСИ, като военната машина е ударила странично колата, съобщи trafficnews.bg.

Движението се извършва само в една лента и се образува задръстване. Леко е пострадал шофьорът на лекия автомобил и е откаран за преглед в болница.

На място има и екип на военна полиция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 окупаторите от

    36 9 Отговор
    NАTО газят цивилни граждани на колонията

    Коментиран от #6, #13

    17:48 12.05.2022

  • 2 Половин, Марийке

    22 4 Отговор
    Длъжен ли е всеки да знае къде е това Асеновградско шосе и какво е това ВСИ? И в София има Цариградско шосе, ама не е до Истанбул.

    Коментиран от #5

    17:50 12.05.2022

  • 3 Емил

    6 37 Отговор
    Тия джугани кога ще ги изхвърлят? Руската техника е вредна за България!

    Коментиран от #7

    17:52 12.05.2022

  • 4 Истината

    32 4 Отговор
    Това е само началото като почнат золумите на натовския контингент тогава ще разберете гърците защо изгониха краварите и базите им.

    17:52 12.05.2022


  • 5 Емил

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Половин, Марийке":

    Вярно! Софийското цариградско шосе води само до Пловдив! ;)

    17:53 12.05.2022

  • 6 Емил

    4 34 Отговор

    До коментар #1 от "окупаторите от":

    Стига глупости, бе! Не виждаш ли, че таратайката е 50-годишен руски боклук! Сигурно е без спирачки!!!

    Коментиран от #9

    17:54 12.05.2022

  • 7 Това не джуган

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "Емил":

    Това е Урал! И това е невероятна дизелова машина!

    Коментиран от #16

    18:02 12.05.2022

  • 8 ТаУмВзе

    1 5 Отговор
    КраZ 255 бейби!

    Коментиран от #11

    18:02 12.05.2022

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 no name no face no number

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "ТаУмВзе":

    Урал е виж му малкото прозорче на Краза е Различен, но и двете машини са топ и след 100 години ще вършат идеална работа. Уникални камиони жалко, че Краз остана в Украйна дано ме го фалират тия, че са съмнителни

    Коментиран от #12

    18:12 12.05.2022

  • 12 ТаУмВзе

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "no name no face no number":

    Може да ги бъркам да. Има явно по нови, но на това ми заприлича.

    18:14 12.05.2022

  • 13 РУСКИ ДЖОГАН

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "окупаторите от":

    Мачка гражданин бг.

    18:30 12.05.2022

  • 14 НЕВЕРОЯТНО НО ФАКТ☝

    4 4 Отговор
    ТЕ БЕЗ АНАЛОГОВИТЕ МОГАТ ДА НИ ЗАВИЖДАТ ЗА ТОЯ УРАЛ ТЕ ОЩЕ ИМАТ НА „ВЪОРЪЖЕНИТЕ” ГАЗ66 и ЗИЛ 131😀

    18:53 12.05.2022


  • 15 Анавв

    9 1 Отговор
    Ало , обърнете внимание на марката на камиона ,по горите Зилове по пътищата военен камион Урал! Ура да караме руските камиони , но иначе плюем по тях и забравяме ,че руснаците са истински издържлив народ , както камионите!

    20:01 12.05.2022

  • 16 Някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Това не джуган":

    Твоят Урал гори 80л. /100км. Нафта

    20:01 12.05.2022

  • 17 КАМИОНА ЗА УКРАЙНА ЛИ Е БЪРЗАЛ

    4 2 Отговор
    ДА ЗАКАРА ПРЕЧУПЕНИ КРЪСТОВЕ ЧЕ СА ИМ СВЪРШИЛИ !

    Коментиран от #20

    20:30 12.05.2022

  • 18 хмм

    2 0 Отговор
    Ако камиона беше натоварен с експлозив щеше да е интересно.

    20:32 12.05.2022

  • 19 Що така

    1 0 Отговор
    Тридесет и две години и кусур думбалумбакрация и продължаваме да дръгляскаме руски камиони и руска техника в казармата. Да не говорим,че във всички горски стопанства и пълно със Зилове,Газки и Праги. 32 години след 1944г. в България нямаше и помен от немски танкове,оръдия и камиони,както и от френски такива. Щооо... така беее байновци си визите дървата със соц. камиони?

    Коментиран от #21

    21:09 12.05.2022

  • 20 ГъZрожденец

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "КАМИОНА ЗА УКРАЙНА ЛИ Е БЪРЗАЛ":

    ех ако беше копейкин в колата, голям купон щях да завихря !!

    21:17 12.05.2022

  • 21 Някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Що така":

    Май само " мишоците " сега карат соц-камиони !

    21:31 12.05.2022

  • 22 Тотьо

    0 1 Отговор
    Относно коментарите на разбирачите на руски камиони,половината и повече не ходили в казарма,машината е Урал Кроне съдейки по кръглото огледалце по сянката а по строевата изтъркана табела на вратата най вероятно не е виждал слънце 20 и кусур години.

    Коментиран от #23

    21:52 12.05.2022

  • 23 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тотьо":

    Сори , ама това е 4320 , а не 375д !

    Коментиран от #24

    22:09 12.05.2022

  • 24 Тотьо

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Някой си":

    Може,от катстрофата му беше паднала тебелката с надписите сигурно не съм видял правилно.

    22:26 12.05.2022

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