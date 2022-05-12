Катастрофа с военен камион на Асеновградско шосе

Военен камион и лек автомобил се блъснаха на Асеновградско шосе. Инцидентът е станал в платното в посока ВСИ, като военната машина е ударила странично колата, съобщи trafficnews.bg.
Движението се извършва само в една лента и се образува задръстване. Леко е пострадал шофьорът на лекия автомобил и е откаран за преглед в болница.
На място има и екип на военна полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 окупаторите от
Коментиран от #6, #13
17:48 12.05.2022
2 Половин, Марийке
Коментиран от #5
17:50 12.05.2022
3 Емил
Коментиран от #7
17:52 12.05.2022
4 Истината
17:52 12.05.2022
5 Емил
До коментар #2 от "Половин, Марийке":Вярно! Софийското цариградско шосе води само до Пловдив! ;)
17:53 12.05.2022
6 Емил
До коментар #1 от "окупаторите от":Стига глупости, бе! Не виждаш ли, че таратайката е 50-годишен руски боклук! Сигурно е без спирачки!!!
Коментиран от #9
17:54 12.05.2022
7 Това не джуган
До коментар #3 от "Емил":Това е Урал! И това е невероятна дизелова машина!
Коментиран от #16
18:02 12.05.2022
8 ТаУмВзе
Коментиран от #11
18:02 12.05.2022
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 no name no face no number
До коментар #8 от "ТаУмВзе":Урал е виж му малкото прозорче на Краза е Различен, но и двете машини са топ и след 100 години ще вършат идеална работа. Уникални камиони жалко, че Краз остана в Украйна дано ме го фалират тия, че са съмнителни
Коментиран от #12
18:12 12.05.2022
12 ТаУмВзе
До коментар #11 от "no name no face no number":Може да ги бъркам да. Има явно по нови, но на това ми заприлича.
18:14 12.05.2022
13 РУСКИ ДЖОГАН
До коментар #1 от "окупаторите от":Мачка гражданин бг.
18:30 12.05.2022
14 НЕВЕРОЯТНО НО ФАКТ☝
18:53 12.05.2022
15 Анавв
20:01 12.05.2022
16 Някой си
До коментар #7 от "Това не джуган":Твоят Урал гори 80л. /100км. Нафта
20:01 12.05.2022
17 КАМИОНА ЗА УКРАЙНА ЛИ Е БЪРЗАЛ
Коментиран от #20
20:30 12.05.2022
18 хмм
20:32 12.05.2022
19 Що така
Коментиран от #21
21:09 12.05.2022
20 ГъZрожденец
До коментар #17 от "КАМИОНА ЗА УКРАЙНА ЛИ Е БЪРЗАЛ":ех ако беше копейкин в колата, голям купон щях да завихря !!
21:17 12.05.2022
21 Някой си
До коментар #19 от "Що така":Май само " мишоците " сега карат соц-камиони !
21:31 12.05.2022
22 Тотьо
Коментиран от #23
21:52 12.05.2022
23 Някой си
До коментар #22 от "Тотьо":Сори , ама това е 4320 , а не 375д !
Коментиран от #24
22:09 12.05.2022
24 Тотьо
До коментар #23 от "Някой си":Може,от катстрофата му беше паднала тебелката с надписите сигурно не съм видял правилно.
22:26 12.05.2022