Моторист загина след катастрофа в Перник

41-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно произшествие в Перник, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал снощи, около 19, 50 ч. в кв. „Калкас“.

Ударили са се лек автомобил „Фолксваген голф“, шофиран от 64-годишен перничанин и мотоциклет. При удара 41-годишният мотоциклетист е пострадал тежко и е транспортиран в Многопрофилната болница в Перник, но по-късно е починал.

Извършен е оглед на местопроизшествието от служители на ОД на МВР.