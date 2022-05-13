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Моторист загина след катастрофа в Перник

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Моторист загина след катастрофа в Перник

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Ударили са се лек автомобил „Фолксваген голф“, шофиран от 64-годишен перничанин и мотоциклет

Моторист загина след катастрофа в Перник - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

41-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно произшествие в Перник, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал снощи, около 19, 50 ч. в кв. „Калкас“.

Ударили са се лек автомобил „Фолксваген голф“, шофиран от 64-годишен перничанин и мотоциклет. При удара 41-годишният мотоциклетист е пострадал тежко и е транспортиран в Многопрофилната болница в Перник, но по-късно е починал.

Извършен е оглед на местопроизшествието от служители на ОД на МВР.


Перник /България
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