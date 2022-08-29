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Кирил Петков повежда листата в 24 МИР в София, вижте останалите имена

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Кирил Петков повежда листата в 24 МИР в София, вижте останалите имена

  • кирил петков-
  • 24 мир софия-
  • листи-
  • имена

Кандидат-депутатите на коалицията вече са регистрирани, а имената им публикувани на страницата на РИК 24

Кирил Петков повежда листата в 24 МИР в София, вижте останалите имена - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер Кирил Петков и съпредседател на "Продължаваме Промяната" ще е водач на листата в 24 МИР-София. Кандидат-депутатите на коалицията вече са регистрирани, а имената им публикувани на страницата на РИК 24, съобщават от БТА.

Листата на ПП за 24 МИР:

1. Кирил Петков Петков

2. Петър Георгиев Петров

3. Андрей Иванов Цеков

4. Георги Станчев Георгиев

5. Мирослава Петрова Петрова

6. Петър Василев Кьосев

7. Атанас Димитров Михнев

8. Ана – Мария Михаилова Вълканова

9. Росица Василева Пандова - Йовкова

10. Димитър Колев Гочев

11. Любомир Йорданов Попйорданов

12. Искра Асенова Ангелова

13. Венелин Пенков Милев

14. Юлия Руменова Величкова

15. Росен Силвиев Георгиев

16. Венелин Петров Радев

17. Борис Иванов Георгиев

18. Никола Димитров Барбутов

19. Олег Александров Кабакчиев

20. Витан Ганчев Витанов


София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    35 7 Отговор
    Повежда колоната към ЦСЗ при бай Ставри.

    Коментиран от #18

    13:42 30.08.2022

  • 2 Давай

    15 43 Отговор
    Давай Киро.Народа е с тебе.Отсечи главата на ламята душманска антибългарска

    Коментиран от #15, #21

    13:43 30.08.2022

  • 3 Успех

    14 38 Отговор
    Кирил Петков , успех

    Коментиран от #5

    13:43 30.08.2022

  • 4 Честен

    39 14 Отговор
    Кой ли ще гласува па за тия?

    Коментиран от #27

    13:43 30.08.2022


  • 5 Последния Софиянец

    26 11 Отговор

    До коментар #3 от "Успех":

    За него е успех да ни вкара във войната с Русия за кефа на Козяк.

    13:44 30.08.2022

  • 6 Хехе

    14 23 Отговор
    Помните ли като арестуваха Бойко Борисов.Беше като когато бихме Германия 94.Само заради това си заслужава Киро да е върне на власт.

    Коментиран от #12

    13:45 30.08.2022

  • 7 Кирето

    10 15 Отговор
    Е по-добре отколкото шебека главанак!

    13:45 30.08.2022

  • 8 да де

    24 8 Отговор
    Само да попитам тоя измамник стана ли български гражданин?

    13:46 30.08.2022

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 5 Отговор
    Защо Вождовете не се пишат в края на листите и да разчитат на "народната любов" ❓❗❓❗❓❗

    13:46 30.08.2022

  • 10 Къде е

    13 7 Отговор
    Киро на кирия !!!

    13:46 30.08.2022

  • 11 БРАВО КИРЕ ,

    19 8 Отговор
    МИСЛИШ ЛИ ЧЕ СМЕ ТОЛКОВА ПРОСТИ , КАТО ТЕБ ?

    13:47 30.08.2022

  • 12 Българка

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Хехе":

    Стопли ми сърцето с този мил спомен.Искам пак.

    13:47 30.08.2022

  • 13 ами

    15 7 Отговор
    защо няма да участват с асенчо в лидерската битка, а изпращат там ицо хазарта

    13:48 30.08.2022

  • 14 пфууууу

    14 5 Отговор
    Асена: Кики, ти си 00.

    13:55 30.08.2022


  • 15 Вибратор

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Давай":

    Ако ти си целия български народ,да.

    13:57 30.08.2022

  • 16 пфууууу

    20 6 Отговор
    ПП - Пълен провал. Кирчо, доказа, че не ставаш. Ама пак се мяташ като заклана кокошка. Искаш явно да ти го сложиме по пълна програма. Да си бе в Канада стояло, не би чудо видяло.
    Лена кога ша ражда Кирослав?

    Коментиран от #20

    14:02 30.08.2022

  • 17 Бойкикев съм

    18 2 Отговор
    Мдааам, единствената фагда от тези избори ще, че случайниците ще си отидат по местата: ИТН на село, ПеПеРуди наполовина. Напролет кой от къде е - Канада-манада, Дубай-мубай... а Асенчо на Миконос

    14:05 30.08.2022

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    13 3 Отговор
    Жалко,че няма да има бюлетина "Против Кирчо".
    А ако ни направите примерно Политик ВИП Брадър и всяка седмица гоним по един депутат ще избиете рибата.С SMS-те ще напълните хазната.А победителят ще го правим след това президент хаха.

    14:07 30.08.2022

  • 20 Чака рака

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "пфууууу":

    Луна ще свърши повече работа от тия! Луна - депутат, Луна - депутат! И Милко депутат, и Милко депутат, и Тони депутат, и Фики депутат - поне да знаем защо живота ни е чалга!

    14:09 30.08.2022

  • 21 Възраждане

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Давай":

    Следващия път няма да ви целим със снежни топки

    14:23 30.08.2022

  • 22 Пич

    15 2 Отговор
    Тоя паляк ще се издъни отново. Срещу простотията няма лек.

    14:23 30.08.2022

  • 23 Тези безродници

    15 0 Отговор
    ако имаше умен народ, нямаше и да си помислят да се показват!

    14:26 30.08.2022

  • 24 ха-ха

    13 0 Отговор
    20 човека листа.. тези добре ли са??

    14:33 30.08.2022


  • 25 Мушкато

    13 0 Отговор
    До гуша ми дойде от тоя кретен,всеки ден отнякъде ни натрапват наглата му мутра.

    14:51 30.08.2022

  • 26 хихи

    9 0 Отговор
    Гласува!
    Купи белт на Киро за Титаник!
    Освободи България от Хардаврадски Измамници!

    14:53 30.08.2022

  • 27 хихи

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Честен":

    5-6% от ония 80% на Радев

    14:54 30.08.2022

  • 28 КИРО ПЕД'ЕР'АСА Е НАЙ-ГОЛЕМОТО

    8 0 Отговор
    НИЩОЖЕСТВО, ВЛЕЧУГО И СОРОС -МИНЕТЧ"ИЯ ПОПАДАЛ НА ТАКЪВ ПОСТ!
    ТОА ПЕДАЛ НЕ БИХ ГО ЕЗЕЛ И ЗА ПАЗАЧ , ЗАЩОТО Е.. МАЛОУМЕН

    14:55 30.08.2022

  • 29 отвратен от подмяната

    8 0 Отговор
    само боклук до боклука

    14:57 30.08.2022

  • 30 бай Ставри

    5 0 Отговор
    Ще поведе голо хоро на адрес на ул. "Майор Векилски".

    15:01 30.08.2022

  • 31 Именит

    1 0 Отговор
    Къде е Кирил Петков, къде е Тиквата...

    15:13 30.08.2022

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