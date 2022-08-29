Кирил Петков повежда листата в 24 МИР в София, вижте останалите имена

Бившият премиер Кирил Петков и съпредседател на "Продължаваме Промяната" ще е водач на листата в 24 МИР-София. Кандидат-депутатите на коалицията вече са регистрирани, а имената им публикувани на страницата на РИК 24, съобщават от БТА.
Листата на ПП за 24 МИР:
1. Кирил Петков Петков
2. Петър Георгиев Петров
3. Андрей Иванов Цеков
4. Георги Станчев Георгиев
5. Мирослава Петрова Петрова
6. Петър Василев Кьосев
7. Атанас Димитров Михнев
8. Ана – Мария Михаилова Вълканова
9. Росица Василева Пандова - Йовкова
10. Димитър Колев Гочев
11. Любомир Йорданов Попйорданов
12. Искра Асенова Ангелова
13. Венелин Пенков Милев
14. Юлия Руменова Величкова
15. Росен Силвиев Георгиев
16. Венелин Петров Радев
17. Борис Иванов Георгиев
18. Никола Димитров Барбутов
19. Олег Александров Кабакчиев
20. Витан Ганчев Витанов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #18
13:42 30.08.2022
2 Давай
Коментиран от #15, #21
13:43 30.08.2022
3 Успех
Коментиран от #5
13:43 30.08.2022
4 Честен
Коментиран от #27
13:43 30.08.2022
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Успех":За него е успех да ни вкара във войната с Русия за кефа на Козяк.
13:44 30.08.2022
6 Хехе
Коментиран от #12
13:45 30.08.2022
7 Кирето
13:45 30.08.2022
8 да де
13:46 30.08.2022
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:46 30.08.2022
10 Къде е
13:46 30.08.2022
11 БРАВО КИРЕ ,
13:47 30.08.2022
12 Българка
До коментар #6 от "Хехе":Стопли ми сърцето с този мил спомен.Искам пак.
13:47 30.08.2022
13 ами
13:48 30.08.2022
14 пфууууу
13:55 30.08.2022
15 Вибратор
До коментар #2 от "Давай":Ако ти си целия български народ,да.
13:57 30.08.2022
16 пфууууу
Лена кога ша ражда Кирослав?
Коментиран от #20
14:02 30.08.2022
17 Бойкикев съм
14:05 30.08.2022
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хаха
А ако ни направите примерно Политик ВИП Брадър и всяка седмица гоним по един депутат ще избиете рибата.С SMS-те ще напълните хазната.А победителят ще го правим след това президент хаха.
14:07 30.08.2022
20 Чака рака
До коментар #16 от "пфууууу":Луна ще свърши повече работа от тия! Луна - депутат, Луна - депутат! И Милко депутат, и Милко депутат, и Тони депутат, и Фики депутат - поне да знаем защо живота ни е чалга!
14:09 30.08.2022
21 Възраждане
До коментар #2 от "Давай":Следващия път няма да ви целим със снежни топки
14:23 30.08.2022
22 Пич
14:23 30.08.2022
23 Тези безродници
14:26 30.08.2022
24 ха-ха
14:33 30.08.2022
25 Мушкато
14:51 30.08.2022
26 хихи
Купи белт на Киро за Титаник!
Освободи България от Хардаврадски Измамници!
14:53 30.08.2022
27 хихи
До коментар #4 от "Честен":5-6% от ония 80% на Радев
14:54 30.08.2022
28 КИРО ПЕД'ЕР'АСА Е НАЙ-ГОЛЕМОТО
ТОА ПЕДАЛ НЕ БИХ ГО ЕЗЕЛ И ЗА ПАЗАЧ , ЗАЩОТО Е.. МАЛОУМЕН
14:55 30.08.2022
29 отвратен от подмяната
14:57 30.08.2022
30 бай Ставри
15:01 30.08.2022
31 Именит
15:13 30.08.2022