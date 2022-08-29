Кирил Петков повежда листата в 24 МИР в София, вижте останалите имена

Бившият премиер Кирил Петков и съпредседател на "Продължаваме Промяната" ще е водач на листата в 24 МИР-София. Кандидат-депутатите на коалицията вече са регистрирани, а имената им публикувани на страницата на РИК 24, съобщават от БТА.

Листата на ПП за 24 МИР:

1. Кирил Петков Петков

2. Петър Георгиев Петров

3. Андрей Иванов Цеков

4. Георги Станчев Георгиев

5. Мирослава Петрова Петрова

6. Петър Василев Кьосев

7. Атанас Димитров Михнев

8. Ана – Мария Михаилова Вълканова

9. Росица Василева Пандова - Йовкова

10. Димитър Колев Гочев

11. Любомир Йорданов Попйорданов

12. Искра Асенова Ангелова

13. Венелин Пенков Милев

14. Юлия Руменова Величкова

15. Росен Силвиев Георгиев

16. Венелин Петров Радев

17. Борис Иванов Георгиев

18. Никола Димитров Барбутов

19. Олег Александров Кабакчиев

20. Витан Ганчев Витанов