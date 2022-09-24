Пиян шофьор заби колата си в къща в Горна Оряховица

Пиян шофьор се заби в къща в Горна Оряховица. Сигнал за произшествието е получен тази нощ около 03:00 ч. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, се е ударил последователно в дърво, стълб, ограда на къща и входна врата.
Освен водача, в автомобила е имало и двама пътници - на 31 г. от Арбанаси и негов връстник от Горна Оряховица. Тримата са употребили алкохол. Пробата на водача с техническо средство е отчела 1,66 промила.
Шофьорът е настанен във великотърновската болница без опасност за живота. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.
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