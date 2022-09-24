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Пиян шофьор заби колата си в къща в Горна Оряховица
  Тема: Войната на пътя

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Пиян шофьор заби колата си в къща в Горна Оряховица

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  • заби-
  • горна оряховица

Освен водача, в автомобила е имало и двама пътници

Пиян шофьор заби колата си в къща в Горна Оряховица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор се заби в къща в Горна Оряховица. Сигнал за произшествието е получен тази нощ около 03:00 ч. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, се е ударил последователно в дърво, стълб, ограда на къща и входна врата.

Освен водача, в автомобила е имало и двама пътници - на 31 г. от Арбанаси и негов връстник от Горна Оряховица. Тримата са употребили алкохол. Пробата на водача с техническо средство е отчела 1,66 промила.

Шофьорът е настанен във великотърновската болница без опасност за живота. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Къща заби

    4 0 Отговор
    колата си в пиян шофьор

    10:15 24.09.2022

  • 2 ВИЖ ВИЖ

    1 0 Отговор
    ......българия от край до край в малки истории...

    10:19 24.09.2022

  • 3 Петък срещу събота!

    4 0 Отговор
    Нормално е да пийнеш малко! Няма страшно! Колата ще може ли да се ползва? Щото в понеделник трябва да ходи на работа!

    10:21 24.09.2022

  • 4 Стоян

    4 0 Отговор
    Как досега не се намери един пиян да забие колата в собствената си къща

    10:52 24.09.2022

  • 5 гламав

    1 0 Отговор
    Не ми стана ясно с какво.я.забиваше с чук или с тесла.

    11:05 24.09.2022

  • 6 Хан Ауспух

    1 2 Отговор
    Аз на 3,5 промила карам редовно и инциденти няма.

    11:18 24.09.2022

  • 7 Урюрвкос

    0 0 Отговор
    едно време имаше болница в Г. Оряховица

    12:38 24.09.2022

  • 8 Отсякъл го е

    1 0 Отговор
    Пречупил е бетонният стълб на Енергото, и стълба почти е паднал върху оградата и къщата.
    Имали са късмет.

    14:12 24.09.2022

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