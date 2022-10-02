„Тренд” и „Галъп” с данни за активността на вота към 19 ч.

Избирателната активност към 19 ч. според данните на „Галъп” е 35,3%, а според „Тренд” - 33,6%.
По-рано от ЦИК обявиха, че активността в страната към 16 ч. е 25,58%. Най-ниска е тя в Кърджали - 19,72%. Най-много хора пък са гласували в 23 МИР в София - 33,95%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
19:26 02.10.2022
2 туй онуй
19:27 02.10.2022
3 Тия скапани избори
19:28 02.10.2022
4 Бойко
19:30 02.10.2022
5 Нашийник
19:31 02.10.2022
6 Сатана Z
Z
19:32 02.10.2022
7 Сатана Z
Z
19:32 02.10.2022
8 А в Турция
19:33 02.10.2022
9 Корнелия
19:36 02.10.2022
10 Е как така някои си
19:36 02.10.2022
11 Госあ
19:43 02.10.2022
12 Най-ниска в Кърджали????
19:43 02.10.2022
13 Волен
19:44 02.10.2022
14 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АБЕ КАКВО СТАНА БЕ ПОСЛЕДНИЯ СОФИЯНЕЦ ???? ЗАЩО ГКАСУВАШ ЗА БОЙКО ???? НАЛИ МНОГО ПОДСКАЧА И ХОДИ ДА ДАВАШ КЕБАПЧЕТА И КЮФТЕТА НА ТИЯ ....ТРОЙКАТА ХАДЖИЯТА , ОНЯ ДЕТО НЕ ИСКА ДА Е ПОВЕЧЕ МИНИСТЪР ...ЗАЩОТО НЕ ГО ЩАТ И ДРУГИЯ ТИ ПРИЯТЕЛ ......ДЕТО ВКАЧИХА КОВЧЕГА .....СЕГА ЗАЩО ОБЪРНА РЕЗБАТА ???
19:44 02.10.2022