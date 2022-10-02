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„Тренд” и „Галъп” с данни за активността на вота към 19 ч.

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„Тренд” и „Галъп” с данни за активността на вота към 19 ч.

  • избирателна активност-
  • „тренд”-
  • „галъп”

Изборният ден продължава до 20 ч.

„Тренд” и „Галъп” с данни за активността на вота към 19 ч. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност към 19 ч. според данните на „Галъп” е 35,3%, а според „Тренд” - 33,6%.

По-рано от ЦИК обявиха, че активността в страната към 16 ч. е 25,58%. Най-ниска е тя в Кърджали - 19,72%. Най-много хора пък са гласували в 23 МИР в София - 33,95%.


София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    По голяма е.Списъците са пълни с мъртви души.

    Коментиран от #14

    19:26 02.10.2022

  • 2 туй онуй

    18 0 Отговор
    Всички обясняват, гласувай, че да се върне статуквото, видяхме ги новите, ми то вече статуквото бледнее по алчност и простотия, в общи линии изход от бездънната дупка не се вижда.

    19:27 02.10.2022

  • 3 Тия скапани избори

    18 2 Отговор
    При 70% наказателен вот коя част от народа ще представляват а?????С какво право ще има реална власт??????То така и при един гласувал тея ще ни управляват как така????

    19:28 02.10.2022

  • 4 Бойко

    6 0 Отговор
    Аз гласувах за Корнелия, а тя за мене:):):)

    19:30 02.10.2022


  • 5 Нашийник

    11 0 Отговор
    Бе какво си играете "на час по лъжичка"? Давайте направо резултатите, спуснати от "началниците"!

    19:31 02.10.2022

  • 6 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Всеки гласувал е съучастник в престъплението наречено демократични избори.Ако бяха избори и то демократични,то избирателната активност да е била към 70%.ЦИК се чуди как да замаже факта ,че хората отказват да гласуват,Парламент избран с по-малко от 50% от гласоподавателите е нелигитимен в очите на негласувалите.
    Z

    19:32 02.10.2022

  • 7 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Всеки гласувал е съучастник в престъплението наречено демократични избори.Ако бяха избори и то демократични,то избирателната активност да е била към 70%.ЦИК се чуди как да замаже факта ,че хората отказват да гласуват,Парламент избран с по-малко от 50% от гласоподавателите е нелигитимен в очите на негласувалите.
    Z

    19:32 02.10.2022

  • 8 А в Турция

    5 0 Отговор
    1700 в списъците, 2300 гласували! С декларация! Оттам на автобуса и ги карат в другата секция!

    19:33 02.10.2022

  • 9 Корнелия

    3 0 Отговор
    Избирателната активност зависи от цената на хляба и кебапчетата. А те поскапнаха и затова избирателната активност е ниска.

    19:36 02.10.2022

  • 10 Е как така някои си

    7 0 Отговор
    Баце с към 100 000 Избирателя ще управлява цял народ с какво право???

    19:36 02.10.2022

  • 11 Госあ

    0 0 Отговор
    Простолюдието гласува….вие, които изпратихте негодниците в Парламента сте виновни. Така ще си продължава и за напред. Не 400млн, а милиард ще станат изборите и пак ще разиграват циркове.

    19:43 02.10.2022

  • 12 Най-ниска в Кърджали????

    0 0 Отговор
    Ми те кърджалийци ще гласуват от Турция! В колко от блоковете има по 2-3 семейства които стоят само за да пазят на хората покъщнината!

    19:43 02.10.2022

  • 13 Волен

    0 0 Отговор
    В София има 1 000 000 селджуци без аресна регистрация. И нема лев за нафта да си идат по родните места и да гласуват! В другие големи градове е сащото.

    19:44 02.10.2022

  • 14 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АБЕ КАКВО СТАНА БЕ ПОСЛЕДНИЯ СОФИЯНЕЦ ???? ЗАЩО ГКАСУВАШ ЗА БОЙКО ???? НАЛИ МНОГО ПОДСКАЧА И ХОДИ ДА ДАВАШ КЕБАПЧЕТА И КЮФТЕТА НА ТИЯ ....ТРОЙКАТА ХАДЖИЯТА , ОНЯ ДЕТО НЕ ИСКА ДА Е ПОВЕЧЕ МИНИСТЪР ...ЗАЩОТО НЕ ГО ЩАТ И ДРУГИЯ ТИ ПРИЯТЕЛ ......ДЕТО ВКАЧИХА КОВЧЕГА .....СЕГА ЗАЩО ОБЪРНА РЕЗБАТА ???

    19:44 02.10.2022

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