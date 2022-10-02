„Тренд” и „Галъп” с данни за активността на вота към 19 ч.

Избирателната активност към 19 ч. според данните на „Галъп” е 35,3%, а според „Тренд” - 33,6%.

По-рано от ЦИК обявиха, че активността в страната към 16 ч. е 25,58%. Най-ниска е тя в Кърджали - 19,72%. Най-много хора пък са гласували в 23 МИР в София - 33,95%.