Слънчева неделя

През нощта и в Източна България ще се изясни, а в повечето райони вятърът временно ще стихне, предаде БНТ. Преди обяд в котловините и около водните басейни ще има мъгли. Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°-14°.

Максималните слабо ще се повишат - от 16° до 21°, в София - около 18°. Ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб, в източните райони - до умерен североизточен вятър.

Предимно слънчево ще бъде утре вече и по Черноморието, ще духа до умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време и вятърът ще е до умерен с посока от север-североизток.



Температурите ще се повишат с около градус-два и максималните в курортите ще са от 6° на Алеко, 11° в Боровец, 13° в Пампорово до 15° в Банско.