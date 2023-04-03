При обработени 62.26% от протоколите на СИК: ГЕРБ-СДС печелят 25,84%, ПП-ДБ - 24,84%, „Възраждане” -14,90%

Според данните на централната избирателна комисия към 05:00 на 03.04.2023 г. при обработени 51.77% секционни изборни протоколи ГЕРБ-СДС печелят 25,84% от гласовете на предсрочния парламентарен вот, а коалицията ПП-ДБ - 24,89%.
Третото място е за „Възраждане” (14,90%), следвани от ДПС (12,92%) и БСП (8,92%).
Над 4-процентната бариера за влизане в парламента засега е също „Има такъв народ” – 4,38%.
Под чертата остава "Български възход" - 3,10% и "ЛЕВИЦАТА!" - 2,28%
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласували по партий
Общо за парламента 1,088,809
1БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 104768 8.84%
2ГЕРБ-СДС 299605 25.29%
3ВЪЗРАЖДАНЕ 177242 14.96%
4ПП ИТН 52400 4.42%
12КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 294308 24.84%
13Движение за права и свободи – ДПС 160486 13.55%
Общо останали 144,872
-Не подкрепям никого 52044
5ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 3664 0.31%
6КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) 5215 0.44%
7Българско Национално Обединение 1144 0.10%
8ЗАЕДНО 4274 0.36%
9БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 806 0.07%
10НДСВ 3133 0.26%
11КОД /Консервативно Обединение на Десницата/3597 0.30%
14ЛЕВИЦАТА! 26812 2.26%
15ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 36283 3.06%
16МИР 1800 0.15%
17БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 1236 0.10%
18БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 1166 0.10%
19ПП Глас Народен 2606 0.22%
20Социалистическа партия Български път 362 0.03%
21ВЪН от ЕС и НАТО3 283 0.28%
3 / 22ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител 290
11 / 22Милен Ганев Милев157
Коментиран от #29
06:19 03.04.2023
2 Вашето Мнение
06:19 03.04.2023
3 По-добре
Коментиран от #8
06:20 03.04.2023
4 Един от всички
Коментиран от #24
06:21 03.04.2023
5 007
Коментиран от #7, #9
06:21 03.04.2023
6 Вашето Мнение
06:22 03.04.2023
7 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "007":никога Герб
Коментиран от #40
06:23 03.04.2023
8 Един от всички
До коментар #3 от "По-добре":Нали си имате 2 партии с комунисти и ДС-та "възраждане" и БСП стига ви толкова че така 5 века комунизъм ни е малко!
06:24 03.04.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хихихи..
06:25 03.04.2023
11 БСП СА В ПРЕДИНФАРКТ
06:25 03.04.2023
12 БАЦО ПАК НИ
06:27 03.04.2023
13 ПУТИН В ШАШ
06:28 03.04.2023
14 Арабин
06:29 03.04.2023
15 Изненадата
06:29 03.04.2023
16 Вашето Мнение
06:30 03.04.2023
17 НИНОВА
Коментиран от #42
06:34 03.04.2023
18 Пак избори
Коментиран от #25
06:35 03.04.2023
19 БАЦО ПАК
06:35 03.04.2023
20 Ххх
06:36 03.04.2023
21 симитли
06:36 03.04.2023
22 Бащицата пак е
06:36 03.04.2023
23 БСП ПУТИНИСТ
06:36 03.04.2023
24 Вальо Топлото
До коментар #4 от "Един от всички":какво се палиш толко бе?кой не е гласувал след 2 месеца ще има възможност..гледай ся малко шоу с тошко и септемри пак...
06:37 03.04.2023
25 На есен
До коментар #18 от "Пак избори":с песен ! За последно !
06:39 03.04.2023
26 ДРАГАН ЦАНКОВ 28
06:41 03.04.2023
27 Рефер
06:41 03.04.2023
28 Коза
06:42 03.04.2023
29 СИК броят ,ГЕРБ печелят
До коментар #1 от "Гласували по партий":Логично -))
06:42 03.04.2023
30 НИНОВА
06:42 03.04.2023
31 КОПЕЙКИН
06:43 03.04.2023
32 РАДЕВ ДОВОЛНО ПОТЪРКВА РЪЦЕ
06:45 03.04.2023
33 Тенденция към покачване
06:45 03.04.2023
34 Всъщност, браво българи!
Коментиран от #41
06:45 03.04.2023
35 БОЙКО МАЧКА
06:46 03.04.2023
36 БСП...ПРОМИТИ МОЗЪЦИ
06:47 03.04.2023
37 Ха ха
06:47 03.04.2023
38 НИНОВА СВИКВА СЪВЕЩАНИЕ
06:49 03.04.2023
39 Всичко
06:50 03.04.2023
40 007 /агент/
До коментар #7 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Комунягите да мълчат !!!
06:53 03.04.2023
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "Всъщност, браво българи!":Прекрасен коментар Прекалено малко хора те разбират
06:54 03.04.2023
42 Толкова
До коментар #17 от "НИНОВА":Ли си и мераклия, та даже и да ти я "подаде" ?
06:56 03.04.2023
43 Онзи
Коментиран от #46, #51
06:56 03.04.2023
44 Барба Ганьос
06:58 03.04.2023
45 Факман
Коментиран от #47
06:58 03.04.2023
46 На 🌈 Парада ли ще излизате
До коментар #43 от "Онзи":Копейкаджии ?😊
07:00 03.04.2023
47 оня с коня
До коментар #45 от "Факман":"Честни и иистински" Избори са Литературни определения,невършещи работа никъде по света.ОСНОВНОТО което се изисква от Изборите е да бъдат признати за "Легитимни",което определя и Политическите последици от тях.
07:04 03.04.2023
48 БАЦЕ Е ВРЪО
07:05 03.04.2023
49 Емо
07:05 03.04.2023
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ъъъъ
До коментар #43 от "Онзи":Ами просто е другар. Хората искат с Европа, това е. Ти като искаш с Русия, си свободен да заминеш.
07:08 03.04.2023
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
КОЛКО ГЛАСА ПОЛУЧХА победителите ❓❗❓❗❓❗
Срам ли ги е 🤔🤔🤔
07:10 03.04.2023
54 оня с коня
07:10 03.04.2023