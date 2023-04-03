При обработени 62.26% от протоколите на СИК: ГЕРБ-СДС печелят 25,84%, ПП-ДБ - 24,84%, „Възраждане” -14,90%

Според данните на централната избирателна комисия към 05:00 на 03.04.2023 г. при обработени 51.77% секционни изборни протоколи ГЕРБ-СДС печелят 25,84% от гласовете на предсрочния парламентарен вот, а коалицията ПП-ДБ - 24,89%.

Третото място е за „Възраждане” (14,90%), следвани от ДПС (12,92%) и БСП (8,92%).

Над 4-процентната бариера за влизане в парламента засега е също „Има такъв народ” – 4,38%.

Под чертата остава "Български възход" - 3,10% и "ЛЕВИЦАТА!" - 2,28%