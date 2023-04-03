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При обработени 62.26% от протоколите на СИК: ГЕРБ-СДС печелят 25,84%, ПП-ДБ - 24,84%, „Възраждане” -14,90%

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При обработени 62.26% от протоколите на СИК: ГЕРБ-СДС печелят 25,84%, ПП-ДБ - 24,84%, „Възраждане” -14,90%

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  • парламент

В Парламента влизат още ДПС (13,55%), БСП (8,92%) и ИТН (4,38%)

При обработени 62.26% от протоколите на СИК: ГЕРБ-СДС печелят 25,84%, ПП-ДБ - 24,84%, „Възраждане” -14,90% - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Според данните на централната избирателна комисия към 05:00 на 03.04.2023 г. при обработени 51.77% секционни изборни протоколи ГЕРБ-СДС печелят 25,84% от гласовете на предсрочния парламентарен вот, а коалицията ПП-ДБ - 24,89%.

Третото място е за „Възраждане” (14,90%), следвани от ДПС (12,92%) и БСП (8,92%).

Над 4-процентната бариера за влизане в парламента засега е също „Има такъв народ” – 4,38%.

Под чертата остава "Български възход" - 3,10% и "ЛЕВИЦАТА!" - 2,28%


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласували по партий

    0 8 Отговор
    Гласували 1,233,681
    Общо за парламента 1,088,809

    1БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 104768 8.84%
    2ГЕРБ-СДС 299605 25.29%
    3ВЪЗРАЖДАНЕ 177242 14.96%
    4ПП ИТН 52400 4.42%
    12КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 294308 24.84%
    13Движение за права и свободи – ДПС 160486 13.55%

    Общо останали 144,872

    -Не подкрепям никого 52044
    5ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 3664 0.31%
    6КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) 5215 0.44%
    7Българско Национално Обединение 1144 0.10%
    8ЗАЕДНО 4274 0.36%
    9БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 806 0.07%
    10НДСВ 3133 0.26%
    11КОД /Консервативно Обединение на Десницата/3597 0.30%
    14ЛЕВИЦАТА! 26812 2.26%
    15ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 36283 3.06%
    16МИР 1800 0.15%
    17БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 1236 0.10%
    18БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 1166 0.10%
    19ПП Глас Народен 2606 0.22%
    20Социалистическа партия Български път 362 0.03%
    21ВЪН от ЕС и НАТО3 283 0.28%
    3 / 22ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител 290
    11 / 22Милен Ганев Милев157

    Коментиран от #29

    06:19 03.04.2023

  • 2 Вашето Мнение

    29 10 Отговор
    Изводи от народа, не от прислужващите политолози: Ристьо повлече и продължаваме промяната към дъното. Чиновника, полицията, армията и ромейте още се надяват, че герб ще продължава да ги хрантути, дпс вече не могат да лъжат дори неграмотните шалвари, че са им роби.

    06:19 03.04.2023

  • 3 По-добре

    24 23 Отговор
    Да бяха влезнали Левица, вместо тези сценаристи на Славчо, те са завършили актьорско майсторство, а на нас ни трябват юристи, икономисти, лекари, хора завършили политилогия, да вършат работа в парламента. Гледате телевизия на Славчо и се лъжете, но в парламента не ни трябват сценаристи.

    Коментиран от #8

    06:20 03.04.2023

  • 4 Един от всички

    19 3 Отговор
    :D 40% активност всичко друго живее добре и оставя на същите който гласуват да променят нещо ето на нищо не се променя герб бсп и дпс са в властта някой 30 г други 20г то благодарение на" неподкрепям никого "(което не влияе на 4% овцата бариера а е само статистика и на тези който негласуваха благодаря че ни оставихте на дия чакали!

    Коментиран от #24

    06:21 03.04.2023


  • 5 007

    12 35 Отговор
    Рашистките п0дл0ги-15+9=24%. Ка Путин в шок. След толкова милиони хвърлени тук, няма и 1/4 от гласовете!!!🇧🇬🇪🇺🇺🇦🇺🇸🇧🇬

    Коментиран от #7, #9

    06:21 03.04.2023

  • 6 Вашето Мнение

    14 20 Отговор
    Единственото хубаво на тези избори е, че евроатлантическата пасмина представена от ппдб се срива. герб са клиентелистка партия и нямат нищо общо с евроатлантизма.

    06:22 03.04.2023

  • 7 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    24 7 Отговор

    До коментар #5 от "007":

    никога Герб

    Коментиран от #40

    06:23 03.04.2023

  • 8 Един от всички

    11 16 Отговор

    До коментар #3 от "По-добре":

    Нали си имате 2 партии с комунисти и ДС-та "възраждане" и БСП стига ви толкова че така 5 века комунизъм ни е малко!

    06:24 03.04.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихихи..

    18 1 Отговор
    На Дългия само главата му се подава от водата..

    06:25 03.04.2023

  • 11 БСП СА В ПРЕДИНФАРКТ

    20 1 Отговор
    Пак са последна дупка на кавала

    06:25 03.04.2023

  • 12 БАЦО ПАК НИ

    9 11 Отговор
    Опраска другари

    06:27 03.04.2023

  • 13 ПУТИН В ШАШ

    11 21 Отговор
    Милиони наливам в България и пак сте на опашката другари

    06:28 03.04.2023

  • 14 Арабин

    14 2 Отговор
    В арабския свят има едно красиво сравнение- докато камила не влезе през дупка на игла, бате ви Бойко няма да господства над България.

    06:29 03.04.2023

  • 15 Изненадата

    8 2 Отговор
    предстои !

    06:29 03.04.2023

  • 16 Вашето Мнение

    17 6 Отговор
    Денят не може да започне по добре, Русия превзе Артьомвск, ристьо еврюатлантика губи, дпс вече не могат да разполагат с шалварите, както намерят за добре, а мафиотите на герб печелят.

    06:30 03.04.2023

  • 17 НИНОВА

    12 1 Отговор
    ПОДАВАЙ Я

    Коментиран от #42

    06:34 03.04.2023

  • 18 Пак избори

    14 5 Отговор
    С тази математика, отново сме на избори. Единствено хартиената коалиция има мнозинство. ГЕРБ +ДПС +БСП

    Коментиран от #25

    06:35 03.04.2023

  • 19 БАЦО ПАК

    7 7 Отговор
    Скъса ГЬОНА на БСП другарите....вече рутинно

    06:35 03.04.2023

  • 20 Ххх

    22 2 Отговор
    Още имало глупаци да гласуват за чалгаря

    06:36 03.04.2023

  • 21 симитли

    11 4 Отговор
    избори до дупка ,никакъв фъндък на тулупа ,да маа гащи и да лъже

    06:36 03.04.2023

  • 22 Бащицата пак е

    8 7 Отговор
    он топ. Човек от народа, добитъкът си го иска. А Простото и Ристю Комунето си ги искат пришълците от от градската селяния.

    06:36 03.04.2023

  • 23 БСП ПУТИНИСТ

    6 5 Отговор
    Кво да докладвам в Москве ????

    06:36 03.04.2023

  • 24 Вальо Топлото

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един от всички":

    какво се палиш толко бе?кой не е гласувал след 2 месеца ще има възможност..гледай ся малко шоу с тошко и септемри пак...

    06:37 03.04.2023

  • 25 На есен

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пак избори":

    с песен ! За последно !

    06:39 03.04.2023

  • 26 ДРАГАН ЦАНКОВ 28

    4 11 Отговор
    Още днес Копейкин и нинчето са на килимчето

    06:41 03.04.2023

  • 27 Рефер

    7 13 Отговор
    Добрата новина е че копейкте са само 170000!

    06:41 03.04.2023

  • 28 Коза

    1 9 Отговор
    "само герб-дпс-бсп-итн могат да спасят българия

    06:42 03.04.2023

  • 29 СИК броят ,ГЕРБ печелят

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гласували по партий":

    Логично -))

    06:42 03.04.2023

  • 30 НИНОВА

    2 2 Отговор
    Бойко не, спри се бре....скъса ни кожухчето от бой.....

    06:42 03.04.2023

  • 31 КОПЕЙКИН

    4 9 Отговор
    Пише отчета до Москве...

    06:43 03.04.2023

  • 32 РАДЕВ ДОВОЛНО ПОТЪРКВА РЪЦЕ

    5 0 Отговор
    Ша управлява още шест месеца....поне

    06:45 03.04.2023

  • 33 Тенденция към покачване

    7 0 Отговор
    Чугуните от БСП качват процента от 10 на 8

    06:45 03.04.2023

  • 34 Всъщност, браво българи!

    5 4 Отговор
    Начи драмата е следната. Ората пак не гласуваха. Урните бяха празни. Надали има и 15% реално гласували. При това положение, как от козяк да дадат преднина на единия? Как примерно да кажат, че тиквата печели с 40%, или че киртака печели 40%. Няма как, лъжата ще стане прекалено очевидна. Същия изборен интерес като на предните избори, пък тиквун печели двойно пред киртак. Ами не, неудобно излиза. Затова истинската победа са тези близо 80% българи, които предпочетоха в този слънчев неделен ден да се разходят, вместо да се занимават с глупости. Така сега на козяците им се налага да редят кабинета на войната и да се чудят как да го обясняват това отроче Франкенщайн, което ще се получи

    Коментиран от #41

    06:45 03.04.2023

  • 35 БОЙКО МАЧКА

    3 3 Отговор
    Другарите.....като за последно

    06:46 03.04.2023

  • 36 БСП...ПРОМИТИ МОЗЪЦИ

    6 0 Отговор
    Време е за смяна на Нинова.....

    06:47 03.04.2023

  • 37 Ха ха

    7 0 Отговор
    Чувалената бюлетина отново спечели.

    06:47 03.04.2023

  • 38 НИНОВА СВИКВА СЪВЕЩАНИЕ

    5 0 Отговор
    Как да оцелее като шеф.....

    06:49 03.04.2023

  • 39 Всичко

    1 0 Отговор
    друго , но кабинет няма да има ! Та , който се смее последен , най - добре се смее , както казва народът ни ! Наесен ще е !

    06:50 03.04.2023

  • 40 007 /агент/

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Комунягите да мълчат !!!

    06:53 03.04.2023

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Всъщност, браво българи!":

    Прекрасен коментар Прекалено малко хора те разбират

    06:54 03.04.2023

  • 42 Толкова

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "НИНОВА":

    Ли си и мераклия, та даже и да ти я "подаде" ?

    06:56 03.04.2023

  • 43 Онзи

    5 1 Отговор
    Скоро ще се излиза по улиците. Тея партии са на Евроатлантиците и изпълняват нарежданията на Глобалистите.

    Коментиран от #46, #51

    06:56 03.04.2023

  • 44 Барба Ганьос

    0 0 Отговор
    Кой сега е номер 1....? Следват още две петилетки- любов, стимуланти и рокендрол или бой, евала, Славия и музика от Югославия. ...!

    06:58 03.04.2023

  • 45 Факман

    2 0 Отговор
    На това ли му викат,честни и демократични избори? Още преди месец даваха резултатите хххахахахах и гласувалите са по малко от половината ,това стига ли за честни и истински избори?

    Коментиран от #47

    06:58 03.04.2023

  • 46 На 🌈 Парада ли ще излизате

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Онзи":

    Копейкаджии ?😊

    07:00 03.04.2023

  • 47 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факман":

    "Честни и иистински" Избори са Литературни определения,невършещи работа никъде по света.ОСНОВНОТО което се изисква от Изборите е да бъдат признати за "Легитимни",което определя и Политическите последици от тях.

    07:04 03.04.2023

  • 48 БАЦЕ Е ВРЪО

    1 0 Отговор
    ХУЙЛОФИЛКИТЕ, КОМУНЯГИТЕ И СОРОС - ПЕДЕРУГИТЕ СА В...АМОК !!

    07:05 03.04.2023

  • 49 Емо

    0 1 Отговор
    Чувалената бюлетина отново спечели.

    07:05 03.04.2023

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Онзи":

    Ами просто е другар. Хората искат с Европа, това е. Ти като искаш с Русия, си свободен да заминеш.

    07:08 03.04.2023

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Защо никой не смее да напише
    КОЛКО ГЛАСА ПОЛУЧХА победителите ❓❗❓❗❓❗
    Срам ли ги е 🤔🤔🤔

    07:10 03.04.2023

  • 54 оня с коня

    0 0 Отговор
    "М@дурките" отново загубиха

    07:10 03.04.2023

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