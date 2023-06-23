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Иван Гешев пусна хаплив коментар за Бойко Борисов

23 Юни, 2023 15:32 1 061 9

Иван Гешев пусна хаплив коментар за Бойко Борисов

  • иван гешев-
  • бойко борисов

Интересно е как ще обясни този тоталитарен рецидив на своето европейско политическо семейство

Иван Гешев пусна хаплив коментар за Бойко Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според днешното изявление на Борисов хората го упреквали, че Иван Гешев бил главен прокурор толкова дълго време. Това е ясно самопризнание, че той решава кой и докога да бъде главен прокурор.

Интересно е как ще обясни този тоталитарен рецидив на своето европейско политическо семейство.

Мен пък хората ме обвиняват, че толкова късно обвиних Борисов, написа бившият главен прокурор Иван Гешев във Фейсбук.

#ВремеЕдаИзметемПолитическияБоклук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха...

    15 0 Отговор
    Двама неграмотници, си мерят егото и простотията...

    Коментиран от #8

    15:37 23.06.2023

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    ВаскоСиИдваБегайБръже

    15:37 23.06.2023

  • 3 ИНЖ

    15 0 Отговор
    Абе Каскет, когато можеше да осъдиш Боко Т, пресконференции правеше!!!

    15:38 23.06.2023

  • 4 гост

    14 0 Отговор
    Гешев, ПАРИТЕ ЗАПУШВАТ ОЧИТЕ, УШИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ УСТИТЕ ! Сега каквото и да говориш "Късно е либе за китка"!

    15:39 23.06.2023

  • 5 Майна

    4 0 Отговор
    ,,Патриотът,, с ..,,циониски ,, гръб..
    Дето щеше да провежда операция ,,чисти ръце,,.
    Поезия е фейса му..
    ,,Силните плачат сами,,..
    Киплинг..
    Дори и Смирненски не се посвени да ,,намеси,,..
    Но ще арестува ..Путин...
    Жалък..

    15:43 23.06.2023

  • 6 Деций

    2 0 Отговор
    Е ми стана неудобен вече ,и за това те хлъзнаха.Искат да се отърват от теб като като ти закачат цялата вина за всички кражби и мръсотии които извършиха.Ти си черният ,а те целите е БЯЛО!Той ,че е в Бяло,в бяло е,от онова бяло дето е ма грамчета.Трябваше да го защипеш по рано,не знаеше ли ,че в даден момент ще търсят някой който да изпере пешкира,за да продължат с "дейността"?

    15:45 23.06.2023

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    В какво си го обвинил, че аз нещо не разбрах?!! Разбрах, че няколко пъти каза, че ще говориш, ама нищо не каза! Много са ти приказките, зайче! Говори по-малко, действай повечко

    15:45 23.06.2023

  • 8 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха...":

    и двамата на боклука !

    15:46 23.06.2023

  • 9 УРА,, УРА

    2 0 Отговор
    Интересно е кой от двамата се прави по добре на луд?

    15:48 23.06.2023

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