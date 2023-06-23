Иван Гешев пусна хаплив коментар за Бойко Борисов

Според днешното изявление на Борисов хората го упреквали, че Иван Гешев бил главен прокурор толкова дълго време. Това е ясно самопризнание, че той решава кой и докога да бъде главен прокурор.
Интересно е как ще обясни този тоталитарен рецидив на своето европейско политическо семейство.
Мен пък хората ме обвиняват, че толкова късно обвиних Борисов, написа бившият главен прокурор Иван Гешев във Фейсбук.
#ВремеЕдаИзметемПолитическияБоклук
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха-ха...
Коментиран от #8
15:37 23.06.2023
2 честен ционист
15:37 23.06.2023
3 ИНЖ
15:38 23.06.2023
4 гост
15:39 23.06.2023
5 Майна
Дето щеше да провежда операция ,,чисти ръце,,.
Поезия е фейса му..
,,Силните плачат сами,,..
Киплинг..
Дори и Смирненски не се посвени да ,,намеси,,..
Но ще арестува ..Путин...
Жалък..
15:43 23.06.2023
6 Деций
15:45 23.06.2023
7 Гост
15:45 23.06.2023
8 Така е
До коментар #1 от "Ха-ха-ха...":и двамата на боклука !
15:46 23.06.2023
9 УРА,, УРА
15:48 23.06.2023