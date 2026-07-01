1 юли 1997 г. Как германската марка спаси българския лев. Иван Костов въвежда Валутния борд в България

На 1 юли 1997 г. в България е въведен валутен борд след месеци на хиперинфлация.
В началото на 1997-ма България преминава през период на хиперинфлация – значително обезценяване на българския лев и загуба на доверие във валутата и в държавата в международен план. Инфлацията достига 2 000% в ранните месеци на същата година и левът се обезценяват буквално за минути. Чаша кафе, например, достига до цена от 200 лева при първоначална цена 0,20 лева.
За тази ситуация е отговорна Българската Народна Банка (БНБ) и провежданите от нея политики в предишните няколко години. Това, освен инфлация, довежда до фалита на десетки банки и значителна безработица. Наличието и на политическа криза в страната води до протести в големите градове на страната, блокади на пътища и щурмове на сгради. Работници са отказвали да работят, а страната е била изправена и пред криза с основни хранителните продукти. Обезценяването на лева е било в плюс основно за хората с кредити, защото те също са се обезценили значително.
Единственият вариант за задържане на стойността на лева към конкретния момент и предотвратяването на инфлационна спирала е “прикрепянето” на българския лев към друга, стабилна валута – немската марка (една от най-силните валути в света по това време).
Свързването на двете валути (лев и марка) се случва през 1997-ма като това решава проблема с доверието във валутата и ограничава възможността за монетарни политики от страна на БНБ. Това означава, че БНБ вече не отговаря за количеството левове в обръщение и не определя лихвените проценти по кредитите към централната банка. След въвеждането на валутния борд инфлацията постепенно утихва и няма помен от нивата през цялата 1997-ма.
След деноминацията на лева през юли 1999 г. (1 000 стари лева се заменят за 1 нов лев), един лев става равен на една марка. През 2002 г. Германия приема еврото и курсът се променя, като 1 евро е равно на 1,95583. От там идва и фиксирания курс лев-евро, който използваме и досега.
Валутният борд стимулира търговията и инвестициите между двете свързани държави. Повечето членки на Европейския съюз използват еврото.
Валутният борд е една от най-големите и успешни реформи в България, които позволяват на страната да се измъкне от финансовата бъркотия на 90-те – пълен крах на паричната политика, хронично висока инфлация, неконтролируем държавен дълг, фалити на банки и т.н.
Това коментира ИПИ.
Най-голямата котва на борда безспорно е фиксираният курс – стабилността на парите у нас идва от обоснованото предположение, че курсът 1,95583 лв. за 1 евро е непоклатим. Управление „Емисионно“ в БНБ, което управлява брутните международни валутни резерви поддържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ – това са всички банкноти и монети в обръщение, както и всички наличности по сметки в БНБ, в т.ч. депозита на правителството и резервите на търговските банки. Пълното покритие е гаранция за доверие в паричната единица.
Разбирането за валутния борд обаче не може да се свежда само и единствено до валутния курс. Всъщност борда променя по-дълбоко паричната политика у нас от самото фиксиране на курса. Преди въвеждането на валутния борд централната банка у нас не е независима, рефинансира безконтролно и необезпечено търговските банки, финансира директно и бюджетните дефицит на държавата. Точно това променя и бордът – дава независимост на БНБ, не допуска централната банка да предоставя кредити на правителството и дава много ясни и строги правила за финансиране на търговски банки – само ако банката е платежоспособна, има ликвиден риск за цялата финансова система и при спазване на строги изисквания за вида и качеството на предоставеното обезпечение.
Всичко това дава новата рамка на паричната политика у нас след 1997 г. и носи широко познати позитиви – обуздаване на ръста на цените, разумна фискална политика и чувствително намаление на външния дълг като дял от БВП и стабилна банкова система, въпреки фалита на КТБ през 2014 г. И двата периода на сравнително висока инфлация след въвеждането на борда – през 2008 г. и сега през 2022 г., са породени предимно от външни фактори, а не от пропуски на паричната политика у нас. Бордът не може да гарантира растеж, но полага основата за две поредни десетилетия на икономически подем у нас и постепенно догонване на средноевропейските нива на доходи – БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност се покачва от под 30% от средноевропейското при въвеждането на борда до 55% към момента (виж тук). Паричната ни система удържа успешно предизвикателствата на поредица кризи в различни десетилетия – от войните в съседна Югославия, през голямата финансова криза и пандемията от Ковид-19 – и България премина през тях без катастрофични сътресения и разрушаване на благосъстояние.
Тези успехи обаче не бива да изграждат и представа за някаква всесилна роля на паричния съвет. Бордът е голяма спирачка за държавния дълг, тъй като забранява директното кредитиране на правителството. Той обаче не може да спре правителствата да правят дефицити и да се финансират на дълговите пазари – било у нас или в чужбина. Точно затова и в средносрочен план се очаква държавния дълг да се увеличи и да достигне близо 30% от БВП към 2024 г., или поне два пъти над нивата опреди 10-15 години. Дебатът за дълга е по същество разговор за бюджетния дефицит, който и към момента е актуален на фона на приетата актуализация на бюджета. По подобен начин и дебатът за състоянието на банките е разговор и за качеството на банковия надзор, а не просто за липсата на възможност за безконтролно финансиране на търговски банки от страна на централната банка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #48
03:25 01.07.2023
2 Достоен
Коментиран от #4, #5, #60
03:48 01.07.2023
3 по социалистически път
04:03 01.07.2023
4 само питам
До коментар #2 от "Достоен":що не питаш за оня зализания мазните фали бегов ли беше дето реве все за ресторантите тяхното ддс колко е още? до кога ще е 9% ?
04:04 01.07.2023
5 Стига бе верно ли
До коментар #2 от "Достоен":СЛЕД 1944 Г КОМУНЕТАТА СА ОБЯСНЯВАЛИ НА СЕЛЯНИТЕ , ЧЕ КАТО ГИ РАЗКУЛЧВАТ Т.Е. ВЗИМАТ ИМ ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПО БОГАТО , ОЯСНЯВАЛИ СА , ЧЕ КАТО ОБИРАТ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , БАНКЕРИ И ФАБРИКАНТИ , ВСИЧКО ЩЕ ПОТЕЧЕ ПО МЕД И МАСЛО , А СЕГА СЛЕД 75 ГОДИНИ БОРБА С ЧОРБАДЖИИТЕ , КОМУНЕТАТА СТАНАХА НАЙ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , ФАБРИКАНТИ , БАНКЕРИ И РЕНТИЕРИ ! НА ТЯХ ИМ СЕ ИСКА ДА СЕ МАХНЕМ ОТ ЕС ЗА ДА МОГАТ ДА СИ КРАДАТ КОЛКОТО СИ ЩАТ ! МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЯРВА НА ТАКИВА ИЗМАМНИЦИ И ЧУЖДИ ЕВРАЗИЙСКИ МЕКЕРЕТА ?
Коментиран от #11
04:07 01.07.2023
6 стоян георгиев
Коментиран от #7
04:16 01.07.2023
7 ГОЛЯМ СМЯХ
До коментар #6 от "стоян георгиев":голяма грешка е ако си гласувал за тоя измислен цар, дето не е баш цар щото не е ясно кога точно е коронован
Коментиран от #29
04:27 01.07.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
04:45 01.07.2023
11 Не на еврото
До коментар #5 от "Стига бе верно ли":Напротив. Българските богаташи искат да приемем еврото, защото тогава се премахва контролът на валутния борд и ще се накрадат до припадък. Сега Асенчо измислил "паралелно" въвеждане на Еврото като нарушава господстващото мнение на народа, че еврото ще ни съсипе.
Коментиран от #46, #64
05:45 01.07.2023
12 Никога не е късно
Коментиран от #14
05:45 01.07.2023
13 Виктор
06:10 01.07.2023
14 за кой ли път
До коментар #12 от "Никога не е късно":Че то миналата година вдигнаха цените двойно и тройно . Сиренето от 6 лева , стигна до 20 лева . Колко е това ,
200 - 300% инфлация ?
Коментиран от #20
06:12 01.07.2023
15 ВИДЕНОВАТА ЗИМА
06:32 01.07.2023
16 БСП И ГЕЧЕВ
06:34 01.07.2023
17 Пловдив
06:46 01.07.2023
18 комунистче
06:48 01.07.2023
19 КОГАТО БСП УПРАВЛЯВА
Коментиран от #63
07:27 01.07.2023
20 И ТОГАВА БСП
До коментар #14 от "за кой ли път":Бе във властта....имаха и вицепремиер...
08:34 01.07.2023
21 ДРУГАРИТЕ ВИДЕНОВ И ГЕЧЕВ
08:36 01.07.2023
22 уйко-калеко
14:42 01.07.2023
23 Кради Кради
12:10 03.07.2023
24 да помним
20:16 23.02.2025
25 Гърция и украйна
20:20 23.02.2025
26 до ном 1 селинджър уж козлодуй
20:22 23.02.2025
27 Глупости
03:33 01.07.2025
28 Хмм
Коментиран от #34, #37
03:39 01.07.2025
29 Ами
До коментар #7 от "ГОЛЯМ СМЯХ":българската конституция не предвижда абдикация, освен това не се е заклевал пред Народното събрание, така че наистина е незаконен цар
Коментиран от #31, #62
03:47 01.07.2025
30 Печатницата на БНБ
05:20 01.07.2025
31 Суспензия
До коментар #29 от "Ами":След като в парламента беше приет закон срещу комунизЪма, това постави под съмнение референдума за народната република, соц конституцията с "ръководната роля на БКП" и създаде допълнителни правни абсурди.
05:29 01.07.2025
32 Перо
Коментиран от #35
05:43 01.07.2025
33 Сандо
05:55 01.07.2025
34 Роко Сифреди
До коментар #28 от "Хмм":Айде пак Костов е виновен. Между другото той беше човекът, който имаше топки да застане срещу руснаците. И благодарение на него сме в НАТО и ЕС.
А сега за предприятията. През соц-а работеха, защото имаше кой да купува. Планова икономика, СИВ (всяка соц. държава прави нещо, другите са задължени да купуват). В момента, когато тези предприятия излязоха на европейския пазар се видя, че стоката им е скапана, но за сметка на това скъпа, защото нещо, което на Запад се прави от един човек, тука се правеше от трима, които имаха поне пет началника. А технологиите бяха остарели с 30-40 години спрямо Запада. Има много примери: Видахим - гумите "Вида", "Соди" - Девня, "Плама" - Плевен. Все мастодонти, които бълват стока, която никой не иска да купи.
Кремиковци - предприятие с няколко хиляди работници, които произвеждат скъпа стомана, защото желязната руда, която се добива се оказва с 14% съдържание, при необходими 35%, за да е рентабилно.
БГА-Балкан - самолети от съветска епоха, които не отговарят на изискванията на европейските летища.
И затова беше необходима Приватизацията. Вярно е, че се откраднаха много пари, но твърденията, че огромните държавни заводи били унищожени, а са можели да работят не са верни. Те просто умряха на фона на конкуренцията. Всичко това доведе до фалит (пореден) на държавата и де факто България се спаси като взе ВСИЧКИ спестявания на хората. И покрай обезценяването на лева НЯКОИ хора станаха милионери защото кредитите им станаха 0 лева, а
Коментиран от #36, #50
06:15 01.07.2025
35 Егаси правителството
До коментар #32 от "Перо":С един Сорос не може да са справи....
06:16 01.07.2025
36 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #34 от "Роко Сифреди":Ние ограбихме българите чрез ПРИВАТИЗАЦИЯТА.
06:20 01.07.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Другарят Тодор Вълчев
06:50 01.07.2025
39 БКП КОМУНИСТИТЕ
06:58 01.07.2025
40 Сега при демокрацията
07:19 01.07.2025
41 клиниката
1.Богати.....
2.Всички останали.....
ps Едните за сметка на другите - природен закон!!!
07:38 01.07.2025
42 Факт
08:10 01.07.2025
43 Румен Гечев
Той беше един от основните виновници за инфлацията тогава.
А сега отново ръси мозък
08:44 01.07.2025
44 Татко Смърф
Превод?
09:13 01.07.2025
45 Историк
09:28 01.07.2025
46 Орколюб
До коментар #11 от "Не на еврото":Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Тръмп ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?
09:52 01.07.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Леврон Църпърпръцумян
До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Отиди си прибери патериците, касиерката на Лидл Козлодуй ги пази, забравил си ги на касата заедно с пакет памперси за възрастни.
11:07 01.07.2025
49 Стенли
Коментиран от #51
12:43 01.07.2025
50 7777777
До коментар #34 от "Роко Сифреди":АКО БЯХМЕ ЗАПАЗИЛИ ТОВА, КОЕТО КОСТОВ РАЗСИПА И С МАЛКО НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГА ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗНАЕШ ЛИ КЪДЕ ЩЕШЕ ДА Е БЪЛГАРИЯ СЕГА, ИМАХМЕ КАДРИ И ПОТЕНЦИЯЛ, ТОГАВА БЯХМЕ 27 ИКОНОМИКА В СВЕТА, А СЕГА СМЕ ЕДНА АМЕРИКАНСКА БАНАНОВА ПЛАНТАЦИЯ!
Коментиран от #54
13:02 01.07.2025
51 явер
До коментар #49 от "Стенли":Кой разпродаде България с бонови книжки, така наречена масова приватизация, некадърника Жан Виденов и Румен Гечев, а купуваха Баневи и такива като тях, спомням си един който почина Карабашев ли беше. Иван Костов извърши касова приватизация и продаде каквото е останало на комунистите или техните деца. При управлението на Иван Костов, държавата ни тръгна по-добър път и на, който не му харесва сега в България има много тоталитарни държави да заминава там.
13:12 01.07.2025
52 свидетел
Защо депутатите са гласували държавен бюджет за 2025г., в който е заложен голям дефицит? Пак опит за майдана! Мафията и дълбоката държава на Боко и Шиши и правителството на Росен Желязков ги чака Народен съд. Няма да има прошка за ликвидаторите на лева! Некадърни управници, искате с приемането на еврото да прикриете некадърното си управление и действителното икономическо състояние на държавата ни и инфлацията, която от около 2 години се усеща от обикновените хора!
13:13 01.07.2025
53 явер
13:16 01.07.2025
54 България
До коментар #50 от "7777777":Трябваше да следва пътя на Китай....айде обясни какво имаш в предвид да бяхме запазили това което Костов съсипа как го виждаш...чия собственост трябваше да е , кой да ги управлява ...ако пак държавата със стария начин на разсъждение и управление къде щеше да е разликата с преди 89-та?! Кофти народ сме...крадлив и мързелив
13:18 01.07.2025
55 до коментар 34
Хора, бдете! С приемането на еврото са ни подготвили поредния МАЙДАН!
13:29 01.07.2025
56 до коментар 29
13:34 01.07.2025
57 мани беги
14:25 01.07.2025
58 1997 година!
14:36 01.07.2025
59 Да...а..а
17:17 01.07.2025
60 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "Достоен":То и БНБ не са виновни. Системата се контролира от вън, те казват ние читави ли сме или не. Жан Виденов пречеше и беше натиснат. Не решава никой в България кой ще кара влака. Махнаха Виденов и всичко миряса.
17:53 01.07.2025
61 Истината
17:54 01.07.2025
62 Пилотът Гошу
До коментар #29 от "Ами":Въобще не е коронясан. Бил е престонаследник. Толкова. Няма нищо общо с България и без това, цялото му котило са пълна леш.
17:55 01.07.2025
63 Пилотът Гошу
До коментар #19 от "КОГАТО БСП УПРАВЛЯВА":Мхм, БСП... ехх, че сте наивници... Що не питаш Плевнелиев как през 90те със скъсаните си дънки и счупената лада е... отишъл в Германия и Е ОТВОРИЛ ФИРМА!!! И го разказва сякаш сам си вярва... За да отвориш фирма в Германия през 90те то трябва депозит от 100 хиляди марки, които не можеш да пипаш. Плевнелиев от БСП ли е? Раздадоха на определени хора пари, така е. Не, няма общо непременно с БСП. Гриша Ганчев също така почна.
Коментиран от #66
17:58 01.07.2025
64 Ти ще
До коментар #11 от "Не на еврото":Го видиш дебелия като падне борда,щото тоя борд не е вечен
Тогава ще разбереш истината за левчето което толкова пазите
Левчето беше сила когато беше обезпечено със злато А сега не става и за бърсане
Но вие продължавайте да бленувате за левчето и тайно се молете да дойде еврото
23:41 01.07.2025
65 Горски
Още на втория ден сме свидетели не само на абсолютен хаос, но и на нов скок на цените! Не пожелахте референдум за еврото - ще се наложи да преглътнете референдум за напускане на прокажения "съюз".
03:32 01.07.2026
66 хахаха
До коментар #63 от "Пилотът Гошу":Не, не е от бсп,а от БКП.....,както и цялата Олигархия. Четете им автобиографията,а и на роднините. Всички са навързани. Вижте в кои ръце е едрия капитал в България. Как тези, които до вчера бяха най големите комунистивласттабешетяхна, след 1989 година същите станаха най големите капиталисти. И властта пак е тяхна
04:10 01.07.2026
67 Църен крадлив Ваньо
Коментиран от #68
04:31 01.07.2026
68 ДА ТВА Е САМАТА ИСТИНА
До коментар #67 от "Църен крадлив Ваньо":А ПРОПО И Е ТУРЦИЯ НЕ Е СПРЯЛО ДА ИМА СУПЕР ИНФЛАЦИЯ АМА НЕ НАПРАВИХА ТВА СКРАПИРАНЕ И ГРАБЕЖ КАКТО ТУКА И СЕ ВИЖДА РАЗЛИКАТА...
04:36 01.07.2026