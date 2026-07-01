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1 юли 1997 г. Как германската марка спаси българския лев. Иван Костов въвежда Валутния борд в България

1 юли 1997 г. Как германската марка спаси българския лев. Иван Костов въвежда Валутния борд в България

1 Юли, 2026 03:17 15 515 68

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В България е въведен валутен борд след месеци на хиперинфлация

1 юли 1997 г. Как германската марка спаси българския лев. Иван Костов въвежда Валутния борд в България - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 юли 1997 г. в България е въведен валутен борд след месеци на хиперинфлация.

В началото на 1997-ма България преминава през период на хиперинфлация – значително обезценяване на българския лев и загуба на доверие във валутата и в държавата в международен план. Инфлацията достига 2 000% в ранните месеци на същата година и левът се обезценяват буквално за минути. Чаша кафе, например, достига до цена от 200 лева при първоначална цена 0,20 лева.

За тази ситуация е отговорна Българската Народна Банка (БНБ) и провежданите от нея политики в предишните няколко години. Това, освен инфлация, довежда до фалита на десетки банки и значителна безработица. Наличието и на политическа криза в страната води до протести в големите градове на страната, блокади на пътища и щурмове на сгради. Работници са отказвали да работят, а страната е била изправена и пред криза с основни хранителните продукти. Обезценяването на лева е било в плюс основно за хората с кредити, защото те също са се обезценили значително.

Единственият вариант за задържане на стойността на лева към конкретния момент и предотвратяването на инфлационна спирала е “прикрепянето” на българския лев към друга, стабилна валута – немската марка (една от най-силните валути в света по това време).

Свързването на двете валути (лев и марка) се случва през 1997-ма като това решава проблема с доверието във валутата и ограничава възможността за монетарни политики от страна на БНБ. Това означава, че БНБ вече не отговаря за количеството левове в обръщение и не определя лихвените проценти по кредитите към централната банка. След въвеждането на валутния борд инфлацията постепенно утихва и няма помен от нивата през цялата 1997-ма.

След деноминацията на лева през юли 1999 г. (1 000 стари лева се заменят за 1 нов лев), един лев става равен на една марка. През 2002 г. Германия приема еврото и курсът се променя, като 1 евро е равно на 1,95583. От там идва и фиксирания курс лев-евро, който използваме и досега.

Валутният борд стимулира търговията и инвестициите между двете свързани държави. Повечето членки на Европейския съюз използват еврото.

Валутният борд е една от най-големите и успешни реформи в България, които позволяват на страната да се измъкне от финансовата бъркотия на 90-те – пълен крах на паричната политика, хронично висока инфлация, неконтролируем държавен дълг, фалити на банки и т.н.

Това коментира ИПИ.

Най-голямата котва на борда безспорно е фиксираният курс – стабилността на парите у нас идва от обоснованото предположение, че курсът 1,95583 лв. за 1 евро е непоклатим. Управление „Емисионно“ в БНБ, което управлява брутните международни валутни резерви поддържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ – това са всички банкноти и монети в обръщение, както и всички наличности по сметки в БНБ, в т.ч. депозита на правителството и резервите на търговските банки. Пълното покритие е гаранция за доверие в паричната единица.

Разбирането за валутния борд обаче не може да се свежда само и единствено до валутния курс. Всъщност борда променя по-дълбоко паричната политика у нас от самото фиксиране на курса. Преди въвеждането на валутния борд централната банка у нас не е независима, рефинансира безконтролно и необезпечено търговските банки, финансира директно и бюджетните дефицит на държавата. Точно това променя и бордът – дава независимост на БНБ, не допуска централната банка да предоставя кредити на правителството и дава много ясни и строги правила за финансиране на търговски банки – само ако банката е платежоспособна, има ликвиден риск за цялата финансова система и при спазване на строги изисквания за вида и качеството на предоставеното обезпечение.

Всичко това дава новата рамка на паричната политика у нас след 1997 г. и носи широко познати позитиви – обуздаване на ръста на цените, разумна фискална политика и чувствително намаление на външния дълг като дял от БВП и стабилна банкова система, въпреки фалита на КТБ през 2014 г. И двата периода на сравнително висока инфлация след въвеждането на борда – през 2008 г. и сега през 2022 г., са породени предимно от външни фактори, а не от пропуски на паричната политика у нас. Бордът не може да гарантира растеж, но полага основата за две поредни десетилетия на икономически подем у нас и постепенно догонване на средноевропейските нива на доходи – БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност се покачва от под 30% от средноевропейското при въвеждането на борда до 55% към момента (виж тук). Паричната ни система удържа успешно предизвикателствата на поредица кризи в различни десетилетия – от войните в съседна Югославия, през голямата финансова криза и пандемията от Ковид-19 – и България премина през тях без катастрофични сътресения и разрушаване на благосъстояние.

Тези успехи обаче не бива да изграждат и представа за някаква всесилна роля на паричния съвет. Бордът е голяма спирачка за държавния дълг, тъй като забранява директното кредитиране на правителството. Той обаче не може да спре правителствата да правят дефицити и да се финансират на дълговите пазари – било у нас или в чужбина. Точно затова и в средносрочен план се очаква държавния дълг да се увеличи и да достигне близо 30% от БВП към 2024 г., или поне два пъти над нивата опреди 10-15 години. Дебатът за дълга е по същество разговор за бюджетния дефицит, който и към момента е актуален на фона на приетата актуализация на бюджета. По подобен начин и дебатът за състоянието на банките е разговор и за качеството на банковия надзор, а не просто за липсата на възможност за безконтролно финансиране на търговски банки от страна на централната банка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 39 Отговор
    нека всичко да поскъпне от утре , а пенсийте на пенсионерите да ги намалят

    Коментиран от #48

    03:25 01.07.2023

  • 2 Достоен

    64 15 Отговор
    Е как така е виновна българската народна банка през 1997г. като тогава ни промиваха мозъка че Жан Виденов е виновен? И още по-важното е защо сега с тази инфлация заплатите са още толко ниски..? Мутрите с джиповете си харчат парите на народа, пък иначе нямало пари за заплати.. ами къде са тогава парите които прибират от по-високите цени..? Ще вдигат заплатитите и хоро ще играят, ако ли не слизат от джиповете и стават послушни служителки!

    Коментиран от #4, #5, #60

    03:48 01.07.2023

  • 3 по социалистически път

    32 26 Отговор
    Бюджет 2023 е илюстрация на престъпните намерения на ПП-ДБ. Раздаване пари на определени групи от обществото без инвестиции в инфраструктура която да облагодетелства цялото общество. Очевидно ПП-ДБ се стреми да върне България към безславните години на комунизма. Противоречията с пРезидента са само цирк за да объркат публиката относно истинските си намерения.

    04:03 01.07.2023

  • 4 само питам

    51 2 Отговор

    До коментар #2 от "Достоен":

    що не питаш за оня зализания мазните фали бегов ли беше дето реве все за ресторантите тяхното ддс колко е още? до кога ще е 9% ?

    04:04 01.07.2023

  • 5 Стига бе верно ли

    63 29 Отговор

    До коментар #2 от "Достоен":

    СЛЕД 1944 Г КОМУНЕТАТА СА ОБЯСНЯВАЛИ НА СЕЛЯНИТЕ , ЧЕ КАТО ГИ РАЗКУЛЧВАТ Т.Е. ВЗИМАТ ИМ ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПО БОГАТО , ОЯСНЯВАЛИ СА , ЧЕ КАТО ОБИРАТ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , БАНКЕРИ И ФАБРИКАНТИ , ВСИЧКО ЩЕ ПОТЕЧЕ ПО МЕД И МАСЛО , А СЕГА СЛЕД 75 ГОДИНИ БОРБА С ЧОРБАДЖИИТЕ , КОМУНЕТАТА СТАНАХА НАЙ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , ФАБРИКАНТИ , БАНКЕРИ И РЕНТИЕРИ ! НА ТЯХ ИМ СЕ ИСКА ДА СЕ МАХНЕМ ОТ ЕС ЗА ДА МОГАТ ДА СИ КРАДАТ КОЛКОТО СИ ЩАТ ! МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЯРВА НА ТАКИВА ИЗМАМНИЦИ И ЧУЖДИ ЕВРАЗИЙСКИ МЕКЕРЕТА ?

    Коментиран от #11

    04:07 01.07.2023

  • 6 стоян георгиев

    7 51 Отговор
    Гласувах за Възраждане !...а преди за Царя

    Коментиран от #7

    04:16 01.07.2023

  • 7 ГОЛЯМ СМЯХ

    59 9 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    голяма грешка е ако си гласувал за тоя измислен цар, дето не е баш цар щото не е ясно кога точно е коронован

    Коментиран от #29

    04:27 01.07.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    37 26 Отговор
    А курса на рублата как е днес ? хахахахаха:)

    04:45 01.07.2023

  • 11 Не на еврото

    52 24 Отговор

    До коментар #5 от "Стига бе верно ли":

    Напротив. Българските богаташи искат да приемем еврото, защото тогава се премахва контролът на валутния борд и ще се накрадат до припадък. Сега Асенчо измислил "паралелно" въвеждане на Еврото като нарушава господстващото мнение на народа, че еврото ще ни съсипе.

    Коментиран от #46, #64

    05:45 01.07.2023

  • 12 Никога не е късно

    40 32 Отговор
    Пак ще има хиперинфлация, когато България приеме Еврото и премахне валутния борд. Бедна ви е фантазията!

    Коментиран от #14

    05:45 01.07.2023

  • 13 Виктор

    69 15 Отговор
    0.20 ст беше кафето по времето на Бай Тошо . А 200 лева когато Жан Виденов отрязя бай Сорос . Протестите и инфлацията ги организираха от вън . Това беше нашия Майдан . Още помня как по телевизията почнаха с партинките - "работници от Монтана не могат да изтеглят заплатите си от Банката " .........шилосаха народа да тръгне да си тегли спестяванията .

    06:10 01.07.2023

  • 14 за кой ли път

    60 10 Отговор

    До коментар #12 от "Никога не е късно":

    Че то миналата година вдигнаха цените двойно и тройно . Сиренето от 6 лева , стигна до 20 лева . Колко е това ,
    200 - 300% инфлация ?

    Коментиран от #20

    06:12 01.07.2023

  • 15 ВИДЕНОВАТА ЗИМА

    31 21 Отговор
    БСП НА ВЛАСТ...един долар стана 1000 лв.....другарите са окакаха

    06:32 01.07.2023

  • 16 БСП И ГЕЧЕВ

    32 16 Отговор
    Ни докараха до долар = 3000 лв..станаха милионери замъка време...комунисти така ни управляват

    06:34 01.07.2023

  • 17 Пловдив

    51 5 Отговор
    Ти що си мислиш,че Кирчо и кокорчо ако можеха и пари щяха да напечатат. Хубавото на борда е ,че неможе. Друг е въпросът за дълга от вън, само че там като виждат,че кошницата ни е пробита и не дават или ако дават е с голяма лихва. Борда работи добре,за некадърници и алчни политици, които с лекота харчат чужди пари.

    06:46 01.07.2023

  • 18 комунистче

    32 9 Отговор
    държавата и днес е икономически забатачена, и няма шанс и изглед това да се промени, благодарете на дебелия гений с пистолета и пачките, и приятелчетата му, най лошото от всичко, няма предвидимост и нормални условия за икономическо развитие и подем, така ще си кретаМе, докато можеМе

    06:48 01.07.2023

  • 19 КОГАТО БСП УПРАВЛЯВА

    33 6 Отговор
    Народа обеднява......96,97 година другарите обраха спестяванията на народа....пръкнаха се нови БСП милионери

    Коментиран от #63

    07:27 01.07.2023

  • 20 И ТОГАВА БСП

    22 3 Отговор

    До коментар #14 от "за кой ли път":

    Бе във властта....имаха и вицепремиер...

    08:34 01.07.2023

  • 21 ДРУГАРИТЕ ВИДЕНОВ И ГЕЧЕВ

    30 18 Отговор
    Тогава ни докараха до просешка тояга.....безбожна инфлация, високи цени, пари като вестници, банкови фалити и милиони българи загубиха спестяванията си....това е БСП управление....

    08:36 01.07.2023

  • 22 уйко-калеко

    21 11 Отговор
    Най слабите правителства в прехода са с участието на БСП( НА ВИДЕНОВ,ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ,НА ОРЕШАРСКИ И НА КИРЧО)

    14:42 01.07.2023

  • 23 Кради Кради

    29 14 Отговор
    Точно затова не трябва да се приема Еврото защото при една криза с него и ние ще си изпатим! Ние трябва да си запазим лева и валутния борд той ни защитава и ни дава стабилност! Ако примерно Еврото се срине а ние сме си запазили Лева тогава валутния борд ни позволява да вържем лева към Долара или друга стабилна валута в този момент!

    12:10 03.07.2023

  • 24 да помним

    19 8 Отговор
    как един фалш $ стана 3500 златни лева!

    20:16 23.02.2025

  • 25 Гърция и украйна

    19 10 Отговор
    са фалирали държави! който иска да ги купува

    20:20 23.02.2025

  • 26 до ном 1 селинджър уж козлодуй

    13 2 Отговор
    работи, защото после за вас няма да има никакви ПЕНСИИ!!!!!

    20:22 23.02.2025

  • 27 Глупости

    30 5 Отговор
    Изкуствено създадени кризи за да се обере населението като се доведе до невиждани до тогава сътресения да му се отнемат активи и пари и да започне всичко не от 0 ами от минус -100...тази схема на грабежи е съгласувана с американците и беге комунисти хардлайнери и дс и целта беше да се ограби населението от тъм имоти активи и пари и богопомазаните да гепат всичко и да се постави началото на богати и бедни

    03:33 01.07.2025

  • 28 Хмм

    36 6 Отговор
    изкуствена инфлация, майдан, за да дойде костов на власт, да затвори предприятията, а безработните да отидат да работят в Германия, но в училище се учи английски и младите заминаха за Англия и САЩ, а възрастните в Испания, Италия, Гърция, че е по-близо и по-топло, за да се стигне до 2015 година, когато меркел нареди на всички да отворят границите си и да приемат имигранти, че се нуждаят от милион работници, какво се случи след това всички знаем, в България костов беше така намразен, че приеха царя като спасител, а той вкара турците във властта за първи път 120 години след Освобождението

    Коментиран от #34, #37

    03:39 01.07.2025

  • 29 Ами

    17 6 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    българската конституция не предвижда абдикация, освен това не се е заклевал пред Народното събрание, така че наистина е незаконен цар

    Коментиран от #31, #62

    03:47 01.07.2025

  • 30 Печатницата на БНБ

    19 1 Отговор
    Като изнасяха нафта с цистерните за армията на Югославия, в нарушение на ембаргото, плащането беше в дойче марки.

    05:20 01.07.2025

  • 31 Суспензия

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    След като в парламента беше приет закон срещу комунизЪма, това постави под съмнение референдума за народната република, соц конституцията с "ръководната роля на БКП" и създаде допълнителни правни абсурди.

    05:29 01.07.2025

  • 32 Перо

    27 6 Отговор
    Тази хиперинфлация я направи Сорос за да свали правителството на Жан Виденов! Изцяло външно мероприятие! Отидоха спестяванията на много хора, а тези, които извършиха криминалната приватизация останаха без кредити и задължения, остана им подарък!

    Коментиран от #35

    05:43 01.07.2025

  • 33 Сандо

    23 0 Отговор
    В някой хубав ден за България ще стане ясно кои и защо проведоха тази операция.А дотогава народът ще стои в мъглата и ще си чеше езиците,а някой ще набиват отдавна омръзналите ни опорки.

    05:55 01.07.2025

  • 34 Роко Сифреди

    7 19 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    Айде пак Костов е виновен. Между другото той беше човекът, който имаше топки да застане срещу руснаците. И благодарение на него сме в НАТО и ЕС.
    А сега за предприятията. През соц-а работеха, защото имаше кой да купува. Планова икономика, СИВ (всяка соц. държава прави нещо, другите са задължени да купуват). В момента, когато тези предприятия излязоха на европейския пазар се видя, че стоката им е скапана, но за сметка на това скъпа, защото нещо, което на Запад се прави от един човек, тука се правеше от трима, които имаха поне пет началника. А технологиите бяха остарели с 30-40 години спрямо Запада. Има много примери: Видахим - гумите "Вида", "Соди" - Девня, "Плама" - Плевен. Все мастодонти, които бълват стока, която никой не иска да купи.
    Кремиковци - предприятие с няколко хиляди работници, които произвеждат скъпа стомана, защото желязната руда, която се добива се оказва с 14% съдържание, при необходими 35%, за да е рентабилно.
    БГА-Балкан - самолети от съветска епоха, които не отговарят на изискванията на европейските летища.
    И затова беше необходима Приватизацията. Вярно е, че се откраднаха много пари, но твърденията, че огромните държавни заводи били унищожени, а са можели да работят не са верни. Те просто умряха на фона на конкуренцията. Всичко това доведе до фалит (пореден) на държавата и де факто България се спаси като взе ВСИЧКИ спестявания на хората. И покрай обезценяването на лева НЯКОИ хора станаха милионери защото кредитите им станаха 0 лева, а

    Коментиран от #36, #50

    06:15 01.07.2025

  • 35 Егаси правителството

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    С един Сорос не може да са справи....

    06:16 01.07.2025

  • 36 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    19 1 Отговор

    До коментар #34 от "Роко Сифреди":

    Ние ограбихме българите чрез ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

    06:20 01.07.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Другарят Тодор Вълчев

    24 2 Отговор
    шеф на БНБ ни докара кризата 1997 г., завършил в Берлин обучението си. Малко преди банковата криза сам подава оставката си и бяга при дъщеря си в Швейцария., Издавайки безобразни разрешителни на банки. Тогава всеки сервитьор можеше да има банка. Понеже нямаше Валутен Борд БНБ печаташе, правителството харчеше. С унищожаването на Валутен Борд при политиците, с които разполагаме, фалитът ни е гарантиран като в Гърция. Винаги негодници вербувани и обучавани на Запад, с ярко БКП потекло са унищожавали Българи, в симбиоза с местни мафиоти.

    06:50 01.07.2025

  • 39 БКП КОМУНИСТИТЕ

    13 5 Отговор
    Винаги са закопавали България. И при Виденов и при Луканов стигнахме до фалит на държавата. То затова и комунизма умре....безвъзвратно.

    06:58 01.07.2025

  • 40 Сега при демокрацията

    11 0 Отговор
    БКП БСП, ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, СДС ни закопават, всички са с БКП потекло. Включително Костов, политкомисар в УНСС, такива доносничеха срещу колегите си. България никога не е имала след 1944 истинско демократично управление до настоящия момент. Затова на комунистите в НС като чуят Референдум и им побеляват косите.

    07:19 01.07.2025

  • 41 клиниката

    4 1 Отговор
    По цял свят ВИНАГИ е имало 2 вида хора:
    1.Богати.....
    2.Всички останали.....
    ps Едните за сметка на другите - природен закон!!!

    07:38 01.07.2025

  • 42 Факт

    8 2 Отговор
    Очевидно, че при дългогодишни лоши политики на ЕЦБ и правителства от Еврозоната , основното предположение за непоклатимостта на курса, ощетява дисциплинираните ползватели на лева, поради неговото системно подценяване! Това е причината за репродуциращата се бедност в страната и за емиграцията.

    08:10 01.07.2025

  • 43 Румен Гечев

    9 3 Отговор
    Удобно не се споменава името на Гумен Речев.
    Той беше един от основните виновници за инфлацията тогава.
    А сега отново ръси мозък

    08:44 01.07.2025

  • 44 Татко Смърф

    0 0 Отговор
    Paedicabo ego vos Germani et irrumabo!
    Превод?

    09:13 01.07.2025

  • 45 Историк

    8 8 Отговор
    Статията описва всички събития, само че случайно ли пропуснато да се напише кой е довел страната до тази тежка финансова криза, а това е БКП, правителствата на Луканов и Виденов. Защо сега най-големите противници на еврото са Румен Гечев, който беше министър на икономиката при Жан Виденов и другите му съпартийци и кремълски подлоги? България стана за смях в цяла Европа с тези протести срещу еврото и с хората и ръчениците в Брюксел на кремълските екскурзианти, добре платени с евро. Така ще бъде докато търпим виновните да ни управляват.

    09:28 01.07.2025

  • 46 Орколюб

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не на еврото":

    Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Тръмп ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?

    09:52 01.07.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Леврон Църпърпръцумян

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Отиди си прибери патериците, касиерката на Лидл Козлодуй ги пази, забравил си ги на касата заедно с пакет памперси за възрастни.

    11:07 01.07.2025

  • 49 Стенли

    11 1 Отговор
    А истината е съвсем друга натиснаха Жан Виденов да разпродаде всички активи на държавата и той отказа тогава му спретнаха този номер с хиперинфлацията и дойде големия "демократ,"Иван Костов на бял кон и разпродаде всички активи на държавата за жълти стотинки БГА Балкан който имаше самолети и хеликоптери за милиони долари го продаде на евреите за сто и петдесет хиляди долара и прочие и прочие

    Коментиран от #51

    12:43 01.07.2025

  • 50 7777777

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "Роко Сифреди":

    АКО БЯХМЕ ЗАПАЗИЛИ ТОВА, КОЕТО КОСТОВ РАЗСИПА И С МАЛКО НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГА ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗНАЕШ ЛИ КЪДЕ ЩЕШЕ ДА Е БЪЛГАРИЯ СЕГА, ИМАХМЕ КАДРИ И ПОТЕНЦИЯЛ, ТОГАВА БЯХМЕ 27 ИКОНОМИКА В СВЕТА, А СЕГА СМЕ ЕДНА АМЕРИКАНСКА БАНАНОВА ПЛАНТАЦИЯ!

    Коментиран от #54

    13:02 01.07.2025

  • 51 явер

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Стенли":

    Кой разпродаде България с бонови книжки, така наречена масова приватизация, некадърника Жан Виденов и Румен Гечев, а купуваха Баневи и такива като тях, спомням си един който почина Карабашев ли беше. Иван Костов извърши касова приватизация и продаде каквото е останало на комунистите или техните деца. При управлението на Иван Костов, държавата ни тръгна по-добър път и на, който не му харесва сега в България има много тоталитарни държави да заминава там.

    13:12 01.07.2025

  • 52 свидетел

    10 2 Отговор
    Жан Виденовата зима е майданът, спретнат на България от европейските капиталиститески държави и САЩ и осъществен с помощта на предатели политици като ОГИ ДИ ДОЙНИ и предателите в БКП, станали партизани на 8-ми срещу 9-ти септември ! Сега наследниците на тези предатели искат да премахнат българския лев!
    Защо депутатите са гласували държавен бюджет за 2025г., в който е заложен голям дефицит? Пак опит за майдана! Мафията и дълбоката държава на Боко и Шиши и правителството на Росен Желязков ги чака Народен съд. Няма да има прошка за ликвидаторите на лева! Некадърни управници, искате с приемането на еврото да прикриете некадърното си управление и действителното икономическо състояние на държавата ни и инфлацията, която от около 2 години се усеща от обикновените хора!

    13:13 01.07.2025

  • 53 явер

    4 2 Отговор
    На мен не ми харесваше в България през 90г. и отидох на Запад, сега тука ми харесва и си живея тук. Като дойдат "патриотите" на власт пак отивам в чужбина. Не се живее 1000г., че да си губя живота с идиоти.

    13:16 01.07.2025

  • 54 България

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "7777777":

    Трябваше да следва пътя на Китай....айде обясни какво имаш в предвид да бяхме запазили това което Костов съсипа как го виждаш...чия собственост трябваше да е , кой да ги управлява ...ако пак държавата със стария начин на разсъждение и управление къде щеше да е разликата с преди 89-та?! Кофти народ сме...крадлив и мързелив

    13:18 01.07.2025

  • 55 до коментар 34

    4 5 Отговор
    Не си прав! В България се произвеждаха суровини и стоки на над европейско пниво! Не може с два-три примера да изтриеш и зачекнеш всичко! Защото не е само тежката промишленост! Всички още си мечтаят по вкусните и по джоба на всеки българин сирене, кашкавал, колбаси и луканки от времото на Бай Тошо! А за екологичното месо д0а не говорим! Евтини ел.енергия, вода, безплатно здравеопазване и образование и др. Питай родителите си и техните родители, ако са живи! Сега България не произвежда дори конци за шиене, да не говорим чесами произвеждахме коприната, копринените платове и дрехите! / напр. завод "Арда" - Русе/. Сега колко дни издържат обувките, които купуваш? да не говорим за няколко сезона обувките, произведени от българските обувни заводи при социализма!
    Хора, бдете! С приемането на еврото са ни подготвили поредния МАЙДАН!

    13:29 01.07.2025

  • 56 до коментар 29

    3 0 Отговор
    ти знаеш ли на колко години е бил царят, когато майка му е принудена да замине за Испания през Египет?

    13:34 01.07.2025

  • 57 мани беги

    5 2 Отговор
    това, което не ни казват е, че при борда, ние си дадохме всичкото злато в дойче банк, която обаче е подчинена на английската банка, заради 2 свет. война ... та златото ни е в лондон ... дойче банк няма в германия ... инак малко над 30т. злато отиде в русия, за да ни освободи ... мислите си, че пиша глупости, ама е истината ... левът не можем го вържем за златото, защото нямаме толкова ... левът го приключиха кобургите и англичаните

    14:25 01.07.2025

  • 58 1997 година!

    5 2 Отговор
    Как икостов е.а м.м.та на българите с предварително заплануваната хипер инфлация!Как и да го кълнат българите,малко му е!

    14:36 01.07.2025

  • 59 Да...а..а

    3 1 Отговор
    А сега...НИЕ ли ще спасяваме ГЕРМАНИЯ..?

    17:17 01.07.2025

  • 60 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Достоен":

    То и БНБ не са виновни. Системата се контролира от вън, те казват ние читави ли сме или не. Жан Виденов пречеше и беше натиснат. Не решава никой в България кой ще кара влака. Махнаха Виденов и всичко миряса.

    17:53 01.07.2025

  • 61 Истината

    4 2 Отговор
    Всичко започна от плана Ран-Ът.

    17:54 01.07.2025

  • 62 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Въобще не е коронясан. Бил е престонаследник. Толкова. Няма нищо общо с България и без това, цялото му котило са пълна леш.

    17:55 01.07.2025

  • 63 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "КОГАТО БСП УПРАВЛЯВА":

    Мхм, БСП... ехх, че сте наивници... Що не питаш Плевнелиев как през 90те със скъсаните си дънки и счупената лада е... отишъл в Германия и Е ОТВОРИЛ ФИРМА!!! И го разказва сякаш сам си вярва... За да отвориш фирма в Германия през 90те то трябва депозит от 100 хиляди марки, които не можеш да пипаш. Плевнелиев от БСП ли е? Раздадоха на определени хора пари, така е. Не, няма общо непременно с БСП. Гриша Ганчев също така почна.

    Коментиран от #66

    17:58 01.07.2025

  • 64 Ти ще

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не на еврото":

    Го видиш дебелия като падне борда,щото тоя борд не е вечен
    Тогава ще разбереш истината за левчето което толкова пазите
    Левчето беше сила когато беше обезпечено със злато А сега не става и за бърсане
    Но вие продължавайте да бленувате за левчето и тайно се молете да дойде еврото

    23:41 01.07.2025

  • 65 Горски

    2 1 Отговор
    Държавата е фалирала.Трябва да вземем големи заеми и затова ще бутнат Валутния борд.Трябват и стотици милиарди заеми за война с Русия. Мутри, чалгаджии, бивши социалисти и кафяви десни си точат зъбите да лапнат повече от половината годишен бюджет на България! А, за да могат да го направят са готови да подарят приблизително още толкова на господарите си от Брюксел. Еврото няма да направи хората по-богати" знаем. Инфлация, обезценяване, липса на икономически суверенитет. Еврото ще донесе глад и мизерия!
    Още на втория ден сме свидетели не само на абсолютен хаос, но и на нов скок на цените! Не пожелахте референдум за еврото - ще се наложи да преглътнете референдум за напускане на прокажения "съюз".

    03:32 01.07.2026

  • 66 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пилотът Гошу":

    Не, не е от бсп,а от БКП.....,както и цялата Олигархия. Четете им автобиографията,а и на роднините. Всички са навързани. Вижте в кои ръце е едрия капитал в България. Как тези, които до вчера бяха най големите комунистивласттабешетяхна, след 1989 година същите станаха най големите капиталисти. И властта пак е тяхна

    04:10 01.07.2026

  • 67 Църен крадлив Ваньо

    2 0 Отговор
    Жан Виденов не разреши крадлива приватизация и му спретнаха хиперинфлация. Не му отпуснаха 700 милиона за покриване на дългове и разходи. И се появи услужливия Иван Костов и каквото имаше за крадене и унищожаване, църен Ваньо го подари.

    Коментиран от #68

    04:31 01.07.2026

  • 68 ДА ТВА Е САМАТА ИСТИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Църен крадлив Ваньо":

    А ПРОПО И Е ТУРЦИЯ НЕ Е СПРЯЛО ДА ИМА СУПЕР ИНФЛАЦИЯ АМА НЕ НАПРАВИХА ТВА СКРАПИРАНЕ И ГРАБЕЖ КАКТО ТУКА И СЕ ВИЖДА РАЗЛИКАТА...

    04:36 01.07.2026

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