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Битката за София: Вили Лилков издигнат за кмет от инициативен комитет

15 Юли, 2023 15:31 610 22

Битката за София: Вили Лилков издигнат за кмет от инициативен комитет

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  • вили лилков-
  • инициативен комитет

Сред подкрепилите Вили Лилков са имена като Аня Пенчева, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Надежда Нейнски, Петър Москов и други

Битката за София: Вили Лилков издигнат за кмет от инициативен комитет - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гражданска инициатива издига бившия заместник-председател на Столичния общински съвет Вили Лилков за кмет на София. Кандидатурата му беше обявена в социалните мрежи, съобщват от bTV. Във Фейсбук е създадена специална страница в негова подкрепа.
Зад номинацията на Вили Лилков за кмет на София застават много утвърдени български имена:

Адриана Гигова – БАН
Александър Гигов – спортен журналист
Аня Пенчева - актриса
Богдана Карадочева
Ваньо Шарков - бивш народен представител от СДС
Васил Георгиев – Кръпката
Владо Боянов - баскетболист, журналист
Вася Иванова - доктор на икономическите науки
Елена Жандова - актриса
Жаклин Толева - БДФ (Българския демократически форум)
Ивайло Караньотов - предприемач
Ивайло Цветков - Нойзи - културолог
Иван Ибришимов - журналист
Иван Лечев - музикант
Иван Сотиров - бивш народен представител от СДС
Иван Стамболов (Сула) - журналист
Любомир Канов - психиатър
Михаил Вешим - журналист и писател
Момчил Дойчев - съпредседател на Атлантическия съвет
Муравей Радев - бивш министър на финансите
Надежда Нейнски - бивш министър на външните работи и лидер на СДС
Николай Ненчев - юрист , бивш министър на отбраната
Петър Москов - председател на КОД (Консервативно обединение на десницата)
Проф. Бисер Цолов - преподавател в НСА
Проф. Кирил Топалов - учен, писател, дипломат
Рени Нешкова - журналист
Росен Елезов - режисьор
Стефан Димитров - композитор
Стоян Радев - режисьор
Светлозар Раянов - доктор по екология - ТУ - Дрезден
Теди Москов - режисьор
Тодор Токин - журналист
Виктор Димчев - продуцент
Гита Минкова - журналист
Доктор Ирена Тодорова - политолог
Доктор Борислав Цеков - конституционалист, бивш народен представител
Проф. Антоанета Христова – НБУ
Адриана Андреева - художник-сценограф и преводач
Людмила Андровска - писател
От публикацията става ясно, че списъкът се допълва.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русофил

    18 8 Отговор
    Който кандидат обещае да бутне мочата до края на 2023 ще спечели изборите.

    Коментиран от #2

    15:32 15.07.2023

  • 2 Нов €вроатлантик

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Русофил":

    Който свали Укро-знамето от СОС - а печели изборите !

    Коментиран от #8

    15:35 15.07.2023

  • 3 пламен

    10 9 Отговор
    Приветствам
    Моят кандидат е Вили Лилков

    15:37 15.07.2023

  • 4 САТЪРА НА ХАНА

    9 8 Отговор
    НЕ ВИДЯХ НИТО ЕДИН РАБОТНИК В ТОЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
    ....
    ВСИЧКИТЕ ЧАНТАДЖИИ, УСВОИТЕЛИ НА ФОНДОВЕ И ДОМАШНИ АЛКОХОЛИЦИ

    Коментиран от #12

    15:42 15.07.2023


  • 5 Шопо

    3 3 Отговор
    Кмето ке бъде назначен от Тиквуч......

    15:45 15.07.2023

  • 6 Майстора

    3 0 Отговор
    И крадливите нещо се цепят.

    15:47 15.07.2023

  • 7 фен

    4 3 Отговор
    Доста по - сериозно, от на Киро десара...

    15:49 15.07.2023

  • 8 Така ще да е

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нов €вроатлантик":

    В София най малкото ще си изяде боя.

    Коментиран от #10

    15:49 15.07.2023

  • 9 оня с коня

    4 4 Отговор
    давай вили!!! бий ги лилков!!

    Коментиран от #11

    15:49 15.07.2023

  • 10 А бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така ще да е":

    в тая София много побойници, бе !

    15:55 15.07.2023

  • 11 Айдееее

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Вили, айдееее Лилков !

    15:56 15.07.2023

  • 12 БОЦ - ко

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Ни сатър си, нито хан,
    Битият е бит, а ти ....

    15:58 15.07.2023

  • 13 Ветеран от Протеста

    1 1 Отговор
    Искрено се надявам София да избере професор Вили Лилков за кмет на тези избори.Доказан Ерудит и Демократ...Успех ,Професоре!!!

    Коментиран от #18, #20

    16:00 15.07.2023

  • 14 Този мач сме го играли и знаем резултата

    2 1 Отговор
    САМО КАТО ПРОЧЕТЕШ, КОИ ХИЕНИ СА В ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ, ТИ СТАВА ЯСНО, ЧЕ СЕ ЗАВЪРТАТ ОГРОМНИ МЕРАЦИ ЗА ПАРИТЕ НА СОФИЯНЦИ! ПРОДЪЛЖАВА ГРАБЕЖА - ШАРЕНИЯ, ДАНДАНИЯ, БАЛОНЧЕТА, БАЙРАЧЕТА, РЕЧИ И И ХОП - В ХАЗНАТА НЯМА И ЛЕВ!

    16:00 15.07.2023

  • 15 Препатил

    0 1 Отговор
    33 години чакам и ми се изчака чакалото !

    16:01 15.07.2023

  • 16 Сашко

    1 2 Отговор
    Браво цял комитет от безделници подкрепя човек веселяк по външност.

    16:01 15.07.2023

  • 17 Лост

    1 1 Отговор
    Засега списъкът се допълвал, скоро щял да се изпразва.

    16:02 15.07.2023

  • 18 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":

    една част ще го избере 100% !

    16:02 15.07.2023

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Паритеее! Парите на града да се върнат

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":

    На София не и трябва "ерудит и демократ", на София са и нужни прокурор, съдия, икономист и най - вече ЧЕСТЕН ЧОВЕК!

    16:05 15.07.2023

  • 21 Тес Тис

    0 0 Отговор
    Доста атлантическа измет в списъка, значи не е нашият кандидат

    16:05 15.07.2023

  • 22 Смех !

    0 0 Отговор
    Вили Лилков ! Що за име ? Визия и качества -0 !!!

    16:05 15.07.2023

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