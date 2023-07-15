Битката за София: Вили Лилков издигнат за кмет от инициативен комитет

Гражданска инициатива издига бившия заместник-председател на Столичния общински съвет Вили Лилков за кмет на София. Кандидатурата му беше обявена в социалните мрежи, съобщват от bTV. Във Фейсбук е създадена специална страница в негова подкрепа.

Зад номинацията на Вили Лилков за кмет на София застават много утвърдени български имена:

Адриана Гигова – БАН

Александър Гигов – спортен журналист

Аня Пенчева - актриса

Богдана Карадочева

Ваньо Шарков - бивш народен представител от СДС

Васил Георгиев – Кръпката

Владо Боянов - баскетболист, журналист

Вася Иванова - доктор на икономическите науки

Елена Жандова - актриса

Жаклин Толева - БДФ (Българския демократически форум)

Ивайло Караньотов - предприемач

Ивайло Цветков - Нойзи - културолог

Иван Ибришимов - журналист

Иван Лечев - музикант

Иван Сотиров - бивш народен представител от СДС

Иван Стамболов (Сула) - журналист

Любомир Канов - психиатър

Михаил Вешим - журналист и писател

Момчил Дойчев - съпредседател на Атлантическия съвет

Муравей Радев - бивш министър на финансите

Надежда Нейнски - бивш министър на външните работи и лидер на СДС

Николай Ненчев - юрист , бивш министър на отбраната

Петър Москов - председател на КОД (Консервативно обединение на десницата)

Проф. Бисер Цолов - преподавател в НСА

Проф. Кирил Топалов - учен, писател, дипломат

Рени Нешкова - журналист

Росен Елезов - режисьор

Стефан Димитров - композитор

Стоян Радев - режисьор

Светлозар Раянов - доктор по екология - ТУ - Дрезден

Теди Москов - режисьор

Тодор Токин - журналист

Виктор Димчев - продуцент

Гита Минкова - журналист

Доктор Ирена Тодорова - политолог

Доктор Борислав Цеков - конституционалист, бивш народен представител

Проф. Антоанета Христова – НБУ

Адриана Андреева - художник-сценограф и преводач

Людмила Андровска - писател

От публикацията става ясно, че списъкът се допълва.