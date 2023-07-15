Битката за София: Вили Лилков издигнат за кмет от инициативен комитет

Гражданска инициатива издига бившия заместник-председател на Столичния общински съвет Вили Лилков за кмет на София. Кандидатурата му беше обявена в социалните мрежи, съобщват от bTV. Във Фейсбук е създадена специална страница в негова подкрепа.
Зад номинацията на Вили Лилков за кмет на София застават много утвърдени български имена:
Адриана Гигова – БАН
Александър Гигов – спортен журналист
Аня Пенчева - актриса
Богдана Карадочева
Ваньо Шарков - бивш народен представител от СДС
Васил Георгиев – Кръпката
Владо Боянов - баскетболист, журналист
Вася Иванова - доктор на икономическите науки
Елена Жандова - актриса
Жаклин Толева - БДФ (Българския демократически форум)
Ивайло Караньотов - предприемач
Ивайло Цветков - Нойзи - културолог
Иван Ибришимов - журналист
Иван Лечев - музикант
Иван Сотиров - бивш народен представител от СДС
Иван Стамболов (Сула) - журналист
Любомир Канов - психиатър
Михаил Вешим - журналист и писател
Момчил Дойчев - съпредседател на Атлантическия съвет
Муравей Радев - бивш министър на финансите
Надежда Нейнски - бивш министър на външните работи и лидер на СДС
Николай Ненчев - юрист , бивш министър на отбраната
Петър Москов - председател на КОД (Консервативно обединение на десницата)
Проф. Бисер Цолов - преподавател в НСА
Проф. Кирил Топалов - учен, писател, дипломат
Рени Нешкова - журналист
Росен Елезов - режисьор
Стефан Димитров - композитор
Стоян Радев - режисьор
Светлозар Раянов - доктор по екология - ТУ - Дрезден
Теди Москов - режисьор
Тодор Токин - журналист
Виктор Димчев - продуцент
Гита Минкова - журналист
Доктор Ирена Тодорова - политолог
Доктор Борислав Цеков - конституционалист, бивш народен представител
Проф. Антоанета Христова – НБУ
Адриана Андреева - художник-сценограф и преводач
Людмила Андровска - писател
От публикацията става ясно, че списъкът се допълва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофил
Коментиран от #2
15:32 15.07.2023
2 Нов €вроатлантик
До коментар #1 от "Русофил":Който свали Укро-знамето от СОС - а печели изборите !
Коментиран от #8
15:35 15.07.2023
3 пламен
Моят кандидат е Вили Лилков
15:37 15.07.2023
4 САТЪРА НА ХАНА
....
ВСИЧКИТЕ ЧАНТАДЖИИ, УСВОИТЕЛИ НА ФОНДОВЕ И ДОМАШНИ АЛКОХОЛИЦИ
Коментиран от #12
15:42 15.07.2023
5 Шопо
15:45 15.07.2023
6 Майстора
15:47 15.07.2023
7 фен
15:49 15.07.2023
8 Така ще да е
До коментар #2 от "Нов €вроатлантик":В София най малкото ще си изяде боя.
Коментиран от #10
15:49 15.07.2023
9 оня с коня
Коментиран от #11
15:49 15.07.2023
10 А бе,
До коментар #8 от "Така ще да е":в тая София много побойници, бе !
15:55 15.07.2023
11 Айдееее
До коментар #9 от "оня с коня":Вили, айдееее Лилков !
15:56 15.07.2023
12 БОЦ - ко
До коментар #4 от "САТЪРА НА ХАНА":Ни сатър си, нито хан,
Битият е бит, а ти ....
15:58 15.07.2023
13 Ветеран от Протеста
Коментиран от #18, #20
16:00 15.07.2023
14 Този мач сме го играли и знаем резултата
16:00 15.07.2023
15 Препатил
16:01 15.07.2023
16 Сашко
16:01 15.07.2023
17 Лост
16:02 15.07.2023
18 Така е
До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":една част ще го избере 100% !
16:02 15.07.2023
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Паритеее! Парите на града да се върнат
До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":На София не и трябва "ерудит и демократ", на София са и нужни прокурор, съдия, икономист и най - вече ЧЕСТЕН ЧОВЕК!
16:05 15.07.2023
21 Тес Тис
16:05 15.07.2023
22 Смех !
16:05 15.07.2023