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Ротацията започна: Надежда Йорданова замени Радослав Чолаков като шеф на Комисията по конституционни въпроси

12 Януари, 2024 11:18 648 13

Ротацията започна: Надежда Йорданова замени Радослав Чолаков като шеф на Комисията по конституционни въпроси

  • ротация-
  • надежда йорданова

Депутатът от ГЕРБ - СДС става редови член на Комисията за взаимодействие с гражданското общество

Ротацията започна: Надежда Йорданова замени Радослав Чолаков като шеф на Комисията по конституционни въпроси - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

Парламентът реши да освободи Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС като председател и член на Комисията по конституционни въпроси, съобщи БНР.

Ръководството на комисията поема Надежда Йорданова от ПП-ДБ, а мястото на Чолаков в нея като представител на ГЕРБ заема Анна Александрова.

Чолаков ще я замести като редови член на Комисията за взаимодействие с гражданското общество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    26 0 Отговор
    Айде почна се Мис Пиги, Лорера, Нестимирката на благи постове .... закривай кочин.ата

    11:20 12.01.2024

  • 2 пешо

    26 1 Отговор
    докога ще ги траем тия боклуци да се менкат и въртят далаверките си

    Коментиран от #6

    11:20 12.01.2024

  • 3 Ротация

    11 0 Отговор
    Сега тя е от горе

    11:23 12.01.2024

  • 4 Гнустна Делавера

    14 0 Отговор
    Е сглобката.

    11:23 12.01.2024


  • 5 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Браво! Мис Пиглет ще довърши започнатото от ГЕРБ

    11:24 12.01.2024

  • 6 Докато

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Си "пешо" - все ще е така.
    Жалкото е, че никога няма да узрееш за "Петър"...

    Коментиран от #9

    11:26 12.01.2024

  • 7 Булба67

    6 0 Отговор
    Във втората година на войната
    отново ни нахраниха сес трици
    И пуснаха със Закон от ,,хапсаната"
    светите либерални мъчиници!
    И виждам ги пристъпват леко,леко
    покланят се и стават пак министри
    челата им отново пак са светли
    А Досиетата отново пак са чисти!

    11:28 12.01.2024

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор
    Кога ще ротират Ленче не разбрах Злите езици говорят че вчера е имало кратка музикална програма с елементи на изненада

    11:32 12.01.2024

  • 9 пешо

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Докато":

    по добре пешо , отколкото селтака хитър ПЕТЪР

    11:32 12.01.2024

  • 10 Град Симитли

    6 2 Отговор
    "Преоблякъл се Илия, погледнал се--пак с тия!"

    11:34 12.01.2024

  • 11 Тошко

    7 0 Отговор
    Истинската ротация реално ще се случи, когато започнат да влизат хора в затвора, на ден по 10-ина души осъдени с ефективна присъда от позорната коалиция.

    11:50 12.01.2024

  • 12 Хайаха

    0 1 Отговор
    Пешо е даскал милиоцотер а петю е смолянски прецидент, голтак кокушкар и милионер гаражу

    11:53 12.01.2024

  • 13 ....

    1 0 Отговор
    Кой ви гледа дипломите и прави били навремето юристите, може и с напечатана от великотърновският право, и това го казваха те, ченгетата, да бях си купил и аз, а днес е вдовец, дъщеря му в пловдив завърли медицина баце и са комшии в квартал веселххх с надигащата глава калина. Някои си мислеха, че цял живот ще са звезди, но между другото, и на вдовеца жена му, мир на душата й, на 45 си отиде от този свят и парите им са с много труд, работиха в предприятие и отглеждаха овце, дошли от Х села. Поне бе хубаво при соца, че приемаха с отличен успех съдии прокурори, завършили в СУ, право. И преминали през районен, окръжен и нагоре, а днес без един ден стаж в съда като съдии ги назначават с разни други университети, а що не и с купени дипломи, женели, раждали деца, а кога са завършвали редовно обучение не биллит както казват някои умни българи. Простите ще вземат решения, вместо обратното, но така е при анархията, хлебаря кове обувките и тъй нататък. Гражданска позиция.

    12:04 12.01.2024

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