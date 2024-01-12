Ротацията започна: Надежда Йорданова замени Радослав Чолаков като шеф на Комисията по конституционни въпроси

Парламентът реши да освободи Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС като председател и член на Комисията по конституционни въпроси, съобщи БНР.

Ръководството на комисията поема Надежда Йорданова от ПП-ДБ, а мястото на Чолаков в нея като представител на ГЕРБ заема Анна Александрова.

Чолаков ще я замести като редови член на Комисията за взаимодействие с гражданското общество.