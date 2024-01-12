Ротацията започна: Надежда Йорданова замени Радослав Чолаков като шеф на Комисията по конституционни въпроси

Парламентът реши да освободи Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС като председател и член на Комисията по конституционни въпроси, съобщи БНР.
Ръководството на комисията поема Надежда Йорданова от ПП-ДБ, а мястото на Чолаков в нея като представител на ГЕРБ заема Анна Александрова.
Чолаков ще я замести като редови член на Комисията за взаимодействие с гражданското общество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ти да видиш
11:20 12.01.2024
2 пешо
Коментиран от #6
11:20 12.01.2024
3 Ротация
11:23 12.01.2024
4 Гнустна Делавера
11:23 12.01.2024
5 Последния Софиянец
11:24 12.01.2024
6 Докато
До коментар #2 от "пешо":Си "пешо" - все ще е така.
Жалкото е, че никога няма да узрееш за "Петър"...
Коментиран от #9
11:26 12.01.2024
7 Булба67
отново ни нахраниха сес трици
И пуснаха със Закон от ,,хапсаната"
светите либерални мъчиници!
И виждам ги пристъпват леко,леко
покланят се и стават пак министри
челата им отново пак са светли
А Досиетата отново пак са чисти!
11:28 12.01.2024
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:32 12.01.2024
9 пешо
До коментар #6 от "Докато":по добре пешо , отколкото селтака хитър ПЕТЪР
11:32 12.01.2024
10 Град Симитли
11:34 12.01.2024
11 Тошко
11:50 12.01.2024
12 Хайаха
11:53 12.01.2024
13 ....
12:04 12.01.2024