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Лена Бориславова и бебето й поздравиха от Ямбол с Възкресение Христово

5 Май, 2024 13:41 972 47

Лена Бориславова и бебето й поздравиха от Ямбол с Възкресение Христово

  • лена бориславова-
  • поздрави-
  • великден

"Весели и Светли празници! Христос Воскресе!", е написала Лена Бориславова

Лена Бориславова и бебето й поздравиха от Ямбол с Възкресение Христово - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият шеф на политическия кабинет на Кирил Петков Лена Бориславова се е отбелязала заедно с мъжа си Мирослав Иванов в Ямбол във "Фейсбук".

Тя поздравява последователите си с Възкресение и е пуснала снимка, на която бебешка ръка и нейната стискат боядисано яйце.

"Весели и Светли празници! Христос Воскресе!", е написала Лена Бориславова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Трите мечки и златната ябълка

    42 3 Отговор
    Дреме ми на у.я

    13:42 05.05.2024

  • 2 Айде и другият пропаднал човек

    56 3 Отговор
    Измамница! Какво става с документната измама.

    13:42 05.05.2024

  • 3 Само тая липсваше

    53 3 Отговор
    Да ни поздравява. Прибира парата и живи и здрави балъците и ура.

    13:43 05.05.2024

  • 4 КОМЕНТАР

    11 6 Отговор
    СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ ЗА нея

    13:45 05.05.2024

  • 5 Гост

    40 2 Отговор
    И ква е тая ,че ни поздравява . Не ни дреме за нея .

    13:45 05.05.2024

  • 6 Отец Дионисий

    42 2 Отговор
    Прелюбодейството е смъртен грях!Покай се грешнице!

    13:46 05.05.2024

  • 7 ЛЕНА Е ВЕЩИЦА И ТРЯБВА ДА ГНИЕ

    34 1 Отговор
    В ЗАНДАНА , ИЛИ В ЦИГАНСКАТА МАХАЛА НА ЯМБОЛ - ТАМ ДЕМОКРАТИТЕ ЩЕ Я НАПРАВЯТ ЩАСТЛИВА НА ПАРАПЕТИТЕ СИ !

    13:46 05.05.2024

  • 8 Мими Кучева

    36 1 Отговор
    Плача от умиление и си закачих две яйца на парапета!💋👧🥳🤡👍

    13:46 05.05.2024

  • 9 Дреме ми

    18 1 Отговор
    На дедовия

    13:47 05.05.2024

  • 10 Факти

    34 0 Отговор
    Вие се подигравате с празника

    Коментиран от #13

    13:48 05.05.2024

  • 11 Сатана Z

    32 2 Отговор
    Факти се превърна на семеен сайт на Киро ,Лена и тяхната дъщеря.От сутринта ни облъчват с новини от тази разпасана двойка живееща в грях според християнските ценности.Бал на Великден.

    13:49 05.05.2024

  • 12 Българин

    22 1 Отговор
    Това е неистински поздрав и духовна съблазън. След всички нейни деяния сега иска мислено да ни приобщи отново към себе си. Същото правят днес и други политици, възползвайки се от празника.

    13:49 05.05.2024

  • 13 Лена Кирова Мирова

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Не бе,Мара Пулицъра е тва.💋👧🥳🤡👍

    13:49 05.05.2024

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Му ха ха ха

    14 2 Отговор
    Много ми дреме за ленчето

    13:50 05.05.2024

  • 16 Парапет и пица

    14 2 Отговор
    Тъмни и студени празници,Ристо мотористо възкръсна але, ежте моите космати м.де...

    13:51 05.05.2024

  • 17 Факт

    12 0 Отговор
    Христос воскресе да сте живи и здрави и все така да ни забавлявате 😜

    13:53 05.05.2024

  • 18 Аййййй

    22 0 Отговор
    Сега очакваме поздрав от Ристю седящия скут

    13:54 05.05.2024

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Поправка

    21 1 Отговор
    Лена общата и детето на Кирото... И надали е поздрав техното

    13:56 05.05.2024

  • 21 123

    17 1 Отговор
    Що занимавате хората със платените слуги на Сатанистите?

    13:58 05.05.2024

  • 22 ЗиС 5

    20 1 Отговор
    Лена Бориславова и 13 600 лева поздравиха от Ямбол.

    13:59 05.05.2024

  • 23 На Великден

    16 1 Отговор
    Със сатанисти ни занимавате,ей...

    13:59 05.05.2024

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 РАШКОВ

    14 1 Отговор
    КЪДЕ СПИШ БЕ
    ЛЕНА ПАРАПЕТА НИ ПОЗДРАВИ
    ГЕНЕРАЛ ОПУЛЕНИЯ ВЕЛИКАН НИ ПОЗДРАВИ
    АРЕ БЕ МОЙ
    ДА НЕ СИ В ТОАЛЕТНАТА
    НЕ ЧЕ НИЕ ТИ Е ТАМ МЯСТОТО
    АБЕ НЯКОЙ ОТ КОКОРЧОВИТЕ ХОРА ОТ АРЕСТА
    НЯМА ЛИ ДА НИ ПОЗДРАВЯТ А ПУДЕЛА

    13:59 05.05.2024

  • 26 Ами

    7 1 Отговор
    Тя от Ямбол ли е?

    Коментиран от #47

    14:03 05.05.2024

  • 27 БРАВО

    18 1 Отговор
    Сливинския затвор е на близо, до година от там да праща поздрави!

    14:03 05.05.2024

  • 28 Това

    17 1 Отговор
    са политически агитации, а не духовни поздрави. Да не забряваме, че се крие зад детето си заради фалшивите подписи. Голямо падение,голямо.

    14:05 05.05.2024

  • 29 За лена ПП

    0 6 Отговор
    🙏🏼Воистина въскресе 🙏🏼

    14:06 05.05.2024

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зиг

    5 0 Отговор
    Ето,на това
    Се казва
    Новина.Дочакахме туй нещо.

    14:09 05.05.2024

  • 32 2121

    14 2 Отговор
    Все про-..сти..тут---.ки ни поздравяват-метресата на Борисов-Силвия Великова/ГЛАВАНАЦИ от 13.09.2019 г.-има запис/,ЛенаПарапетова,Петко Петков/забягнал в каторжническа, фашистка ,баптиска Канада/,неграмотника про100Киро и Линда канадката/с най-скъпите торти в София,дори,български не знае/ и всички неверници -адвентисти, петдесятници, дъновисти/Йордан Кимджалов/,....От къде намирате тези Безбожници да мърсят Светите Празници?А . наркоманските сащ , фашистка ,Бандеровска Окраина/разрушили православни храмове/няма да коментирам..За Провославна България! За Православна Русия! За Румен Радев! За Вл. Вл. Путин!

    Коментиран от #38

    14:11 05.05.2024

  • 33 Механик

    7 0 Отговор
    А таткото казаха ли кой е или още го пазят в тайна?

    14:22 05.05.2024

  • 34 Ванков

    6 0 Отговор
    Коя е тая?...Чие бебе?

    14:29 05.05.2024

  • 35 Гост

    6 0 Отговор
    Тате киро с тях ли е?

    14:33 05.05.2024

  • 36 Въпрос

    5 0 Отговор
    На кого прилича бебето?

    Коментиран от #45

    14:35 05.05.2024

  • 37 въобще не ме интересува

    4 0 Отговор
    тази и тези, изникнали от нищото и доказали, че ЗА НИЩО не стават освен да развалят, лъжат и крадат за сметка на хората.

    14:36 05.05.2024

  • 38 "Св. Наум"

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "2121":

    Извинете ни !
    Паци ента се е отвър зЪл...

    14:39 05.05.2024

  • 39 Мда

    5 0 Отговор
    Факти докога ще ни занимавате с безбожници, безпътници и и българопродавци?

    14:40 05.05.2024

  • 40 Гнус ляри

    5 0 Отговор
    Чакаме снимка и с мазно кафе на парапета.

    Коментиран от #44

    14:45 05.05.2024

  • 41 Кънчо

    3 0 Отговор
    Безсрамие. Ама то не се учудвам.

    14:46 05.05.2024

  • 42 Гост

    3 0 Отговор
    Парапети парапети парапети.....

    14:47 05.05.2024

  • 43 Хихи

    2 0 Отговор
    Тя на беше ли снощи с Киро в Дупница
    На партийно събрание де....

    14:49 05.05.2024

  • 44 Хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Гнус ляри":

    Абе аз чакам видео, ама Гешев нещо спи...

    14:50 05.05.2024

  • 45 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Въпрос":

    На баща си

    14:51 05.05.2024

  • 46 Як Ямболия

    1 0 Отговор
    Дей Ленчето .....носи ли парапета ?

    14:52 05.05.2024

  • 47 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    Правена е в Дупница

    14:53 05.05.2024

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