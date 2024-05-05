Лена Бориславова и бебето й поздравиха от Ямбол с Възкресение Христово

Бившият шеф на политическия кабинет на Кирил Петков Лена Бориславова се е отбелязала заедно с мъжа си Мирослав Иванов в Ямбол във "Фейсбук".
Тя поздравява последователите си с Възкресение и е пуснала снимка, на която бебешка ръка и нейната стискат боядисано яйце.
"Весели и Светли празници! Христос Воскресе!", е написала Лена Бориславова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трите мечки и златната ябълка
13:42 05.05.2024
2 Айде и другият пропаднал човек
13:42 05.05.2024
3 Само тая липсваше
13:43 05.05.2024
4 КОМЕНТАР
13:45 05.05.2024
5 Гост
13:45 05.05.2024
6 Отец Дионисий
13:46 05.05.2024
7 ЛЕНА Е ВЕЩИЦА И ТРЯБВА ДА ГНИЕ
13:46 05.05.2024
8 Мими Кучева
13:46 05.05.2024
9 Дреме ми
13:47 05.05.2024
10 Факти
Коментиран от #13
13:48 05.05.2024
11 Сатана Z
13:49 05.05.2024
12 Българин
13:49 05.05.2024
13 Лена Кирова Мирова
До коментар #10 от "Факти":Не бе,Мара Пулицъра е тва.💋👧🥳🤡👍
13:49 05.05.2024
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Му ха ха ха
13:50 05.05.2024
16 Парапет и пица
13:51 05.05.2024
17 Факт
13:53 05.05.2024
18 Аййййй
13:54 05.05.2024
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Поправка
13:56 05.05.2024
21 123
13:58 05.05.2024
22 ЗиС 5
13:59 05.05.2024
23 На Великден
13:59 05.05.2024
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 РАШКОВ
ЛЕНА ПАРАПЕТА НИ ПОЗДРАВИ
ГЕНЕРАЛ ОПУЛЕНИЯ ВЕЛИКАН НИ ПОЗДРАВИ
АРЕ БЕ МОЙ
ДА НЕ СИ В ТОАЛЕТНАТА
НЕ ЧЕ НИЕ ТИ Е ТАМ МЯСТОТО
АБЕ НЯКОЙ ОТ КОКОРЧОВИТЕ ХОРА ОТ АРЕСТА
НЯМА ЛИ ДА НИ ПОЗДРАВЯТ А ПУДЕЛА
13:59 05.05.2024
26 Ами
Коментиран от #47
14:03 05.05.2024
27 БРАВО
14:03 05.05.2024
28 Това
14:05 05.05.2024
29 За лена ПП
14:06 05.05.2024
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зиг
Се казва
Новина.Дочакахме туй нещо.
14:09 05.05.2024
32 2121
Коментиран от #38
14:11 05.05.2024
33 Механик
14:22 05.05.2024
34 Ванков
14:29 05.05.2024
35 Гост
14:33 05.05.2024
36 Въпрос
Коментиран от #45
14:35 05.05.2024
37 въобще не ме интересува
14:36 05.05.2024
38 "Св. Наум"
До коментар #32 от "2121":Извинете ни !
Паци ента се е отвър зЪл...
14:39 05.05.2024
39 Мда
14:40 05.05.2024
40 Гнус ляри
Коментиран от #44
14:45 05.05.2024
41 Кънчо
14:46 05.05.2024
42 Гост
14:47 05.05.2024
43 Хихи
На партийно събрание де....
14:49 05.05.2024
44 Хихи
До коментар #40 от "Гнус ляри":Абе аз чакам видео, ама Гешев нещо спи...
14:50 05.05.2024
45 Хихи
До коментар #36 от "Въпрос":На баща си
14:51 05.05.2024
46 Як Ямболия
14:52 05.05.2024
47 Хихи
До коментар #26 от "Ами":Правена е в Дупница
14:53 05.05.2024