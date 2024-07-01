Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа край Ямбол

Илхан Андай: Аталай дълго време живя на гърба на хората, той е един от най-богатите в НС без свой бизнес

Чистката в ДПС е закъсняла с 15 години, започна постепенно отсраняване, с изключение на Филиз Хюсменова, която не е забъркана в това. Това каза в инте ...