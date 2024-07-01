Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа край Ямбол

Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа с джип край Ямбол. Инцидентът е станал малко пред 20:00 часа, съобщи заместник-директорът на областната болница „Св. Пантелеймон“ д-р Валентин Вълчев.
От полицията потвърдиха за инцидента, като уточниха, че джипът е самокатастрофирал между пътен възел „Петолъчката“ и стралджанското село Зимница.
Движението в участъка не е ограничено.
Седем от мигрантите са приети в ямболската болница, а трима са откарани от екип на Спешна помощ в държавната болница в Сливен. В момента им се извършват прегледи и състоянието им се уточнява, каза д-р Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И птичка
22:58 01.07.2024
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОКТОРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ ОТ САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ БИСТРИКИН ЗА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ :
" ДА ВЗЕМЕМ ТЕРОРИСТИТЕ ОТ КРОКУС. НЯМА СЪМНЕНИЕ ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОЖИВОТНИ ПРИСЪДИ. И СЕ ПОЧВА ЕДИН ЦИРК - 3 ПЪТИ НА ДЕН ХРАНА, ДРЕХИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ,
ТОК, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЗАПЛАТИ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ. ЗБАЕТЕ ЛИ КОЛКО ИЗЛИЗА НА РУСКАТА ДЪРЖАВА ИЗДРЪЖКАТА НА ЕДИН ЗАТВОРНИК НА ДЕН ? "
23:00 01.07.2024
3 вие си ги избрахте
23:00 01.07.2024
4 Терзиев
23:00 01.07.2024
5 на .й.
23:01 01.07.2024
6 За съжаление
23:02 01.07.2024
7 Пежо Боксер
23:03 01.07.2024
8 Е това е
Коментиран от #11, #14
23:04 01.07.2024
9 ВикиЛексъc
23:08 01.07.2024
10 Фен
23:20 01.07.2024
11 Нека да пиша
До коментар #8 от "Е това е":Тя майка ти ги очаква със широко отворени крака и свалени кюлоти. Че ,имат работа, да и оберат паяжината отдолу.
23:20 01.07.2024
12 Механик
Коментиран от #15, #16
23:25 01.07.2024
13 Перо
23:33 01.07.2024
14 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Е това е":Точен Коментар
23:40 01.07.2024
15 Некой си
До коментар #12 от "Механик":Пич! Има незаконно преминали държавната граница. Престъпници по Конституцията на НРБ. По сегашната Конституция са "Жертви".
23:41 01.07.2024
16 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Механик":Отново Сте Логичен
23:41 01.07.2024