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Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа край Ямбол

1 Юли, 2024 22:50 700 16

Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа край Ямбол

  • мигранти-
  • катастрофа-
  • ямбол

От полицията потвърдиха за инцидента, като уточниха, че джипът е самокатастрофирал между пътен възел „Петолъчката“ и стралджанското село Зимница

Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа край Ямбол - 1
Илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десет нелегални мигранти са пострадали при катастрофа с джип край Ямбол. Инцидентът е станал малко пред 20:00 часа, съобщи заместник-директорът на областната болница „Св. Пантелеймон“ д-р Валентин Вълчев.

От полицията потвърдиха за инцидента, като уточниха, че джипът е самокатастрофирал между пътен възел „Петолъчката“ и стралджанското село Зимница.

Движението в участъка не е ограничено.

Седем от мигрантите са приети в ямболската болница, а трима са откарани от екип на Спешна помощ в държавната болница в Сливен. В момента им се извършват прегледи и състоянието им се уточнява, каза д-р Вълчев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И птичка

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    не може да прелети границата ! Саботаж !

    22:58 01.07.2024

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ШЕФА НА РУСКИЯ СЛЕДСТВЕН КОМИТЕТ ( СЛЕДОВАТЕЛСКА СЛУЖБА)
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    " ДА ВЗЕМЕМ ТЕРОРИСТИТЕ ОТ КРОКУС. НЯМА СЪМНЕНИЕ ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОЖИВОТНИ ПРИСЪДИ. И СЕ ПОЧВА ЕДИН ЦИРК - 3 ПЪТИ НА ДЕН ХРАНА, ДРЕХИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ,
    ТОК, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЗАПЛАТИ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ. ЗБАЕТЕ ЛИ КОЛКО ИЗЛИЗА НА РУСКАТА ДЪРЖАВА ИЗДРЪЖКАТА НА ЕДИН ЗАТВОРНИК НА ДЕН ? "

    23:00 01.07.2024

  • 3 вие си ги избрахте

    10 0 Отговор
    трябваше да убият двама полицаи, и след това да ги пуснат под домашен арест по месторождение!

    23:00 01.07.2024

  • 4 Терзиев

    4 0 Отговор
    Да и така и дани иванов

    23:00 01.07.2024

  • 5 на .й.

    10 0 Отговор
    Кой плаща масрафа за това лечение ?

    23:01 01.07.2024

  • 6 За съжаление

    7 1 Отговор
    само пострадали.

    23:02 01.07.2024

  • 7 Пежо Боксер

    6 0 Отговор
    Какъв е тоя джип бре да качи 10 таанета?

    23:03 01.07.2024

  • 8 Е това е

    8 1 Отговор
    Хайде още пришълци !Язък не можаха да стигнат до Западна Европа където ги чакат с " отворени обятия ".И Австрия се отърва!Тези вероятно са от чакащите помощи и без да подхванат никаква работа.

    Коментиран от #11, #14

    23:04 01.07.2024

  • 9 ВикиЛексъc

    0 0 Отговор
    От кога е джип Санг Йонг Рекстън ?????

    23:08 01.07.2024

  • 10 Фен

    2 2 Отговор
    Маре, твоят Денков ни наводни с мигранти. За теб е добре, понеже си фертилна. А ние, с децата, как да се оправяме!?🤔

    23:20 01.07.2024

  • 11 Нека да пиша

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Е това е":

    Тя майка ти ги очаква със широко отворени крака и свалени кюлоти. Че ,имат работа, да и оберат паяжината отдолу.

    23:20 01.07.2024

  • 12 Механик

    4 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни, каква е разликата между нелегални и легални МИГРАНТИ?? Щото тоя термин яко се пл=олзва вече години наред. Още от както танте меркел покани квантовите техници от цял свят.

    Коментиран от #15, #16

    23:25 01.07.2024

  • 13 Перо

    3 0 Отговор
    “Сефте”! Това недоразумение, шефа на гранична полиция няма ли да го махат? В Залцбург, на конференцията ще питат МВР-министъра, как са минали и трябва да каже, срещу €800! Шенген, през крив макарон!

    23:33 01.07.2024

  • 14 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е това е":

    Точен Коментар

    23:40 01.07.2024

  • 15 Некой си

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Пич! Има незаконно преминали държавната граница. Престъпници по Конституцията на НРБ. По сегашната Конституция са "Жертви".

    23:41 01.07.2024

  • 16 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Отново Сте Логичен

    23:41 01.07.2024

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