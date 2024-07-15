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Бедствено положение в Стара Загора заради голям пожар

15 Юли, 2024 20:51 625 4

Бедствено положение в Стара Загора заради голям пожар

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  • стара загора-
  • бедствено положение

Властите и доброволци продължават да следят тлеещите останки

Бедствено положение в Стара Загора заради голям пожар - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Частично бедствено положение е обявено в Стара Загора, заради голям пожар над града, в района на "7-ми километър". Доброволци се включват в борбата с пламъците, за да не достигне боровите гори. Областният управител е уведомил военните и са в готовност да помогнат с гасенето при нужда.

Четвърти ден огнеборци, армия, горски служители и доброволци се борят с големите пожари у нас.

Най-сериозно е положението в Сакар, където горят над 100 хиляди декара, а огънят приближава към турската граница, предаде бТВ.

Властите и доброволци продължават да следят тлеещите останки от големите пожари край Хисаря.

На този фон червен код за екстремно високи температури в 4 области на България за утре обявиха синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. В Плевен, Велико Търново, Русе и Благоевград се чакат температурите да надхвърлят 40 градуса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хамд

    0 2 Отговор
    Вие сте нула?!!!9784

    20:57 15.07.2024

  • 2 🐖🤷🏿‍♂️🐷

    5 0 Отговор
    Държавата изгоре ония си гласуват заплати да взимат.

    21:00 15.07.2024

  • 3 оня с коня

    4 2 Отговор
    подиграват се тука разни Тролове че бат Бойко бил прост Пожарникар,ама в момента излиза че целия народ разчита баш на тия "прости" пожарникари!

    21:04 15.07.2024

  • 4 хммм

    3 0 Отговор
    Бедственото положение в Общината при оназ фльорца, както и вече в Областната управа след като Гламчо инсталира абсолютно неадекватен човек за областен управител.

    21:14 15.07.2024

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