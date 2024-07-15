Бедствено положение в Стара Загора заради голям пожар

Частично бедствено положение е обявено в Стара Загора, заради голям пожар над града, в района на "7-ми километър". Доброволци се включват в борбата с пламъците, за да не достигне боровите гори. Областният управител е уведомил военните и са в готовност да помогнат с гасенето при нужда.

Четвърти ден огнеборци, армия, горски служители и доброволци се борят с големите пожари у нас.

Най-сериозно е положението в Сакар, където горят над 100 хиляди декара, а огънят приближава към турската граница, предаде бТВ.

Властите и доброволци продължават да следят тлеещите останки от големите пожари край Хисаря.

На този фон червен код за екстремно високи температури в 4 области на България за утре обявиха синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. В Плевен, Велико Търново, Русе и Благоевград се чакат температурите да надхвърлят 40 градуса.