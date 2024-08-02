"Пирогов": Изключително тежко е състоянието на журналиста Иван Гарелов

Изключително тежко е състоянието на журналиста Иван Гарелов, съобщават от болница "Пирогов" за "Фокус".
"За съжаление състоянието му не се подобрява и той още е в неврореанимацията", добавят от болницата.
Припомняме, че 81-годишният журналист претърпя тежък инцидент край морето, където е работил върху новата си книга. Първоначално е бил настанен в Бургаската окръжна болница, но заради влошаването на състоянието му е взето решение да бъде преместен в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
16:43 02.08.2024
2 КОТарАК 🐱
16:43 02.08.2024
3 Град Козлодуй
16:43 02.08.2024
4 Философски погледнато
16:47 02.08.2024
5 Сила
Коментиран от #7
16:49 02.08.2024
6 Комбинацията
16:50 02.08.2024
7 МАЙ..МАЙ..
До коментар #5 от "Сила":Е „ТРЪГНАЛ ”С ...ДЖОНИЙ УОКЪР .....
КЪМ БЕЗКРАЙНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА.........
16:54 02.08.2024
8 Стискам му палци
16:54 02.08.2024
9 Само в Софето има болници
16:58 02.08.2024
10 Тц.. Тц...
17:05 02.08.2024
11 Тома
17:11 02.08.2024
12 Социолог
Коментиран от #14
17:13 02.08.2024
13 БАРС
17:19 02.08.2024
14 Професор Иво....
До коментар #12 от "Социолог":Да, така е, аз съм ги броил, и списъците са в руското посолство.
17:24 02.08.2024