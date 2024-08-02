Новини
България »
"Пирогов": Изключително тежко е състоянието на журналиста Иван Гарелов

2 Август, 2024 16:42 1 760 14

"Пирогов": Изключително тежко е състоянието на журналиста Иван Гарелов

  • пирогов-
  • иван гарелов-
  • журналист

81-годишният журналист претърпя тежък инцидент край морето

"Пирогов": Изключително тежко е състоянието на журналиста Иван Гарелов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително тежко е състоянието на журналиста Иван Гарелов, съобщават от болница "Пирогов" за "Фокус".

"За съжаление състоянието му не се подобрява и той още е в неврореанимацията", добавят от болницата.

Припомняме, че 81-годишният журналист претърпя тежък инцидент край морето, където е работил върху новата си книга. Първоначално е бил настанен в Бургаската окръжна болница, но заради влошаването на състоянието му е взето решение да бъде преместен в София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 5 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 7 Отговор
    Дано се оправи човека!

    16:43 02.08.2024

  • 2 КОТарАК 🐱

    10 9 Отговор
    ехе..работил върху новата си книга..отишъл на запой човека

    16:43 02.08.2024

  • 3 Град Козлодуй

    14 3 Отговор
    Надеждата Си Отива Последна Кураж господин Гарелов

    16:43 02.08.2024

  • 4 Философски погледнато

    16 0 Отговор
    Всички искаме да сме поне столетници, но Природата си има други планове за всеки.

    16:47 02.08.2024

  • 5 Сила

    5 7 Отговор
    Е ние кво да прайме , Чивас Роял салют ли да носиме да пълните системите ....?!? Пуснете го да си ходи , изпи си пиенето на чичо Ваньо

    Коментиран от #7

    16:49 02.08.2024

  • 6 Комбинацията

    11 1 Отговор
    от ЕГН, алкохол и хлъзгави мраморни стълби не прощава. Дано се оправи човека.

    16:50 02.08.2024

  • 7 МАЙ..МАЙ..

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Е „ТРЪГНАЛ ”С ...ДЖОНИЙ УОКЪР .....
    КЪМ БЕЗКРАЙНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА.........

    16:54 02.08.2024

  • 8 Стискам му палци

    7 3 Отговор
    Връстници сме

    16:54 02.08.2024

  • 9 Само в Софето има болници

    4 2 Отговор
    Затова всичкото селян иде тука.

    16:58 02.08.2024

  • 10 Тц.. Тц...

    1 4 Отговор
    Тъкмо бях тръгнал за бира и прочетох това, и влязох в библиотеката.... Кой беше тоя?

    17:05 02.08.2024

  • 11 Тома

    0 0 Отговор
    Много е опасно да пишеш книга

    17:11 02.08.2024

  • 12 Социолог

    2 3 Отговор
    90% от коментиращите са д е б и л и...

    Коментиран от #14

    17:13 02.08.2024

  • 13 БАРС

    2 1 Отговор
    ТОВА Е НИКОЙ НЕ МУ Е КРИВ, НАЛИ Е АЛЧЕН ЗА ПАРИ ИСКАЛ Е ДА НАПЕЧАТА КНИГА .АКО БНШЕ СИ СТОЯЛ В КЬЩИ И ДА СИ ГЛЕДА СТАРИНИТЕ СЕГА ЩЕШЕ ДА Е ДОБРЕ.

    17:19 02.08.2024

  • 14 Професор Иво....

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Социолог":

    Да, така е, аз съм ги броил, и списъците са в руското посолство.

    17:24 02.08.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове