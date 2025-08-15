Общините Бургас и Плевен ще прилагат зелени мерки за по-чист въздух със средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Основна цел на проектите е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на двете общини чрез намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10). Дейностите са насочени към ограничаване на източниците на вторично разпрашаване и пречистване на въздуха по естествен път чрез разширяване на зелените площи в градска среда и засаждане на растителни видове с най-висока степен на улавянето на ФПЧ10.

По проекта на Община Бургас за срок от 51 месеца ще бъдат изградени 17,23 хектара зелена инфраструктура на територията на града.

На територията на град Плевен в рамките на втория проект ще бъдат изградени 8,5 хектара зелена инфраструктура чрез безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Залесителните мерки и в двата проекта са базирани на предварителни проучвания и анализи. Обектите за озеленяване са идентифицирани въз основа на геопространствен анализ по 12 индикатора, отразяващи отличителните за урбанизираната среда местни условия - “горещи точки” на висока концентрация на фини прахови частици, градска морфоструктура, локални микроклиматични условия, състояние на зелената инфраструктура, население и социални активности и др.

С изпълнението на проектите ще се постигне и по-добра обществена информираност и ще се насърчи включването на местните общности в инициативи, свързани с опазване, залесяване и грижа за зелените площи и околните междублокови пространства. Близо 200 000 души във всеки от градовете ще се възползват директно от ефекта от предприетите мерки.

Двата проекта се изпълняват в рамките на процедура „Зелени мерки в градска среда“ по Приоритет „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 36 месеца.