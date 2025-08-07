Последен ден преди двойното обозначение на цените на стоки и услуги да стане задължително

Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги – и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро.
Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в евро, и в лева. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на самата колонка за зареждане, на дисплея сумата ще е само една.
След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, задължението на касовите бележки да виждаме и двете валути, влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им трябва да са и в двете валути.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 два ката или три ката все тая вътре ще е
09:59 07.08.2025
2 2345
10:08 07.08.2025
3 Дзегун
Коментиран от #17
10:09 07.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Крум
До коментар #4 от "Бедняшката русофилска иzzмет":Ти по добре гледай,от към южната ти страна да не излезе това евро.
Коментиран от #13
10:17 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
До коментар #4 от "Бедняшката русофилска иzzмет":И след като се пее "Пустите Клисурци станали Московци...",що пък "Пустите Русофили станали Европейци"?МЕТАМОРФОЗА му викат на това..
10:18 07.08.2025
9 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
10:18 07.08.2025
10 Народна република България
Коментиран от #11
10:20 07.08.2025
11 Оди у Русиа
До коментар #10 от "Народна република България":На свободата.
Коментиран от #14
10:23 07.08.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #18
10:24 07.08.2025
13 То нищо не гледа сляпо е
До коментар #6 от "Крум":Пази боже сляпо да прогледа. То преписва по опорки. Не знае нито да чете нито да пише. Дават им антируски опорки да преписват на електронната клавиатура.
10:25 07.08.2025
14 оди у сащ
До коментар #11 от "Оди у Русиа":Вън от родината антибългарино!
10:26 07.08.2025
15 Копейки,
10:28 07.08.2025
16 Много е лесно
Демонстрация на сила!
10:29 07.08.2025
17 Джеф Песос
До коментар #3 от "Дзегун":Мокри кърпички в Лидъл. Миналата седмица 1,40 за пакет - в момента са 2 лева.
10:29 07.08.2025
18 Джеф Песос
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Стара Загора ще минаваме към Турция. Чакаме Ердоган да се задейства и да премести границата. Нямаме работа в тази смешна държава българия (дори не си заслужава главната буква).
Коментиран от #21
10:31 07.08.2025
19 Ще му седнете на Президента!
Коментиран от #20
10:31 07.08.2025
20 Ще му седнем с скута
До коментар #19 от "Ще му седнете на Президента!":Шиши президент!
10:36 07.08.2025
21 Алла Пугачева
До коментар #18 от "Джеф Песос":Най-обичам националисти пишещи името на България с малка буква.
10:37 07.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Някой
Практически ако сте на БДС кирилица на клавиатурата, символа за еврото е Шифт с бутона пред бакспейса плюс/равенство. А по предният е долар.
10:44 07.08.2025