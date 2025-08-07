Новини
България »
Последен ден преди двойното обозначение на цените на стоки и услуги да стане задължително

Последен ден преди двойното обозначение на цените на стоки и услуги да стане задължително

7 Август, 2025 09:56 835 23

  • цени-
  • евро-
  • лева

Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени

Последен ден преди двойното обозначение на цените на стоки и услуги да стане задължително - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги – и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро.

Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в евро, и в лева. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на самата колонка за зареждане, на дисплея сумата ще е само една.

След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, задължението на касовите бележки да виждаме и двете валути, влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им трябва да са и в двете валути.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 два ката или три ката все тая вътре ще е

    8 3 Отговор
    и като е двойно кво ще става?

    09:59 07.08.2025

  • 2 2345

    9 3 Отговор
    Заврете си отз@д новите евро- цени.

    10:08 07.08.2025

  • 3 Дзегун

    14 1 Отговор
    Миналата седмица от едни топли закуски си купувах пица за 3 лева и половинка айрян за 1.70. Днес от същото място си купих пица за 3.50 и айрян за 2 лева. Но ми стана едно леко като видях, че цената е изписана и в евро.

    Коментиран от #17

    10:09 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Крум

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Ти по добре гледай,от към южната ти страна да не излезе това евро.

    Коментиран от #13

    10:17 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    И след като се пее "Пустите Клисурци станали Московци...",що пък "Пустите Русофили станали Европейци"?МЕТАМОРФОЗА му викат на това..

    10:18 07.08.2025

  • 9 оня с коня

    5 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    10:18 07.08.2025

  • 10 Народна република България

    6 4 Отговор
    Какви са тия административни разпоредби алогични но видиш ли задължителни. Живеем като в затвор. По лошо и от комунизма. По калпаво управление няма до сега това е най калпавото. Дори от главчо.

    Коментиран от #11

    10:20 07.08.2025

  • 11 Оди у Русиа

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Народна република България":

    На свободата.

    Коментиран от #14

    10:23 07.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Вчера минах в Стара Загора и никъде няма цени в евро

    Коментиран от #18

    10:24 07.08.2025

  • 13 То нищо не гледа сляпо е

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    Пази боже сляпо да прогледа. То преписва по опорки. Не знае нито да чете нито да пише. Дават им антируски опорки да преписват на електронната клавиатура.

    10:25 07.08.2025

  • 14 оди у сащ

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Оди у Русиа":

    Вън от родината антибългарино!

    10:26 07.08.2025

  • 15 Копейки,

    4 1 Отговор
    Разотивайте се.Файда от вас няма.

    10:28 07.08.2025

  • 16 Много е лесно

    1 2 Отговор
    Да блокираш някого, само защото не ти харесва да те критикуват или пишат срещу пашата!
    Демонстрация на сила!

    10:29 07.08.2025

  • 17 Джеф Песос

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дзегун":

    Мокри кърпички в Лидъл. Миналата седмица 1,40 за пакет - в момента са 2 лева.

    10:29 07.08.2025

  • 18 Джеф Песос

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Стара Загора ще минаваме към Турция. Чакаме Ердоган да се задейства и да премести границата. Нямаме работа в тази смешна държава българия (дори не си заслужава главната буква).

    Коментиран от #21

    10:31 07.08.2025

  • 19 Ще му седнете на Президента!

    2 4 Отговор
    Костадинов ПРЕЗИДЕНТ!

    Коментиран от #20

    10:31 07.08.2025

  • 20 Ще му седнем с скута

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ще му седнете на Президента!":

    Шиши президент!

    10:36 07.08.2025

  • 21 Алла Пугачева

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Джеф Песос":

    Най-обичам националисти пишещи името на България с малка буква.

    10:37 07.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой

    0 0 Отговор
    Само че промениха, да 8 октомври да не се глобява за това. А това с цените за сайтове не е само да напишеш /0.51€ . Това са бази данни, всичкото помнено досега за левове. Част от нещата се правят разхвърляно. На НАП хакнатата база колко гигабайта бе? Изведнъж някой получаващ 1000лв, може да се окаже получаващ 1000€. Трябва конвертиране назад. С моменти кога е едно (до 1.1.2026г), кога второ (след 1.1.2027г). От сега мога да ви кажа, че сумати сайтове с плащания на 1.1.2026 няма да работят, а разни и следващи дни. Трябват настройки и хората предпочитат ръчно да ги направят (технически не на шчедул/крон). Като програмист вече съм направил за два типа сайтове, за единият на плъгин (добавка). Това е труд и за разни загуба на пари.
    Практически ако сте на БДС кирилица на клавиатурата, символа за еврото е Шифт с бутона пред бакспейса плюс/равенство. А по предният е долар.

    10:44 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове