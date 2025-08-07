Съдят полицаи, взели подкуп

Полицейски служители са предадени на съд по дело за подкуп на Окръжна прокуратура - Благоевград

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за подкуп, поискан и приет от двама полицейски служители – престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно и т. 2, б. „а“, вр. чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвиняемите И.П. и А.И. към м. ноември 2022 г. заемали длъжностите младши автоконтрольор в сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР.

На 17.11.2022 г., въз основа на заповед на зам.директор на ГДНП, двамата извършвали контрол на пътното движение, проверки на МПС и лица на територията, обслужвана от ОД МВР гр. Благоевград.

Около 15 ч. същия ден, в района между градовете Разлог и Банско, обвиняемите спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина. Констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата парична сума, за да не извършват действие по служба – запазване на местопроизшествието, докладване в оперативния дежурен център за нарушението и др.

След това обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар – дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размер на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията.

На 17.11.2022 г. около 18,40 ч., в района на с. Градево, по време на проверка на друго МПС обвиняемите И.П. и А.И. поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност - транспортиране на селскостопанско животно (теле).

Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.