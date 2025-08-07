Новини
България »
Съдят полицаи, взели подкуп

Съдят полицаи, взели подкуп

7 Август, 2025 11:40 727 15

  • полицаи-
  • подкуп

Обвиняемите И.П. и А.И. към м. ноември 2022 г. заемали длъжностите младши автоконтрольор в сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР

Съдят полицаи, взели подкуп - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейски служители са предадени на съд по дело за подкуп на Окръжна прокуратура - Благоевград

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за подкуп, поискан и приет от двама полицейски служители – престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно и т. 2, б. „а“, вр. чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвиняемите И.П. и А.И. към м. ноември 2022 г. заемали длъжностите младши автоконтрольор в сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР.

На 17.11.2022 г., въз основа на заповед на зам.директор на ГДНП, двамата извършвали контрол на пътното движение, проверки на МПС и лица на територията, обслужвана от ОД МВР гр. Благоевград.

Около 15 ч. същия ден, в района между градовете Разлог и Банско, обвиняемите спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина. Констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата парична сума, за да не извършват действие по служба – запазване на местопроизшествието, докладване в оперативния дежурен център за нарушението и др.

След това обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар – дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размер на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията.

На 17.11.2022 г. около 18,40 ч., в района на с. Градево, по време на проверка на друго МПС обвиняемите И.П. и А.И. поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност - транспортиране на селскостопанско животно (теле).

Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    9 0 Отговор
    Това не може да е истина . Те са взели заем,защото жена болна,а пък заплатите ниски, макар че ги увеличиха с 70%.а пък и колата стана на 3год и трябва да се смени, аванс за екскурзия до Малдивски осърови трябва да се даде, орехите на билата поскъпнаха...та така ,това е заем.

    11:44 07.08.2025

  • 2 Сила

    10 1 Отговор
    500 лева !!! Срам за пагона ( и фуражката ) !!! Как може да се съгласява на сума под 2 000 лева !!? Срамота , срамота , позор за униформата ....

    11:47 07.08.2025

  • 3 Айзомби

    9 0 Отговор
    Дал ли е клетва- ДАЛ Е ! Айде сега доживот на топло , да му се порадват съкилийниците.

    11:47 07.08.2025

  • 4 има още измамници

    3 0 Отговор
    А в Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    11:50 07.08.2025

  • 5 Колега

    5 0 Отговор
    Благоевградските и особено тези около Симитли са известни с това ,че са единствените които вземат " за почерпка " дори от настоящи и бивши колеги. "Кот дадеш ,айде ,че идва автобус от Гърция " и хуква да го спира.

    11:51 07.08.2025

  • 6 Тошо

    3 2 Отговор
    За милиони няма закони, за кокошка няма прошка.

    Коментиран от #13

    11:55 07.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Ама всички полицаи ли 🤔❓🤣🤣

    11:56 07.08.2025

  • 8 Жандар-мерист

    6 0 Отговор
    ОПГ МВР-прости милиционери!

    11:58 07.08.2025

  • 9 преминаващ

    6 1 Отговор
    Няма нужда от големи присъди само голяма глоба, загуба на всякакви пенсии, здравни осигуровки, и доживотна забрана да заема държавна работа и отнемане на шофьорска книжка доживотно.... Няма нужда да пълнят затворите с кокошкари и държавата да плаща престоя им там

    12:01 07.08.2025

  • 10 Дедо

    3 0 Отговор
    Ако не знаете съд-прокуратура-полиция работят заедно и заедно ходят по банкети. Ако съда има банкет , се канят полицаите и прокуратурата и обратното. Така ,че присъди от колеги на колеги не чакайте . Може би мъмрене и преместване в друг отдел

    12:21 07.08.2025

  • 11 туч

    4 0 Отговор
    Не мога да повярвам. Всички полицаи са с хладен ум, чисти ръце и горещо сърце. Дано да има някаква грешка. В България няма корупция.

    12:22 07.08.2025

  • 12 МВР -ОПГ

    1 0 Отговор
    За подкупни милиционери няма ли да вдигнат наказанията или само за обикновените хора? Отново ли ще бъдат наказани с мъмрене пред строя? Нали за това уж им вдигнаха заплатите. Иначе да пазят двете прасета.

    12:31 07.08.2025

  • 13 Ошот

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тошо":

    Който е посегнал на яйце ще посегне и на кокошка. Арабска поговорка.

    12:33 07.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Жорко

    1 0 Отговор
    Ще ги осъдят с потупване на рамото и смяна на длъжността,добре дошъл в България!

    12:46 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове